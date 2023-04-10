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臺灣桃園大溪國際木家具工藝設計競賽開跑，總獎金150萬，廣發全球英雄帖!

為深耕臺灣桃園大溪木家具工藝的傳承與推廣，並促進產業的多元發展與創新，桃園市立大溪木藝生態博物館舉辦第1屆「大溪國際木家具工藝設計競賽」，以「好木．生活提案」為競賽主題，提升國際間對臺灣及大溪木家具的認識與關注。總獎金高達新臺幣150萬元，歡迎對木家具設計與製作工藝有創意及熱情的創作者們報名參與，把獎金抱回家。

TAOYUAN, TAIWAN, April 10, 2023/EINPresswire.com/ -- 為深耕臺灣桃園大溪木家具工藝的傳承與推廣，並促進產業的多元發展與創新，桃園市立大溪木藝生態博物館舉辦第1屆「大溪國際木家具工藝設計競賽」，以「好木．生活提案」為競賽主題，向國內、外徵件。期望透過競賽的舉辦，提升國際間對臺灣及大溪木家具的認識與關注。競賽總獎金高達新臺幣150萬元，歡迎國內、外對木家具設計與製作工藝有創意及熱情的創作者們報名參與，把獎金抱回家。

本屆競賽主題「好木」有雙重涵義：一是期望吸引「愛好」木家具的創作者參與設計，推出創意與實用兼具的木家具作品；同時也希望推廣「更好」的木家具產品走進大眾生活；而「生活提案」則是希望參賽者以「輔助人們居家生活使用的用具」為創作核心，必須為原創，且未曾在市場上販售或獲獎的作品。並為鼓勵青年學子與社會大眾投入木家具設計製作，設置青年組及社會組兩類別；競賽評分以強調設計與媒材的美學結合的「創新性」、整合傳統與當代木工技藝能力的「技術性」和具有商品化與量產可行性之「實用性」作為評判標準。

為強化國際觀點與評選之公平性，本次設計競賽也邀請丹麥知名家具品牌 PP Møbler 執行長兼第三代首席工藝師 Kasper Holst Pedersen，以及日本岩手大學專攻工業設計的田中隆充教授加入評審團，希望藉由國際性視野的導入，讓臺灣木藝設計創意與世界潮流接軌，並挖掘出更多木藝設計的明日之星。

大溪木藝生態博物館長陳倩慧表示，大溪木藝產業發展已有百年歷史，且家具製作工藝精湛，舉辦國際木家具競賽活動，期望將國內、外木藝及設計創意能量導入，讓大溪成為向國際展現臺灣木家具工藝技術與設計實力的窗口，並成為國內、外木家具創作與技術交流的平台，同時形塑大溪「木藝城鎮」的品牌形象，建構「大溪有家具」的印象。除了競賽以外，預計年底將整合地方與國際創作和設計成果，規劃辦理第1屆「大溪木藝生活節」，未來將持續辦理成為臺灣兩年一度的木家具產品工藝與設計盛會，並提供多元活動讓民眾親近木藝，讓工藝融入生活的各種體驗、學習及促進木生活美學消費的機會。

「好木．生活提案」國際木家具工藝設計競賽採網路報名，即日起至2023年5月31日截止。競賽分初審和複審兩階段，初審參賽者只需填寫相關資料，並上傳設計圖或實體作品照片即可完成報名，獲選進入複審的參賽者，還可獲得新臺幣1萬元的作品打樣補助費用。無論是在學生或社會創作者們，不分國籍，都歡迎參與此次競賽活動，共同為臺灣的木藝產業發展注入新的活力，詳細資訊歡迎至官方網站https://dfcd.tycg.gov.tw/ 查詢。

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