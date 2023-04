Braze erweitert die Partnerschaft mit Rackspace Technology durch eine mehrjährige Vereinbarung zur Unterstützung von zukünftigem Wachstum und Innovation

Die strategische Vereinbarung wird das Wachstum und die Innovation in Bezug auf die expandierende geografische Präsenz von Braze unterstützen

SAN ANTONIO, April 05, 2023 -- Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, gab heute bekannt, dass Braze (Nasdaq: BRZE), eine führende, umfassende Plattform zur Kundenbindung, die die Interaktion zwischen Verbrauchern und den von ihnen bevorzugten Marken ermöglicht, hat seine Beziehung zu Rackspace Technology durch eine mehrjährige Vereinbarung ausgebaut, die das Wachstum und die Innovation des Unternehmens unterstützen wird.



„Ich freue mich sehr über unsere neue Unternehmensvereinbarung mit Rackspace Technology, von der wir glauben, dass sie das zukünftige Wachstum von Braze befördern wird“, sagte Jon Hyman, Mitgründer und CTO von Braze. „Unsere für beide Seiten vorteilhafte Struktur soll Braze helfen, eine bessere Schätzung der Kosten vorzunehmen und Skaleneffekte zu erzielen und gleichzeitig Rackspace Technology ein vorhersagbares Wachstum und die Möglichkeit bieten, langfristige Investitionen in Braze und die ObjectRocket-Lösung zu tätigen.“

Braze ist bereits seit mehreren Jahren Kunde von Rackspace ObjectRocket und verlässt sich auf Rackspace Technology, um die MongoDB®-Datenbanken des Unternehmens mit Notfallwiederherstellung, Replikation, Fehlertoleranz und Hochverfügbarkeit für die Datenbanken von Braze zu verwalten.

„Wir haben Braze gezeigt, dass wir auf sie eingehen und ihr Geschäft verstanden haben. Denn wir haben erkannt, was für ihre Führung und ihren Vorstand wichtig ist“, sagte Josh Prewitt, Chief Product Officer bei Rackspace Technology. „Sowohl aus Liefer- als auch aus Finanzperspektive waren die Ausrichtung, die wir aufgebaut haben, und die Kooperation von oben nach unten zwischen unseren Organisationen Schlüsselfaktoren bei der Zusammenarbeit, um die Geschäftsanforderungen von Braze zu erfüllen.“

Um mehr darüber zu erfahren, wie Rackspace Technology Unternehmen dabei hilft, die Leistungsfähigkeit des ObjectRocket-Portfolios aus Datenspeichern zu nutzen und die Komplexität der Verwaltung Ihrer Datenbanken Experten zu überlassen, klicken Sie hier.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwerfen, entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden auf allen wichtigen Technologieplattformen, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Über Braze

Braze ist eine führende, umfassende Plattform zur Kundenbindung, die die Interaktion zwischen Verbrauchern und den von ihnen bevorzugten Marken fördert. Mit Braze können globale Marken Kundendaten in Echtzeit erfassen und verarbeiten, kontextuell relevante, kanalübergreifende Marketingkampagnen orchestrieren und optimieren und ihre Strategien zur Kundenbindung kontinuierlich weiterentwickeln. Braze wurde als einer der Fortune’s 2022 Best Workplaces in New York, Fortune’s 2021 Best Workplace for Millennials und von Great Place to Work als 2021 UK Best Workplaces for Women ausgezeichnet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New York. Zudem verfügt es über Niederlassungen in Austin, Berlin, Chicago, London, Paris, San Francisco, Singapur und Tokio. Erfahren Sie mehr unter braze.com.

