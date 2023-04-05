TRAFFIC ALERT SWANTON VT RT 78 & CHURCH RD

There were 2,138 press releases posted in the last 24 hours and 408,055 in the last 365 days.
STATE OF VERMONT
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY
VERMONT STATE POLICE
ST ALBANS BARRACKS
NEWS RELEASE -HIGHWAY / TRAFFIC NOTIFICATION
VT RT 78 & CHURCH ROAD IN SWANTON [NEAR THE WILDLIFE REFUGE] WILL HAVE ON LANE CLOSED TO ENABLE A DISABLED COMMERCIAL VEHICLE TO BE REMOVED FROM THE AREA.
THIS IS EXPECTED TO LAST FOR APPROXIMATELY ½ [HALF] HOUR OR UNTIL FURTHER NOTICE. UPDATE WILL BE PROVIDED AS APPROPRIATE.
MOTORISTS SHOULD EXPECT DELAYS IN THE AREA OR SEEK ALTERNATE ROUTES. PLEASE DRIVE CAREFULLY.
Louise M. Field
Williston PSAP Emergency Communications Dispatcher
(802)878-7111 option 3