Netsooon Technologies, société Niçoise, plus innovante que les geants des réseaux sociaux

NETSOOON TECHNOLOGIES s' installe à NICE(FRANCE)

NICE, ALPES CôTE D' AZUR, FRANCE, April 6, 2023/ EINPresswire.com / -- Netsooon Technologies, société Niçoise ,grâce à une technologie innovante etUnique, relève le défi de proposer une alternative sécurisée avec son réseau social NETSOOON & NETSOOON Junior.Netsooon Technologies est une entreprise à impact avec seul but , essayer de résoudre des problèmes de société , environnementaux et économiques. En participant à trouver des solutions à ces problèmes de société identifiés comme les défis d’ aujourd’hui et de demain.Netsooon Technologies est une société spécialisée dans la deeptech, AI, ML, Fintech & e-commerce.La violence sur les réseau sociaux est devenu un problème de société incontrôlable .Nous avons besoin d’ une vraie alternative .La réponse de Netsooon Technologies par la création d'un réseau social Franco-Européen pour les familles, les adultes et les adolescents (Netsooon & Netsooon Junior), plus sûr, évitant l'anonymat, la violence, les contenus malveillants, le racisme, le harcèlement, l'homophobie, les fake news etc... .Une autorisation parentale automatisée pour l’ adhésion des enfants de moins de 15 ans et une vérification systématique de la solvabilité des influenceurs sur les réseaux sociaux avec un contrat automatisé, une alerte aux parents en cas de cyberharcèlement et aux autorités en cas de comportement criminel …et bien plus.Une technologie unique et innovante La combinaison de capacités d'IA avancées et d'expertise humaine permet aux équipes de modération de contenu de prendre des décisions d'examen sophistiquées pour les contenus générés par les utilisateurs. La technologie Netsooon a été développée pour protéger les utilisateurs des données inappropriées, sur plusieurs canaux, en temps réel, avec une rapidité et une précision inégalées avec une détection inferieur à UNE SECONDE (0,7s).Bien plus qu’une solution technologique mais une garantie pour :. Une Souveraineté de nos communautés. Une Souveraineté de nos données et de notre vie privée. Une Souveraineté du respect de nos régulations Européenne. Une Souveraineté de décider de la protection de nos enfants et des générations futures.. Une Souveraineté de notre industrie et la promotion de celle-ci et de nos produits. Une Souveraineté de notre e-commerce et de nos commerces de proximité. Une Souveraineté de nos emplois afin de garder nos talents en France et en Europe. Une Souveraineté de notre culture et identité. Une Souveraineté politique , de nos valeurs et notre démocratieAvec Netsooon , Netsooon Technologies crée « Le Réseau Social qui vous ressemble »