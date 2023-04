Anaqua fournit une plateforme de gestion de la propriété intellectuelle à Fujitsu

/EIN News/ -- BOSTON, 06 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua, le leader de l'innovation et de la gestion de la propriété intellectuelle (PI), a annoncé aujourd'hui que la société Fujitsu, spécialisée dans les technologies de l'information et de la communication, a adopté la plateforme AQX d'Anaqua pour optimiser la gestion numérique des portefeuilles de PI de l'entreprise.



Anaqua fournira sa plateforme AQX à Fujitsu pour connecter de manière transparente et améliorer la collaboration globale entre les sites de R&D, les départements de PI, et les avocats externes, apportant une efficacité accrue au développement de la PI et à la gestion du cycle de vie de l'innovation. AQX aidera également Fujitsu dans l'exécution opportune de leur stratégie globale de propriété intellectuelle à travers l'établissement d'une approche plus axée sur les données pour développer et maintenir un portefeuille de propriété intellectuelle qui soutient le mieux l'entreprise dans son ensemble. De plus, grâce aux services d'hébergement dans le cloud d'Anaqua et à son engagement en matière de sécurité, de processus de certification et de programmes de conformité, la plateforme AQX offrira un environnement sécurisé robuste à Fujitsu.

« Nous pensons que le système de gestion PI AQX, qui est un service cloud global, nous permettra d’homogénéiser et d'améliorer l'efficacité des opérations PI, en remplaçant notre ancien système sur site », a déclaré Kanna Kimura, Directeur du département de gestion des services cloud de la division Digital System Platform de Fujitsu Limited.

Bob Romeo, PDG d'Anaqua, a déclaré : « Anaqua fournira le meilleur support pour la gestion et la protection des actifs de propriété intellectuelle de Fujitsu, qui sont essentiels pour atteindre l'objectif de l'entreprise de créer un monde plus durable grâce au pouvoir de l'innovation ».

A propos d’Anaqua

Anaqua, Inc. est un fournisseur de premier plan de solutions et services technologiques intégrés de gestion de la propriété intellectuelle (PI). Ses logiciels, AQX® et PATTSY WAVE®, combinent les meilleurs outils pour définir une stratégie de propriété intellectuelle avisée. Ses technologies, qui reposent notamment sur des workflows et des capacités d’analyses avancés, offre un environnement de travail intelligent conçu pour une prendre de meilleures décisions et optimiser les opérations de PI. Aujourd'hui, près de la moitié des 100 premiers déposants de brevets américains et des marques mondiales, ainsi qu'un nombre croissant de cabinets de conseils dans le monde utilisent les solutions Anaqua. Plus d'un million de décideurs, avocats, parajuristes, gestionnaires et innovateurs utilisent la plateforme pour leurs besoins de gestion de la PI. Le siège de la société est situé à Boston, avec des bureaux aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site anaqua.com, ou LinkedIn.