Easter Greetings from the Ministry of Lands, Housing and Survey, MLHS

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Honourable Minister Ishmael Mali Avui
Greetings from the Minister, Hon. Ishmael Mali Avui, the Permanent Secretary, Mr. Stanley Waleanisia, the Commissioner of Lands, Mr Alan Mcneil, Deputy Secretaries, Heads of Departments, Staff and families of the Ministry of Lands, Housing & Survey,
EASTER IS A TIME TO REMEMBER THE SACRIFICIAL DEATH & RESURRECTION OF OUR SAVIOUR JESUS CHRIST, AND TO REFLECT ON GOD’S LOVE FOR MAN KIND. JESUS GAVE UP HIS LIFE SO THAT WE MAYBE RESCUED FROM OUR SINS.
THE YEAR WILL BRING ITS CHALLENGES BUT WE HAVE TO MANAGE OURSELVES TO OVERCOME AND SURVIVE ANOTHER YEAR. LET US ALL BE; REMINDED THAT ONLY WITH CHRIST IN OUR HEARTS, WE CAN OVERCOME OUR CHALLENGES.
THE CHALLENGES OF COVID HAS COME AND WE ENCOURAGE ALL TO CONTINUE TO LOOK AFTER OUR HEALTH AND TO OBSERVE THE HYGENIC PRACTICES OUR HEALTH AUTHORITIES HAVE TAUGHT US.
FINALLY, PLEASE TAKE CARE DURING THIS EASTER SEASON. TAKE THIS TIME TO BUILD OUR UNITY AMONG OUR BRETHREN AND SHARE THE LOVE OF CHRIST TO OUR NEIGHBOURS.
GOD BLESS OUR SOLOMON ISLANDS FROM SHORE TO SHORE.