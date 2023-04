The North West Company Inc. annonce ses résultats du quatrième trimestre et un dividende trimestriel

/EIN News/ -- WINNIPEG, Manitoba, 06 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- The North West Company Inc. (TSX : NWC) (la « Société » ou « North West ») annonce ses résultats financiers non vérifiés pour le quatrième trimestre qui s'est terminé le 31 janvier 2023 et publie son rapport annuel et sa notice annuelle 2022. Le rapport annuel inclut les états financiers consolidés annuels vérifiés de la Société ainsi que le rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 janvier 2023. Ces documents peuvent être consultés sur le profil de la Société sur le site Web de SEDAR à l'adresse www.sedar.com ainsi que sur le site Web de North West à www.northwest.ca . La Société annonce également que son conseil d'administration déclare un dividende de 0,38 $ par action qui sera versé le 27 avril 2023 aux actionnaires inscrits au registre en date du 17 avril 2023.



Le chef de la direction, Dan McConnell, commente les résultats du quatrième trimestre et les résultats annuels

« Je me réjouis des résultats que nous avons obtenus au cours du trimestre et de l'année, ainsi que de l'élan considérable que nous sommes en train de donner à North West. Après deux années de difficultés pandémiques et à présent une forte inflation des coûts, nos équipes poursuivent leur travail avec diligence pour offrir une valeur ajoutée aux communautés et aux clients que nous servons. Le chemin à parcourir est prometteur et je suis optimiste quant aux perspectives. Le travail accompli par nos équipes au cours de l'année écoulée a permis de mettre au jour d'autres possibilités de développement dans nos activités de base, qui continueront à créer de la valeur pour nos clients et nos actionnaires. »

Résultats du quatrième trimestre et résultats annuels

Le tableau suivant fournit un résumé des informations sélectionnées pour les résultats du quatrième trimestre et les résultats annuels. De plus amples renseignements sur les résultats financiers du quatrième trimestre et de l'année figurent dans le rapport annuel 2022, disponible sur le site Web de la Société à www.northwest.ca ou sur SEDAR à www.sedar.com .

Sélection du quatrième trimestre(3) et informations annuelles

Three Months Three Months Twelve Months Twelve Months Ended Ended Ended Ended ($ in thousands, except per share) January 31, 2023 January 31, 2022 January 31, 2023 January 31, 2022 Sales $ 635,164 $ 579,019 $ 2,352,760 $ 2,248,796 Same store sales % increase/(decrease)(2) 2.1 % 0.1 % (0.8 )% (0.4 )% Gross profit $ 201,177 $ 184,714 $ 747,915 $ 737,751 Selling, operating and administrative expenses (153,353 ) (135,126 ) (567,610 ) (517,326 ) EBITDA(1) 73,460 72,964 278,678 311,375 Earnings from operations 47,824 49,588 180,305 220,425 Interest expense (4,192 ) (3,170 ) (14,836 ) (13,058 ) Income taxes (8,503 ) (10,810 ) (39,633 ) (49,916 ) Net earnings 35,129 35,608 125,836 157,451 Net earnings attributable to shareholders of the Company 33,930 34,581 122,190 154,802 Net earnings per share - basic 0.71 0.72 2.55 3.21 Net earnings per share - diluted 0.69 0.71 2.51 3.16 Cash flow from operating activities 100,230 84,704 182,838 224,135 Cash flow used in investing activities (51,907 ) (15,142 ) (106,802 ) (75,861 ) Cash flow used in financing activities (38,500 ) (77,935 ) (68,298 ) (170,196 ) Cash dividends per share $ 0.38 $ 0.37 $ 1.50 $ 1.46

(1) Voir la section Mesures financières non définies par les PCGR ci-dessous.

(2) Toutes les références aux ventes à magasins comparables excluent l'effet du taux de change.

(3) Informations financières intermédiaires non vérifiées.



Faits marquants de l'année

Six nouveaux magasins ont été ouverts, trois au Canada et trois dans le cadre des opérations internationales.

Le rendement des capitaux propres (1) s'est établi à 20,5 %.

s'est établi à 20,5 %. Le rendement des actifs nets (1) s'est élevé à 17,9 %.

s'est élevé à 17,9 %. Le ratio d'endettement a été de 0,45 au 31 janvier 2023, restant inférieur à 1 depuis 2000.

Les dividendes trimestriels ont augmenté de 0,01 $ par action, soit 2,7 %, pour atteindre 0,38 $ par action en septembre 2022, tandis que les dividendes annuels par action ont progressé de 3,7 % sur la base d'une croissance annuelle composée au cours des dix dernières années.



Résultats du quatrième trimestre

Ventes consolidées du quatrième trimestre Les ventes pour le trimestre ont connu une hausse de 9,7 % pour atteindre 635,2 millions de dollars, l'inflation plus élevée au Canada et à l'étranger ayant contribué à l'augmentation des ventes à magasins comparables. Les effets des taux de change sur la conversion des ventes des opérations internationales, l'augmentation des revenus des compagnies aériennes et des ventes de carburant au détail dans les opérations canadiennes, ainsi que l'impact des nouveaux magasins, ont également joué un rôle. Hors effet de change, les ventes consolidées ont augmenté de 7,1 %. Hausse de 2,1 % des ventes à magasins comparables(2) par rapport au quatrième trimestre de l'exercice précédent et de 20 % par rapport au quatrième trimestre de 2019, avant la pandémie. Les ventes de produits alimentaires(2) ont enregistré une hausse de 6,3 % et de 4 % à magasins comparables par rapport à l'année dernière et de 20,2 % comparativement à 2019. Les ventes de marchandises diverses(2) ont diminué de 2,1 % et de 6,1 % à magasins comparables, mais ont augmenté de 19,3 % par rapport à 2019. Dans l'ensemble, les ventes ont été fortes au cours du trimestre par rapport aux facteurs liés à la COVID-19, avec l'augmentation des ventes en 2021 grâce notamment aux aides gouvernementales au revenu et à l'augmentation des dépenses dans les communautés du fait des restrictions de voyage. La hausse des coûts des marchandises et du fret continue de se traduire par des changements dans la composition des ventes de produits, les consommateurs consacrant une plus grande part de leurs dépenses à l'alimentation et réduisant leurs achats d'articles de marchandise générale.

Marge brute La marge brute a diminué de 8,9 % en raison de l'augmentation des ventes, partiellement compensée par une baisse de 23 points de base du taux de marge brute par rapport à l'année dernière. La baisse du taux de marge bénéficiaire brute est principalement attribuable à l'évolution de la composition des ventes, l'impact de l'augmentation des coûts du fret et des marchandises n'ayant pas été entièrement répercutée sur les prix de détail et à une hausse des démarques sur les marchandises générales saisonnières.

Frais administratifs, de vente et opérationnels Les frais administratifs, de vente et opérationnels (les « Frais ») ont augmenté de 18,2 millions de dollars par rapport à l'année dernière, et ont connu une hausse de 80 points de base en pourcentage des ventes. L'augmentation de ces frais s'explique principalement par un gain de 9,5 millions de dollars au titre des assurances l'année dernière. En excluant les facteurs non comparables, qui comprennent le gain sur les assurances et la rémunération à base d'actions, les frais ont augmenté de 8,5 millions de dollars, soit 6 % par rapport à l'année dernière, principalement en raison de la hausse des coûts, notamment des dépenses de services publics liées au carburant et des frais de personnel, de la répercussion des taux de change sur la conversion des dépenses liées aux opérations internationales et des dépenses liées aux nouveaux magasins. Ces facteurs ont été partiellement compensés par une diminution des dépenses liées à la COVID-19.

Bénéfice d'exploitation (BAII) et BAIIA(1) Le bénéfice d'exploitation avant intérêts et impôt (« BAII ») a fléchi de 1,8 million de dollars pour s'établir à 47,8 millions de dollars, comparativement à 49,6 millions de dollars l'an dernier, tandis que le BAIIA(1) a progressé de 0,5 million de dollars pour atteindre 73,5 millions de dollars, en raison des ventes, de la marge brute et des facteurs de dépenses déjà mentionnés. Le BAIIA ajusté(1), qui exclut les coûts de rémunération à base d'actions et les gains liés à l'assurance, a augmenté de 10,3 millions de dollars, soit 15,3 % par rapport à l'année dernière. En pourcentage des ventes, il s'est élevé à 12,2 %, comparativement à 11,6 %.

Intérêts débiteurs Les intérêts débiteurs ont augmenté de 32,2 % pour atteindre 4,2 millions de dollars, comparativement à 3,2 millions de dollars l'année dernière. L'augmentation des intérêts débiteurs est principalement imputable à l'accroissement du niveau d'endettement moyen découlant des montants prélevés sur les facilités de crédit renouvelables et à l'augmentation des coûts d'emprunt.

Charge d'impôt sur le revenu La charge d'impôt sur le revenu s'est élevée à 8,5 millions de dollars, contre 10,8 millions de dollars l'année précédente, tandis que le taux d'imposition effectif consolidé est passé à 19,5 %, contre 23,3 % l'année précédente. La baisse du taux d'imposition s'explique essentiellement par la diminution de l'impôt sur les actifs incorporels mondiaux à faible taux d'imposition et par la répartition des résultats des opérations internationales entre diverses juridictions fiscales.

Résutat net Le résultat net consolidé a diminué de 0,5 million de dollars pour atteindre 35,1 millions de dollars. Le résultat net attribuable aux actionnaires s'est élevé à 33,9 millions de dollars et le résultat dilué par action, à 0,69 $ par action, comparativement à 0,71 $ par action l'année dernière, en raison des facteurs mentionnés ci-dessus. Le résultat net ajusté(1), qui exclut les effets des gains après impôts provenant des assurances et les coûts après impôts des rémunérations fondées sur des actions, a augmenté de 5,8 millions de dollars, soit 17,9 % par rapport à l'année dernière, grâce à la hausse des bénéfices des opérations canadiennes et à la baisse du taux d'imposition effectif, comme nous l'avons indiqué précédemment.

Résultats annuels

Ventes consolidées Les ventes pour l'exercice clos le 31 janvier 2023 (« 2022 ») ont progressé de 4,6 % pour atteindre 2,353 milliards de dollars, contre 2,249 milliards de dollars pour l'exercice clos le 31 janvier 2022 (« 2021 »). L'augmentation des ventes par rapport à 2021 s'explique en grande partie par l'incidence du taux de change sur la conversion des ventes des opérations internationales, par l'augmentation des autres ventes des opérations canadiennes, qui comprennent les revenus des compagnies aériennes, les services financiers, les ventes au détail de carburant et de produits pharmaceutiques, ainsi que par l'ajout des nouveaux magasins. Le renforcement de l'inflation a également joué un rôle. Hors effet de change, les ventes ont augmenté de 2,6 % par rapport à 2021.

Marge bruteLa marge brute a connu une augmentation de 1,4 % pour s'établir à 747,9 millions de dollars, comparativement à 737,8 millions de dollars l'an dernier, la progression des ventes ayant plus que compensé la baisse de 102 points de base du taux de marge brute. Le recul du taux de marge brute par rapport à l'année dernière tient principalement aux changements dans la composition des ventes, à la hausse des frais de transport et des coûts des marchandises qui n'a pas été entièrement répercutée sur les prix de détail, et à la multiplication des démarques.

Frais administratifs, de vente et opérationnels Les frais administratifs, de vente et opérationnels (les « Frais ») s'élevant à 567,6 millions de dollars ont augmenté de 50,3 millions de dollars, soit 9,7 % comparativement à l'année dernière, enregistrant une baisse de 113 points de base en pourcentage des ventes. L'augmentation des frais s'explique en partie par les effets d'un gain de 18,1 millions de dollars provenant des assurances l'année dernière et par la hausse des coûts des rémunérations fondées sur des actions cette année, en raison des ajustements à la valeur du marché (collectivement, les « facteurs non comparables »). En excluant les facteurs non comparables, les dépenses ont augmenté de 30,9 millions de dollars, soit de 5,9 % par rapport à l'année dernière, principalement en raison de la hausse des coûts, y compris des dépenses de services publics liées au carburant, de la répercussion des taux de change sur la conversion des dépenses des opérations internationales et des dépenses liées aux nouveaux magasins. Ces facteurs ont été partiellement compensés par une baisse des coûts de rémunération en actions et une diminution de 8,2 millions de dollars des dépenses liées à la COVID-19.

Bénéfice d'exploitation (BAII) et BAIIA(1) Le bénéfice d'exploitation avant intérêts et impôt (« BAII ») a diminué de 18,2 % pour atteindre 180,3 millions de dollars par rapport à 220,4 millions l'année dernière. Le bénéfice avant intérêts, impôts sur les bénéfices et amortissement (« BAIIA)(1)») a reculé de 10,5 % pour s'établir à 278,7 millions de dollars, contre 311,4 millions de dollars l'année précédente. La baisse du BAII et du BAIIA par rapport à l'année dernière découle des facteurs liés aux ventes, à la marge brute et aux dépenses mentionnés précédemment. Le BAIIA ajusté(1), qui ne tient pas compte des effets des facteurs non comparables mentionnés précédemment, a reculé de 13,3 millions de dollars, soit 4,4 %, par rapport à l'année dernière, mais a augmenté de 86,9 millions de dollars, soit 42,4 %, par rapport au BAIIA ajusté prépandémique de 2019.

Intérêts débiteurs Les intérêts débiteurs ont augmenté de 13,6 % pour atteindre 14,8 millions de dollars, contre 13,1 millions de dollars l'année dernière, en raison de l'augmentation du niveau moyen de la dette et des taux d'intérêt.

Charges d'impôts sur le revenu L'impôt sur le revenu a reculé à 39,6 millions de dollars, contre 49,9 millions de dollars l'année précédente, et le taux d'imposition effectif pour l'année a atteint 24 % contre 24,1 % l'année précédente. La diminution de l'impôt sur le revenu s'explique par la baisse des bénéfices et du taux d'imposition effectif. Les variations du taux d'imposition effectif peuvent découler de différents facteurs, notamment des modifications de la législation fiscale, d'éléments distincts, y compris l'imposition des rémunérations fondées sur des actions et des gains au titre des assurances, des modifications des estimations fiscales et de la répartition des bénéfices entre les différentes juridictions où les taux d'imposition sont appliqués.

Résultat net Le résultat net consolidé a baissé de 20,1 % pour s'établir à 125,8 millions de dollars, contre 157,5 millions de dollars l'année précédente. Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société s'est élevé à 122,2 millions de dollars comparativement à 154,8 millions de dollars l'année dernière, et le résultat dilué par action à 2,51 $ par action, comparativement à 3,16 $ par action l'année dernière, en raison des facteurs mentionnés ci-dessus. Si on ne tient pas compte de l'incidence des facteurs non comparables mentionnés précédemment, le résultat net ajusté(1) a reculé de 17,4 millions de dollars, soit 11,3 %, par rapport à l'année dernière, mais a augmenté de 60,7 millions de dollars, soit 80,5 %, par rapport au résultat net ajusté prépandémique de 2019.

Mesures financières non définies par les PCGR

Ces mesures n'ont pas de signification normalisée prescrite par les PCGR et peuvent donc ne pas être comparables à des mesures intitulées similairement présentées par d'autres sociétés cotées en bourse et ne devraient pas être interprétées comme un remplacement d'autres mesures financières déterminées conformément aux normes IFRS.

(1) Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA), le BAIIA ajusté et le bénéfice net ajusté ne sont pas des mesures reconnues en vertu des normes IFRS. La direction utilise ces mesures financières non conformes aux PCGR pour exclure l'impact de certains revenus et dépenses qui doivent être reconnus par les normes IFRS. Les montants exclus sont soit assujettis à la volatilité du prix des actions de la société, soit ne reflètent pas nécessairement la performance d'exploitation sous-jacente de la société. Ces facteurs peuvent rendre les comparaisons des performances financières de la société entre périodes plus difficiles. La Société peut exclure d'autres éléments si elle estime que cela permet d'analyser et d'expliquer plus efficacement les résultats financiers sous-jacents. L'exclusion de ces éléments ne signifie pas qu'ils ne sont pas récurrents.

Rapprochement du résultat d'exploitation consolidé avec le BAIIA et le BAIIA ajusté

Fourth Quarter Year-to-date ($ in thousands) 2022 2021 2019(1) 2022 2021 2019(1) Earnings from operations $ 47,824 $ 49,588 $ 26,734 $ 180,305 $ 220,425 $ 130,353 Add: Amortization 25,636 23,376 23,699 98,373 90,950 89,222 EBITDA $ 73,460 $ 72,964 $ 50,433 $ 278,678 $ 311,375 $ 219,575 Gain on insurance settlement — (9,492 ) (3,205 ) — (18,124 ) (18,170 ) Share-based compensation expense 3,878 3,615 190 13,131 11,854 3,550 Adjusted EBITDA $ 77,338 $ 67,087 $ 47,418 $ 291,809 $ 305,105 $ 204,955

(1) Rapprochement du résultat d'exploitation consolidé avec le BAIIA et le BAIIA pour la période prépandémique.



Rapprochement du bénéfice net consolidé avec le bénéfice net ajusté :

Fourth Quarter Year-to-Date ($ in thousands) 2022 2021 2019(1) 2022 2021 2019(1) Net earnings $ 35,129 $ 35,608 $ 17,263 $ 125,836 $ 157,451 $ 86,273 Gain on insurance settlement, net of tax — (6,152 ) (2,340 ) — (13,275 ) (13,887 ) Share-based compensation expense, net of tax 2,976 2,875 305 10,213 9,234 2,991 Adjusted Net Earnings $ 38,105 $ 32,331 $ 15,228 $ 136,049 $ 153,410 $ 75,377

(1) Rapprochement du bénéfice net consolidé avec le bénéfice net ajusté pour la période prépandémique.



La Société a enregistré des gains sur le règlement des demandes d'assurance. Ces gains s'expliquent par la différence entre le coût de remplacement des actifs détruits et leur valeur comptable, ainsi que par la récupération des pertes liées à l'interruption de l'activité dans le cadre de certaines demandes d'indemnisation.

Certains coûts de rémunération à base d'actions sont présentés comme passifs dans le bilan consolidé de la société. La Société est exposée aux fluctuations du prix du marché de ses actions dans le cadre des coûts de rémunération à base d'actions. Ces passifs sont comptabilisés à leur juste valeur à chaque date de clôture en fonction du prix du marché des actions de la Société à la fin de chaque exercice, les variations de la juste valeur étant comptabilisées dans les frais de vente, d'exploitation et d'administration.

(2) Le rendement des actifs nets n'est pas une mesure reconnue en vertu des IFRS. La direction estime qu'il s'agit d'une mesure utile pour l'évaluation du rendement financier de l'actif net utilisé dans la Société. Le rendement des actifs nets se calcule en divisant le résultat d'exploitation (BAIIA) de l'année par la moyenne mensuelle des actifs nets. Le tableau suivant réconcilie les actifs nets utilisés pour le calcul du rendement des actifs nets avec les mesures reconnues par les normes IFRS présentées dans les états financiers consolidés au 31 janvier pour les exercices suivants :

($ in millions) 2022 2021 2020 Total assets $ 1,336.9 $ 1,219.3 $ 1,191.2 Less: Total liabilities (689.0 ) (639.1 ) (685.9 ) Add: Total debt and lease liabilities 402.5 349.7 402.0 Net Assets Employed $ 1,050.4 $ 929.9 $ 907.3



3) Le rendement sur les capitaux propres moyens n'est pas une mesure reconnue au titre des IFRS. La direction estime qu"il s'agit d'une mesure intéressante pour évaluer le rendement financier du montant investi par les actionnaires. Le rendement sur les capitaux propres moyens se calcule en divisant le bénéfice net de l'année par la moyenne mensuelle du total des capitaux propres. Il n'existe pas de mesure IFRS directement comparable pour le rendement des capitaux propres.

De plus amples renseignements sur les résultats financiers de North West sont disponibles dans le rapport annuel 2022, les états financiers annuels vérifiés et la notice annuelle consultables sur le site Web de la Société : www.northwest.ca ou sur le site de SEDAR : www.sedar.com .

Avis aux lecteurs

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives, au sens des lois en vigueur en matière de valeurs mobilières. Ces déclarations reflètent les attentes actuelles de North West et sont fondées sur les renseignements dont dispose actuellement la direction. Les expressions comme « pouvoir », « devoir », « anticiper », « croire », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « potentiel », « continuer », ou le pendant négatif de ces expressions, sont des termes qui constituent des déclarations prospectives. Ces énoncés ne sont valables que pour la date du présent communiqué de presse. Les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux prévus dans ces déclarations prospectives.

Il est recommandé aux lecteurs de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, car elles comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, la performance, les dépenses d'investissement ou les réalisations de North West diffèrent sensiblement des résultats, des performances, des dépenses d'investissement ou des réalisations futurs prévus, exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives, y compris les intentions de la Société concernant une offre publique de rachat dans le cours normal des activités, les conséquences potentielles que pourrait avoir la pandémie sur ses activités de l'entreprise, sa chaîne d'approvisionnement et ses programmes de continuité des activités, la réalisation d'économies dans le cadre de programmes de réduction des coûts et les mesures qu'elle pourrait prendre à l'avenir. Les facteurs susceptibles d'entraîner une différence sensible entre les résultats réels et ceux présentés dans les déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les changements dans les taux d'inflation, d'intérêt et de change, la capacité de la Société à maintenir une chaîne d'approvisionnement efficace, les changements dans les politiques et méthodes comptables utilisées pour rendre compte de la situation financière, y compris les incertitudes associées aux hypothèses et estimations comptables critiques, l'effet de l'application des changements comptables futurs, la concurrence commerciale, les changements technologiques, les changements dans les réglementations et législations gouvernementales, les changements dans les lois fiscales, les procédures judiciaires ou réglementaires inattendues, les événements catastrophiques, la capacité de la Société à mener à bien des projets d'investissement, des investissements dans le commerce électronique, des transactions stratégiques et l'intégration des acquisitions, et à en tirer profit, la capacité de la Société à tirer profit des investissements dans les technologies de l'information (« TI ») et les systèmes, y compris la mise en œuvre de systèmes de TI, ou les résultats imprévus de ces initiatives et le succès de la Société dans ses efforts d'anticipation et de gestion des risques susmentionnés et des risques et incertitudes décrits dans la section intitulée « Facteurs de risque » du rapport de gestion et de la notice annuelle de North West, tous deux pour l'année se terminant le 31 janvier 2023. La liste qui précède ne comporte pas tous les facteurs possibles. Outre ces facteurs, d'autres facteurs doivent être examinés attentivement et l'on ne saurait se fier outre mesure à ces déclarations prospectives. North West ne s'engage d'aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si cela est expressément exigé par les lois en vigueur.

Profil de la Société

La North West Company Inc. est, de par ses filiales, un détaillant de premier plan de produits alimentaires et de consommation courante, ainsi que de services aux communautés rurales et aux petites communautés en développement du nord du Canada, de l'Alaska rural, du Pacifique Sud et des Caraïbes. North West exploite 222 magasins sous les noms commerciaux Northern, NorthMart, Tigre Géant, Alaska Commercial Company, Cost-U-Less et RiteWay Food Markets et totalise des ventes annuelles d'environ 2,4 milliards de dollars canadiens.

Les actions ordinaires de North West se négocient sous le symbole « NWC » à la bourse de Toronto.

