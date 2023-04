Magna publie son rapport annuel pour 2022

/EIN News/ -- AURORA, Ontario, 06 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX : MG ; NYSE : MGA) a annoncé aujourd'hui que son rapport annuel 2022, y compris le rapport de gestion, les états financiers consolidés audités, la notice annuelle (AIF) et le formulaire 40-F, sont désormais disponibles sur le site Web de la société, www.magna.com. Magna a également déposé ces documents auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (accessibles via leur site Web à l'adresse www.sedar.com) et de la Commission des valeurs mobilières et des échanges des Etats-Unis (accessible via son site Web à l'adresse www.sec.gov/edgar).

Notre assemblée générale annuelle des actionnaires 2023 se tiendra le jeudi 11 mai 2023, à partir de 10h00 (heure de l'Est). La réunion sera accessible uniquement virtuellement à l'adresse www.virtualshareholdermeeting.com/MGA2023.

Magna fournira aux actionnaires une copie papier de ses états financiers audités, tels que contenus dans notre rapport annuel 2022, gratuitement, sur demande via notre site Web ou par écrit à Magna International Inc., à l'attention du Secrétaire général de Magna, 337 Magna Drive, Aurora, Ontario, Canada L4G 7K1.

CONTACT POUR LES INVESTISSEURS

Louis Tonelli, vice-président, Relations avec les investisseurs

louis.tonelli@magna.com , 905.726.7035

CONTACT POUR LES MÉDIAS

Tracy Fuerst, vice-présidente, Communication d'entreprise et relations publiques

tracy.fuerst@magna.com , 248.761.7004

NOTRE ACTIVITÉ1

Magna est plus que l'un des plus grands fournisseurs au monde dans le secteur automobile. Nous sommes une société spécialisée dans les technologies de la mobilité dotée d'une équipe mondiale de plus de 168 0002 employés et d'une structure organisationnelle conçue pour innover comme une start-up. Avec plus de 65 ans d'expertise et une approche systémique de la conception, de l'ingénierie et de la fabrication qui touche presque tous les aspects du véhicule, nous sommes positionnés pour soutenir l'avancée de la mobilité dans une industrie en pleine mutation. Notre réseau mondial comprend 343 sites de fabrication et 88 centres de développement, d'ingénierie et de vente de produits dans 29 pays. Nos actions ordinaires sont négociées à la Bourse de Toronto (MG) et à la Bourse de New York (MGA). Pour de plus amples informations sur Magna, veuillez consulter le site www.magna.com .

