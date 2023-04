PHILIPPINES, April 4 - Press Release

April 3, 2023 Cayetano sets Presyo-Trabaho-Kita/Kaayusan groups in Manila on recovery path via DOLE, DOH aid programs The Office of Senator Alan Peter Cayetano on Friday assisted hundreds of market vendors in Manila to avail of the Labor department's work-for-aid program as well as medical assistance from the Department of Health (DOH). This is part of Cayetano's push to support microentrepreneurs amid high inflation across much of the country by gathering the members of livelihood associations and sectoral groups that have benefited from his long-running Presyo-Trabaho-Kita/Kaayusan (PTK) program, and bridging them with government aid programs that can help them sustain their microenterprises and family businesses. Representatives of the Department of Labor and Employment (DOLE) held an orientation for members of two PTK communities in Manila about the agency's Tulong Panghanapbuhay sa Ating Displaced/Disadvantaged Workers (TUPAD) program in coordination with the city government of Manila on March 31, 2023. A total of 431 market vendors - all members of PTK groups from Manila's Pritil and Central markets - benefited from the TUPAD orientation. They will be employed by the Manila City Market Administration Office in the month of April. Aside from the TUPAD orientation, Cayetano's Medical Assistance Desk also helped a number of market vendors and cleaners gain access to aid provided by the Department of Health's Medical Assistance to Indigent Patients (MAIP) Program. New Pritil Market Credit Cooperative (NPMCC) Manager Alma Sandoval thanked Cayetano for being a constant supporter of the market vendors in Pritil since his first run as senator more than a decade ago. "Ever since po, the first time niya pong tumakbo ng senator before, siya lang po ang bumaba sa Pritil running for senator, at tumatak po sa amin y'un. And after that po, naglunsad po siya ng mga different programs po sa ating palengke tulad ng PTK," Sandoval recalled. "Marami pong naka-avail nung programa po na 'y'un ni Senator Alan Peter Cayetano, and hanggang ngayon po meron pa rin po 'yan sa ating Pritil Market, y'ung sa kooperatiba po natin," she added. Tondo food vendor Jocelyn Samson, who was present at the Pritil Market vendors orientation, said she will use her earnings from TUPAD as additional capital for her business. "Kapag nakuha ko na y'ung sweldo ko, gagamitin ko po siya na pangpuhunan sa pagtitinda namin, 'tsaka para sa mga anak ko, at y'ung iba ay itatabi ko para mapaikot ko pa ito at mas mapalago ko pa ang aking negosyo," she said. "Kahit saan naman po, hindi mapupulot lang y'ung sahod na ganoon, 'tsaka malaki po talagang tulong yan para sa amin ng mga anak ko," she added. Meanwhile, at the Central Market vendors orientation later that day, Sta. Cruz residents Josephine Bantunial and Rosario Pines said they were grateful for the opportunity to earn extra income at a time when many families are struggling to cope with high inflation. "Pangdagdag baon po ito ng mga anak ko, pambili ng pagkain at bigas. Y'ung iba, pandagdag bayad sa kuryente, tubig at bahay. Tapos pandagdag puhunan din sa aking sari-sari store," Bantunial said. "Malaki ang epekto ng TUPAD para sa tulad kong wala nang asawa at mag-isang nag-aalaga ng mga apo ko, malaking bagay na natanggap ako sa TUPAD," Pines added. Central Market Development Cooperative (CMDCO) manager Sheryl Base thanked Senators Alan and Pia Cayetano for bringing the PTK program to their cooperative members. "Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa programa po ni Senator Alan at Senator Pia Cayetano na PTK dahil lubos na makakatulong po ito sa karamihan ng mga miyembro ng CMDCO. Sa panahon ngayon, sa taas ng presyo ng bilihin, napakaimportante na madagdagan y'ung konting kita natin para mapagkasya y'ung budget natin," Base said. "Bukod po noong pandemya na binigyan po natin ng konting tulong y'ung aming mga miyembro, meron din po tayong naging programang PTK na higit sa isang daan po ang beneficiary namin, kaya Senator Alan at Senator Pia, huwag po kayong magsawang tulungan ang CMDCO," she added. The Presyo-Trabaho-Kita/Kaayusan (PTK) program is an initiative of Senator Alan Peter Cayetano which aims to strengthen micro, small, and medium enterprises (MSMEs) throughout the country by bringing opportunities and government support closer to microentrepreneurs. One of the initiative's main thrusts is to help cooperatives thrive by giving seed capital which the groups can use to lend to members or invest in profit-generating activities. At a meeting with PTK groups in Davao City last February, Cayetano said as the program helps more and more people, communities are continually being built. "Sa lahat ng asosasyon at indibidwal na natulungan namin, at sa lahat ng mga leader na nakikiisa kami, ang gusto namin ay makitang successful kayo," he said. Cayetano, sinisigurado ang patuloy na pag-asenso ng Presyo-Trabaho-Kita/Kaayusan groups sa Manila sa tulong ng DOLE, DOH Tinulungan ng Opisina ni Senador Alan Peter Cayetano noong Biyernes ang daan-daang manininda sa Maynila upang makapasok sa work-for-aid program ng Department of Labor and Employment (DOLE) at makakuha ng medical assistance mula naman sa Department of Health (DOH). Bahagi ito ng pagsuporta ni Cayetano sa mga microentrepreneurs sa gitna ng mataas na inflation sa buong bansa sa pamamagitan ng pagtitipon sa mga miyembro ng livelihood associations at sectoral groups na nakinabang sa programang Presyo-Trabaho-Kita/Kaayusan (PTK) ng senador. Inilalapit naman sa kanila ang mga programang pang-ayuda ng gobyerno na makakatulong sa kanilang ipagpatuloy at palaguin ang kanilang paghahanapbuhay. Nagsagawa ng orientation tungkol sa Tulong Panghanapbuhay sa Ating Displaced/Disadvantaged Workers (TUPAD) ang ilang mga kawani ng DOLE katuwang ang pamahalaang panlungsod ng Maynila noong March 31, 2023, na dinaluhan naman mga miyembro ng dalawang PTK communities sa lungsod. Nasa 431 manininda - na pawang mga miyembro ng mga PTK group sa Pritil Market at Central Market sa Maynila - ang nakinabang mula sa TUPAD orientation. Sila ay inaasahang magtatrabaho sa ilalim ng Manila City Market Administration Office ngayong Abril. Maliban sa TUPAD orientation, tinulungan din ng Medical Assistance Desk ni Senador Cayetano ang ilang mga market vendors at cleaners na makakuha ng tulong medikal mula sa Medical Assistance to Indigent Patients (MAIP) Program ng DOH. Pinasalamatan ni New Pritil Market Credit Cooperative (NPMCC) Manager Alma Sandoval si Senador Cayetano dahil aniya sa tuloy-tuloy niyang pagsuporta sa mga manininda ng Pritil Market mula pa noong una siyang tumakbo sa pagka-senador mahigit isang dekada na ang nakakaraan. "Ever since po, the first time niya pong tumakbo ng senator before, siya lang po ang bumaba sa Pritil running for senator, at tumatak po sa amin y'un. And after that po, naglunsad po siya ng mga different programs po sa ating palengke tulad ng PTK," kwento ni Sandoval. "Marami pong naka-avail nung programa po na 'y'un ni Senator Alan Peter Cayetano, and hanggang ngayon po meron pa rin po 'yan sa ating Pritil Market, y'ung sa kooperatiba po natin," dagdag pa niya. Gagamitin naman ng tinderang si Jocelyn Samson ang kanyang sasahurin mula sa TUPAD upang pandagdag puhunan sa kanyang negosyo. "Kapag nakuha ko na y'ung sweldo ko, gagamitin ko po siya na pangpuhunan sa pagtitinda namin, 'tsaka para sa mga anak ko, at y'ung iba ay itatabi ko para mapaikot ko pa ito at mas mapalago ko pa ang aking negosyo," aniya. "Kahit saan naman po, hindi mapupulot lang y'ung sahod na ganoon, 'tsaka malaki po talagang tulong yan para sa amin ng mga anak ko," dagdag ni Samson. Samantala, nagpasalamat sina Josephine Bantunial at Rosario Pines ng Sta. Cruz, Manila sa oportunidad na kumita ng extra sa panahon kung saan maraming mga pamilya ang nahihirapan sa mataas na presyo ng mga bilihin. Pareho silang dumalo sa TUPAD orientation para naman sa mga manininda ng Central Market. "Pangdagdag baon po ito ng mga anak ko, pambili ng pagkain at bigas. Y'ung iba, pandagdag bayad sa kuryente, tubig at bahay. Tapos pandagdag puhunan din sa aking sari-sari store," ani Bantunial. "Malaki ang epekto ng TUPAD para sa tulad kong wala nang asawa at mag-isang nag-aalaga ng mga apo ko, malaking bagay na natanggap ako sa TUPAD," wika naman ni Pines. Nagpasalamat si Central Market Development Cooperative (CMDCO) manager Sheryl Base kanila Senador Alan at Senador Pia Cayetano dahil sa paghahatid ng PTK program sa mga miyembro ng kanilang kooperatiba. "Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa programa po ni Senator Alan at Senator Pia Cayetano na PTK dahil lubos na makakatulong po ito sa karamihan ng mga miyembro ng CMDCO. Sa panahon ngayon, sa taas ng presyo ng bilihin, napakaimportante na madagdagan y'ung konting kita natin para mapagkasya y'ung budget natin," ani Base. "Bukod po noong pandemya na binigyan po natin ng konting tulong y'ung aming mga miyembro, meron din po tayong naging programang PTK na higit sa isang daan po ang beneficiary namin, kaya Senator Alan at Senator Pia, huwag po kayong magsawang tulungan ang CMDCO," dagdag pa niya. Ang Presyo-Trabaho-Kita/Kaayusan (PTK) program ay isang inisyatiba ni Senador Alan Peter Cayetano na naglalayong palakasin ang mga micro, small, and medium enterprises (MSMEs) sa buong bansa sa pamamagitan ng paglalapit ng mga oportunidad at suporta ng gobyerno sa mga microentrepreneurs. Isa sa mga pangunahing gawain ng programa ay ang pagbibigay ng seed capital sa mga kooperatiba, na maaari nilang gamitin upang magpautang sa mga miyembro o mamuhunan sa mga mapagkakakitaang negosyo. Sa isang pagpupulong kasama ang mga PTK groups sa Davao City noong Pebrero, sinabi ni Cayetano na habang dumarami ang mga natutulungan ng naturang programa, patuloy naman itong nakapag-aambag sa paglikha ng mas matitibay na mga komunidad. "Sa lahat ng asosasyon at indibidwal na natulungan namin, at sa lahat ng mga leader na nakikiisa kami, ang gusto namin ay makitang successful kayo," aniya.