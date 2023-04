La Behr Paint Company lance sa toute première couleur de teinture extérieure de l'année, « Brun Cordovan »

Ce brun riche et intemporel s'agence parfaitement aux tons neutres pour mettre en valeur tout espace extérieur

/EIN News/ -- TORONTO, 04 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, la Behr Paint Company lance sa toute première couleur de teinture extérieure pour bois de l'année, Brun Cordovan, une teinte riche et intemporelle pour créer un environnement extérieur frais, juste à temps pour le printemps. Cette teinture pour bois est transformatrice seule ou agencée à des beiges, des gris et des blancs accueillants, comme avec la couleur de l'année 2023 de Behr, Toile vierge.



Brun Cordovan est une teinture pour bois classique, suffisamment polyvalente pour être utilisée par les bricoleurs, designers et professionnels dans tout projet résidentiel ou commercial d'extérieur. Cette teinte profonde s'harmonise avec un large éventail de styles architecturaux, du traditionnel au moderne.

« Notre objectif est de faciliter le processus de sélection des couleurs afin que les projets soient réalisés plus rapidement », explique Jodi Allen, Chef mondial du marketing chez Behr. « L'annonce de notre toute première couleur de teinture extérieure de l'année diversifie nos prévisions de tendances de couleurs et confirme le leadership en matière de couleurs que les consommateurs sont en droit d'attendre de Behr. »

Les propriétaires de maison qui cherchent à réaliser leurs projets de teinture extérieure cette saison peuvent être confiants en choisissant Behr, la marque de confiance no 1 de teinture extérieure1 selon une importante publication indépendante destinée aux consommateurs. La couleur de teinture extérieure de l'année 2023 est disponible exclusivement chez Home Depot dans une variété de produits BEHRMD comme la teinture scellante et imperméabilisante de couleur opaque BEHR PREMIUMMD, la teinture scellante, imperméabilisante et semi-transparente BEHR PREMIUMMD, DECKOVER MD FORTIFIÉ de BEHR PREMIUMMD, la teinture de couleur opaque pour bois de maisons et clôtures BEHR MD et DECKPLUS MD de BEHR.

« Nous pensons que les teintures pour bois ont autant de pouvoir que la peinture. Elles créent une finition polie sur les terrasses, galeries, portes et bien plus encore, améliorant l'attrait extérieur de la maison », dit Erika Woelfel, vice-présidente – Couleur et services créatifs chez Behr. « La peinture et la teinture peuvent se compléter à merveille, créant ainsi une palette équilibrée de couleurs sur les surfaces et structures extérieures. L'association de tons de bois plus foncés comme Brun Cordovan avec des couleurs de peinture naturelles et douces produit un contraste et une compatibilité pour tout style. »



Pour en savoir plus sur Brun Cordovan ainsi que sur les outils pour vous inspirer dans votre prochain projet de teinture extérieure pour bois, visitez fr.behr.ca/couleurteinture2023.

À propos de la Behr Paint Company

Fondée en 1947, la Behr Paint Company est l’un des plus importants fabricants de peintures, apprêts, finis décoratifs, teintures et produits de préparation de surface et d’application destinés aux bricoleurs et professionnels des États-Unis, du Canada et du Mexique. L’entreprise, établie à Santa Ana en Californie et créatrice des marques BEHRMD, KILZMD, WHIZZ® et E&J®, se consacre à répondre aux besoins de projets des bricoleurs, professionnels, architectes et designers avec son engagement indéfectible envers la qualité, l’innovation et le rapport qualité/prix. Pour plus d’informations, visitez fr.BEHR.ca. Les entrepreneurs professionnels peuvent visiter fr.BEHRPRO.ca pour en savoir plus sur les produits et services BEHR. La Behr Paint Company est une filiale de Masco Corporation (NYSE: MAS).

1 BEHR a été nommée marque de confiance no 1 de teinture extérieure selon le sondage Marque de confianceMD de Sélection. MD Marque de confiance est une marque sous contrat de licence de Sélection du Reader’s Digest SRI.

