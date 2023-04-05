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There were 2,138 press releases posted in the last 24 hours and 408,055 in the last 365 days.

TRAFFIC ALERT SWANTON VT RT 78 & CHURCH RD

STATE OF VERMONT

DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY

VERMONT STATE POLICE

ST ALBANS BARRACKS

 

NEWS RELEASE -HIGHWAY / TRAFFIC NOTIFICATION

 

VT RT 78 & CHURCH ROAD IN SWANTON [NEAR THE WILDLIFE REFUGE] WILL HAVE ON LANE CLOSED TO ENABLE A DISABLED COMMERCIAL VEHICLE TO BE REMOVED FROM THE AREA.

THIS IS EXPECTED TO LAST FOR APPROXIMATELY ½ [HALF] HOUR OR UNTIL FURTHER NOTICE.  UPDATE WILL BE PROVIDED AS APPROPRIATE.

 

MOTORISTS SHOULD EXPECT DELAYS IN THE AREA OR SEEK ALTERNATE ROUTES.  PLEASE DRIVE CAREFULLY.

 

 

 

 

Louise M. Field

Williston PSAP Emergency Communications Dispatcher

Louise.Field@vermont.gov 

(802)878-7111  option 3

 

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TRAFFIC ALERT SWANTON VT RT 78 & CHURCH RD

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