Davie devient partenaire à long terme du Canada dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale assurant au moins 20 ans de travail

L'entente historique avec le gouvernement fédéral prévoit un minimum initial de 8,5 milliards de dollars pour les programmes de construction navale



Le gouvernement du Québec soutient Davie qui deviendra l’un des constructeurs navals les plus technologiquement avancés et flexibles en Amérique du Nord

LÉVIS, Québec, 04 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chantier Davie Canada inc. (Davie) est fier d’annoncer qu’il est désormais un partenaire officiel de la Stratégie nationale de construction navale (SNCN) du Canada.

Dans le cadre de la SNCN, Davie, le constructeur naval le plus important et expérimenté du pays, sera appelé à construire les navires les plus grands et modernes de l’histoire du Canada. Les projets initiaux comprennent sept brise-glaces et deux grands traversiers à propulsion hybride. Davie connaîtra ainsi une période de croissance et d’activité sans précédent depuis sa fondation il y a 200 ans. Ainsi, l’entreprise offrira des milliers d’emplois passionnants aux générations futures.

« Cette entente historique donne tout son sens au terme national la Stratégie nationale de construction navale et l’apport du gouvernement fédéral doit être reconnu. Ensemble, nous parviendrons à combler une lacune stratégique en matière de construction navale et à créer une capacité garantie pour le renouvellement de la flotte chez le plus grand constructeur naval canadien. Cette annonce constitue une reconnaissance de tout ce que Davie a accompli au cours de la dernière décennie, de notre expertise et de la qualité de notre main-d’œuvre québécoise. Nous pouvons maintenant nous mettre au travail et livrer les brise-glaces dont le Canada a urgemment besoin pour faire face à ses responsabilités croissantes en tant que présence internationale dans l’Arctique, et ce, tout en remplissant sa mission essentielle dans la partie sud du pays durant la saison hivernale afin d’assurer la prospérité de notre économie à travers le pays », a déclaré James Davies, président et chef de la direction de Davie.

« Nous saluons également le gouvernement du Québec d’avoir soutenu notre projet de devenir l’un des chantiers navals les plus modernes et flexibles en Amérique du Nord. La SNCN servira de tremplin pour créer au Québec un pôle de construction navale compétitif à l’échelle internationale. Grâce à la construction de navires à la fine pointe de la technologie, qui font l’objet d’une forte demande mondiale, nous générerons et mettrons en valeur l’innovation et le talent québécois », a ajouté M. Davies.

« Nos employés méritent des félicitations pour le travail acharné et réfléchi qu’ils ont accompli au cours des 10 dernières années. Leur contribution a permis de démontrer que le Canada et notre entreprise sont des constructeurs navals novateurs et compétitifs à l’international. Davie a établi et continuera d’établir une nouvelle norme dans la construction navale nord-américaine. L’engagement historique pris aujourd’hui par le Canada, nos installations de pointe et notre réseau mondial constituent une combinaison gagnante pour créer une industrie durable axée sur l’exportation », a souligné Alex Vicefield, président et chef de la direction d’Inocea, la société mère de Davie.

« Nous construisons la prochaine génération de brise-glaces spécialisés pour le Canada. Ce ne sont pas des actifs superflus, ce sont des actifs indispensables et urgents, tant pour le Canada que pour ses alliés. Nous livrerons la deuxième plus grande flotte polaire au monde pour répondre aux priorités commerciales, environnementales et géopolitiques. Nous tirerons parti du travail essentiel que nous accomplissons déjà en soutenant la Marine et la Garde côtière canadienne », a ajouté M. Vicefield.

« Le gouvernement du Canada est heureux de compter Chantier Davie parmi les partenaires stratégiques de la Stratégie nationale de construction navale (SNCN). Cet ajout à la SNCN profitera aux travailleurs de la région de Québec et permettra à la Garde côtière canadienne d'obtenir les navires dont elle a besoin pour s'acquitter de son important travail », a indiqué l’honorable Helena Jaczek, ministre des Services publics et de l’Approvisionnement.

Une décision au service de l’ensemble du pays

Un rapport préparé par Deloitte, diffusé en novembre 2022, conclut que l’ensemble du Canada bénéficie des activités de Davie. Plus précisément, le rapport indique que :

Au cours des 20 prochaines années, Davie créera ou maintiendra jusqu’à 4 700 emplois bien rémunérés;

L’annonce d’aujourd’hui aura un impact global de 21 milliards de dollars sur l’économie canadienne au cours des 20 prochaines années;

Pour chaque dollar dépensé chez Davie, plus de 2 dollars pourraient être investis dans l’économie canadienne;

Jusqu’à 3 milliards de dollars seront générés sous forme d’impôts et d’autres recettes publiques.

À propos de Davie

Situé à Lévis, au Québec, Davie est le premier constructeur naval du Canada et un leader mondial dans la livraison de navires spécialisés et essentiels des gouvernements et des clients commerciaux. Fondé en 1825, Davie est le constructeur naval le plus ancien, le plus important et le plus performant du Canada. Notre main-d’œuvre de classe mondiale construit et entretient des navires complexes qui permettent à nos clients de protéger la sécurité nationale et économique, ou de répondre à des besoins commerciaux aigus. Pour en savoir plus, consultez le site davie.ca.

À propos du groupe Inocea

Inocea est un groupe international de premier plan dans les domaines de la marine, de la défense et de l’industrie. Les entreprises qui en font partie, dont Davie, fournissent des solutions complexes et essentielles qui ont un impact positif sur le monde en protégeant la sécurité nationale et économique, en répondant à des besoins commerciaux aigus et en préservant notre environnement.

Renseignements :

Denis Boucher

Vice-président, Affaires publiques et relations stratégiques

514 913-1957