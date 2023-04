Proxygen annonce un accord de collaboration et de licence avec MSD portant sur la découverte et le développement de nouveaux dégradeurs de colles moléculaires

/EIN News/ -- VIENNE, Autriche, 05 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Proxygen, un chef de file dans la découverte et le développement de dégradeurs de colles moléculaires, a annoncé aujourd'hui un accord de collaboration et de licence de recherche pluriannuel avec Merck & Co Inc., à Rahway dans le New Jersey, aux États-Unis, connu sous le nom de MSD en dehors des États-Unis et du Canada, afin d'identifier et de développer conjointement des dégradeurs de colles moléculaires contre de multiples cibles thérapeutiques.



« Nous sommes très heureux d'annoncer cette collaboration avec MSD et impatients de combiner notre technologie de plateforme innovante et notre expertise unique dans l'identification de nouveaux dégradeurs de colles moléculaires avec les capacités de recherche et de développement de classe mondiale de MSD. Ce partenariat nous fournit le cadre et les ressources permettant de tirer davantage parti de notre plateforme pour la découverte de nouveaux médicaments contre des cibles difficiles », a déclaré Bernd Boidol, Ph.D., président-directeur général de Proxygen.

En vertu de l'accord, Proxygen recevra un paiement initial de MSD et sera admissible à des paiements futurs allant jusqu'à 2,55 milliards de dollars, versés en fonction de la réalisation d'étapes de recherche, de développement et commerciales spécifiées dans tous les programmes. En outre, Proxygen est éligible à recevoir des redevances sur les ventes nettes de ces produits.



« Les progrès dans notre entente de dégradeurs de colles moléculaires ouvrent de nouvelles voies passionnantes dans la recherche de nouveaux mécanismes thérapeutiques », a indiqué Robert M. Garbaccio, Ph.D., vice-président et responsable de la chimie exploratoire chez MSD. « Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe de Proxygen afin de faire avancer ce domaine de recherche prometteur et d'évaluer de nouvelles opportunités de traitement de maladies. »

À propos de Proxygen

Proxygen est un chef de file dans la découverte et le développement de dégradeurs de colles moléculaires. En raison de la capacité des dégradeurs de colles moléculaires à moduler les classes de protéines qui ne se prêtent pas aux approches traditionnelles de découverte de médicaments, ces molécules tiennent la promesse de débloquer une grande partie de l'espace des cibles pour lesquelles il n'existe aucun médicament. Proxygen a développé un moteur de découverte propriétaire très polyvalent soutenant l'identification impartiale et spécifique des dégradeurs de colles moléculaires contre des cibles pour lesquelles il est difficile de trouver un médicament ou pour lesquelles il n'existe absolument aucun médicament à grande échelle. La société a généré de vastes connaissances et données dans la découverte et l'optimisation chimique de molécules d'agent de dégradation, ce qui l'a positionnée comme pionnière dans cette nouvelle modalité. Tout en faisant progresser ses programmes internes vers le développement clinique, la société maintient également divers partenariats stratégiques, y compris des collaborations avec Boehringer Ingelheim et Merck KGaA, afin de co-créer des synergies tout au long du pipeline de développement de médicaments.

Contacts : Proxygen Bernd Boidol, Ph.D. Président-directeur général management@proxygen.com Vida Strategic Partners (au nom de Proxygen) Tim Brons (médias) 415-675-7402 tbrons@vidasp.com