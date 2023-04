TELUS Santé offre un accès aux soins vétérinaires virtuels pour les chats et les chiens en Ontario avec la plateforme Mon Animal TELUS Santé

Environ 75 pour cent des problèmes de santé des animaux de compagnie soulevés en télémédecine peuvent être traités virtuellement, sans visite en clinique

/EIN News/ -- TORONTO, 04 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, TELUS Santé a annoncé le lancement en Ontario de Mon Animal TELUS Santé, une plateforme virtuelle de soins aux animaux de compagnie. Les propriétaires de chats et de chiens peuvent consulter des vétérinaires d’expérience de leur région pour de nombreux soins, comme la gestion nutritionnelle, le contrôle des parasites, les troubles du comportement et la prescription de médicaments, au moyen d’une application pour téléphone intelligent simple à utiliser. Développé dans la foulée du service de soins de santé virtuels Mes Soins TELUS Santé, qui connaît une croissance effrénée et un appui inégalé de la clientèle, Mon Animal TELUS Santé a été conçu pour aider les propriétaires d’animaux de compagnie à obtenir des soins, y compris les propriétaires qui vivent en région éloignée et ceux dont les animaux ne tolèrent pas les déplacements en véhicule.



« Des soins de santé virtuels de qualité et axés sur les patients doivent être offerts à tous les membres de la famille, y compris à nos chiens et à nos chats adorés, explique Juggy Sihota, chef du Bureau de la croissance, TELUS Santé. Le lancement de Mon Animal TELUS Santé en Ontario n’est qu’un autre exemple de notre démarche visant à exploiter les technologies de pointe pour permettre aux gens du monde entier de prendre en main leur santé et celle des membres de leur famille – même leurs compagnons poilus –, mais aussi pour offrir à des milliers de professionnels de la santé, comme les vétérinaires, davantage de flexibilité pour répondre à la demande croissante de soins. »

Selon une enquête réalisée en 2021 par l’Ontario Veterinary Medical Association auprès de propriétaires d’animaux de compagnie, près de 75 pour cent des problèmes de santé soulevés durant les rendez-vous en télémédecine peuvent être traités virtuellement, sans visite en clinique. Même si Mon Animal TELUS Santé n’est pas un substitut aux examens physiques, aux vaccins ou aux tests en clinique, il s’agit d’une plateforme complémentaire pour aider les propriétaires d’animaux en Ontario à avoir accès à des soins préventifs et à des interventions médicales non urgentes.

Le soin à distance dans les situations non urgentes est un outil fantastique pour obtenir de l’information et du soutien tout en évitant les longues files d’attente et en réduisant le stress et les frais supplémentaires parfois associés aux soins prodigués en personne. Avec Mon Animal TELUS Santé, les notes de consultation sont accessibles sur l’application, tandis que les dossiers médicaux peuvent être transmis au vétérinaire familial habituel afin d’assurer la continuité des soins. C’est particulièrement important pour les chats nouvellement adoptés qui s’en vont vivre dans leur chez-eux définitif. Selon Humane Canada , c’est à Toronto que le nombre d’adoptions de chats est le plus élevé au pays.

Comme en témoigne le lancement réussi de la plateforme en Colombie-Britannique en août 2022, les cliniques vétérinaires physiques peuvent aussi utiliser la plateforme virtuelle Mon Animal TELUS Santé pour améliorer le triage des rendez-vous dans le cadre de leur pratique régulière. Une fois les cas non urgents dirigés vers l’équipe de soins vétérinaires virtuels, les vétérinaires ont plus de temps pour se consacrer au traitement des chats et des chiens qui ont besoin de soins en clinique.

« La réalité d’aujourd’hui, c’est que nous avons de moins en moins de temps pour offrir des consultations approfondies aux clients de nos cliniques vétérinaires. Avec la pénurie généralisée de vétérinaires partout au pays, les cliniques ayant pignon sur rue ont de la difficulté à répondre à la demande, explique Ko Arman, vétérinaire en chef, Mon Animal TELUS Santé. En offrant des soins sur une plateforme virtuelle pour les situations non urgentes, nous pouvons alléger une partie du fardeau des cliniques et donner aux vétérinaires la souplesse nécessaire pour gérer leur horaire, ce qui les aidera à atteindre un juste équilibre entre leur travail et leur vie personnelle. »

L’application Mon Animal TELUS Santé peut être téléchargée gratuitement sur les téléphones intelligents iOS et Android. Les consultations avec des vétérinaires ontariens sont facturées à la séance. La plateforme a connu un grand succès auprès des propriétaires d’animaux et des vétérinaires après le lancement inaugural dans l’Ouest canadien. Nous prévoyons élargir la plateforme à d’autres provinces tout au long de l’année. En Ontario, tous les vétérinaires de Mon Animal TELUS Santé sont affiliés à la clinique Pet Telemedicine Veterinary Care, à Toronto.

Dans le cadre de ce lancement, Trupanion , le chef de file en matière d’assurance pour chiens et chats au Canada, annule les frais d’inscription à Mon Animal TELUS Santé pour les personnes qui souscrivent une police d’assurance de Trupanion. L’entreprise propose aux propriétaires d’animaux le régime d’assurance maladie le plus complet avec des remboursements illimités tout au long de la vie de leurs compagnons à quatre pattes.

Visitez le kiosque Mon Animal TELUS Santé à l’exposition Canadian Pet Expo

Les propriétaires de chiens et de chats qui vivent dans la région du Grand Toronto sont invités à découvrir la plateforme Mon Animal TELUS Santé à l’exposition Canadian Pet Expo. L’événement aura lieu du 7 au 9 avril au International Centre de Mississauga (6900 Airport Road, Mississauga, Ontario). L’exposition Canadian Pet Expo, le plus grand festival intérieur pour les animaux de compagnie au Canada, vous ouvre ses portes pour que vous puissiez explorer le monde du bien-être des animaux de compagnie au moyen de kiosques interactifs, de jeux et bien plus encore. Visitez Mon Animal TELUS Santé au kiosque 913.

À propos de Trupanion

Offrant une protection à plus de 740 000 animaux partout au Canada, aux États-Unis et en Australie, Trupanion est le chef de file en matière d’assurance pour chiens et chats au pays. Cette entreprise née au Canada en 2000 procure depuis plus de deux décennies une tranquillité d’esprit aux « parents » d’animaux de compagnie pour qu’ils puissent se concentrer sur la guérison de leur animal au lieu de subir un stress financier. Trupanion s’engage d’ailleurs à leur fournir la meilleure valeur possible en matière d’assurance médicale avec des remboursements illimités tout au long de la vie de leurs compagnons. Trupanion est le seul fournisseur à disposer de la technologie pour payer les vétérinaires directement en quelques secondes lorsque le client passe à la caisse. Établie à Seattle, dans l’État de Washington, Trupanion est enregistrée au NASDAQ sous le symbole « TRUP ».

Les polices de Trupanion sont émises au Canada par Omega General Insurance Company et vendues et administrées par sa filiale en propriété exclusive Canada Pet Health Insurance Services, Inc. dba Trupanion, et, aux États-Unis, par sa compagnie d’assurance en propriété exclusive American Pet Insurance Company. Trupanion Australia est issue d’un partenariat entre Trupanion et Hollard Insurance Company. Pour en savoir plus, visitez trupanion.com/canada .

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé est un chef de file mondial offrant des services cliniques et des solutions numériques dans plus de 160 pays. Grâce à un éventail complet de soins primaires et préventifs, TELUS Santé contribue à la santé physique, mentale et financière des gens ainsi qu’à leur mieux-être. En misant sur la technologie pour offrir des solutions et des services connectés en personne et virtuels, TELUS Santé facilite l’accès aux soins et révolutionne la circulation de l’information dans le secteur de la santé. Ce faisant, elle améliore la collaboration, l’efficacité et la productivité au profit des médecins, des pharmaciens, des autorités sanitaires, des fournisseurs de soins de santé paramédicaux, des assureurs, des employeurs et des gens de partout dans le monde. Elle progresse ainsi vers l’atteinte de son objectif : transformer les soins de santé et donner aux gens les moyens de prendre leur santé en main.

Formée de professionnels de la santé reconnus et passionnés, notre équipe clinique fournit des soins de premier ordre axés sur la personne à des centaines de milliers d’employeurs, de professionnels et de membres de leur famille.

Visitez telussante.com pour en savoir plus.

Pour tout renseignement complémentaire, les membres des médias sont priés de joindre :

Jill Yetman

Relations publiques de TELUS

416-992-2639

jill.yetman@telus.com

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8dd0dc0d-adb4-459f-961b-a438553cdf3f/fr