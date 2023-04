Tenet annonce ses résultats financiers de fin d'année 2022

Avec un chiffre d'affaires de 109 millions de dollars et le lancement du Business Hub au Canada

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 3 avril 2023) - Le Groupe Tenet Fintech Inc. PKK PKKFF (« Tenet » ou la « Société »), un fournisseur de services d'IA innovant et opérateur des Business Hubs™, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. La société a déclaré des revenus de 109,87 millions de dollars, un BAIIA ajusté négatif de 6,88 millions de dollars et une perte nette de 53,0 millions de dollars pour l'année. Tous les montants dans ce communiqué de presse sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

« L'une de nos plus grandes réalisations en 2022 a été le lancement de notre Business Hub au Canada », a déclaré Johnson Joseph, PDG de Tenet. « Cette étape marque le début d'une nouvelle ère pour la Société, une ère dans laquelle Tenet s'attend à commencer à montrer la véritable valeur des données qu'elle collecte et collectera à l'avenir auprès des PME au Canada, en Chine et éventuellement auprès de PME partout à travers le monde ». « Nous avons également fait des progrès significatifs vers la diversification stratégique de nos sources de revenus en Chine pour naviguer à travers les restrictions de COVID-19 tout au cours de la dernière année ».

Faits saillants financiers 2022

Chiffre d'affaires total de 109,87 millions de dollars

BAIIA ajusté de (6,88 millions de dollars)

Perte nette de (53 millions de dollars)

Résumé des principales mesures financières de 2019 à 2022



2022 2021 2020 2019 Revenue $109,878,515 $103,632,774 $42,698,047 $11,708,653 Expenses1 $116,763,184 $101,145,243 $44,556,226 $10,173,034 Adjusted EBITDA2 ($6,884,669) $2,487,531 ($1,858,179) $1,535,619 Net Income (Loss) 3 ($53,013,185) ($48,561,968) ($5,513,511) ($1,830,362)

Les dépenses, pour le calcul du BAIIA ajusté, n'incluent pas les charges financières, les impôts sur le résultat, la dépréciation, l'amortissement des immobilisations incorporelles et les frais d'émission de financement, les dépréciations, la variation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle à payer, la perte sur investissement dans une entreprise associée, la perte sur le règlement de la dette, l'expiration des charges financières reportées et le gain sur achat à des conditions avantageuses. Le BAIIA ajusté correspond au bénéfice (perte) net(te) avant charges financières, impôts sur le résultat, dépréciation, amortissement des immobilisations incorporelles et frais d'émission de financement, dépréciations, variation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle à payer, perte sur investissement dans une entreprise associée, perte sur règlement de la dette , l'expiration des charges financières reportées et le gain sur achat à des conditions avantageuses. Le BAIIA ajusté est une mesure financière non conforme aux IFRS fournie pour aider les lecteurs à déterminer la capacité de la Société à générer des flux de trésorerie d'exploitation et à couvrir les charges financières. Le BAIIA ajusté et le BAIIA sont également largement utilisés à des fins d'évaluation d'entreprise. Le BAIIA ajusté n'a pas de signification normalisée prescrite par les IFRS et peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. La perte nette pour 2022 comprend une perte de valeur combinée de 38 433 119 $ liée à l'acquisition de Cubeler par la Société pour laquelle les revenus prévus ont été décalés de près d'un an en raison du lancement retardé du Canadian Business Hub™ de la Société. La partie de la perte de valeur mentionnée ci-dessus liée aux immobilisations incorporelles totalisant 2 735 229 $ pourrait être renversée dans le futur suite au lancement des activités canadiennes de la Société.

Reconciliaton du BAIIA ajusté



2022 2021 2020 2019 Bénéfice net (perte nette) (53,013,185) (48,561,968) (5,513,511) (1,830,362) Impôt sur le résultat (3,549,246) (1,611,819) 852,010 523,837 Charges financières 194,033 181,943 990,053 1,042,707 Amortissement des immobilisations corporelles 89,664 90,139 86,931 47,548 Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation 615,179 286,850 406,762 407,611 Amortissement des immobilisations incorporelles 6,764,493 2,267,281 379,850 595,079 Amortissement des coûts de financement initiaux 29,020 26,974 18,924 30,217 Dépréciation du goodwill 35,697,890 41,386,422



Dépréciation des actifs incorporels 6,954,055 11,978,283

584,189 Variation de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle à payer (591,220) (3,556,574) (217,325) 259,000 Perte sur l'investissement dans une société associée 34,253





Gain sur l'acquisition à des conditions avantageuses (109,605)



(941,000) Perte sur le règlement de la dette



784,750 816,793 Expiration des frais de financement différés



353,377

BAIIA ajusté (6,884,669) 2,487,531 (1,858,179) 1,535,619

Faits saillants 2022 :

Malgré les obstacles tout au long de l'année empêchant Tenet d'accéder au capital sur lequel la Société comptais pour atteindre ses objectifs de croissance et les restrictions liés à la COVID en Chine, la Société a franchi plusieurs étapes importantes en 2022, notamment :

Lancement du Business Hub au Canada avec environ 5 000 PME pré-enregistrées ;

Accord de partenariat avec eHi Auto Services ;

Lancement de la plate-forme d'expédition et de transport Yun Fleet ;

Collaboration avec China Energy Engineering Corporation sur deux projets pilotes d'énergie propre ;

Lancement de "Driver's Seat", la première police d'assurance à être exclusivement disponible via la plateforme de courtage d'assurance Heartbeat de Tenet ;

Participation réussie au 618 Shopping Festival, générant des revenus de 10,1 millions de dollars

Accord de coopération stratégique national avec Shanghai Electric Power Company

Perspectives pour 2023

Tenet a plusieurs objectifs importants pour ses opérations en 2023. Voici une liste de certains des éléments sur lesquels la Société travaillera alors qu'elle continue de construire un réseau alimenté par l'IA qui relie les PME du monde entier et recueille des données commerciaux pour développer des applications et produits d'analyse :

Lancement des deux premiers produits axés sur les données en Amérique du Nord ;

Lancement de son Business Hub aux États-Unis ;

Connecter les membres canadiens et chinois du Business Hub grâce à des fonctionnalités de réseautage et des programmes de vente ;

Poursuivre l'expansion verticale géographique et industrielle des opérations chinoises ; et

Mettre en œuvre des capacités transactionnelles pour Business Hub en dehors de la Chine avec un partenaire mondial de traitement des paiements.

Les détails complets des résultats financiers de la Société pour 2022 se trouvent dans les états financiers consolidés audités et le rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, qui sont disponibles sur www.sedar.com.

Appel pour discuter des résultats 2022

Tenet organisera un appel le lundi 3 avril à 8 h 30 HE, où le PDG Johnson Joseph et le Directeur financier Jean Landreville discuteront des résultats financiers de 2022. L'inscription à l'événement est disponible sur : https://app.webinar.net/wG3Xo46AgJv. Veuillez soumettre vos questions relatives aux résultats 2022 lorsque vous vous inscrivez pour assister à l'événement.

À propos du Groupe Tenet Fintech Inc. :

Le Groupe Tenet Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine de l'intelligence artificielle et des technologies financières (Fintech). Toutes les références à Tenet dans ce communiqué de presse, sauf indication explicite, incluent Tenet et toutes ses filiales. Les filiales de Tenet fournissent divers services analytiques et d'intelligence artificielle aux entreprises et aux institutions financières par l'entremise de divers Business Hubs™ pour créer un écosystème global où l'analyse de données et l'intelligence artificielle sont utilisées pour créer des opportunités d'affaire et faciliter des transactions B2B entre les membres de l'écosystème. Pour plus d'informations : http://www.Tenetfintechgroup.com

Pour toute information, veuillez contacter :

Tenet Fintech Group Inc.

Christina Boyd, Directrice, relations avec les investissuers et communications

416-428-9954

cboyd@tenetfintech.com

CHF Capital Markets

Cathy Hume, Chef de la direction

416-868-1079 poste : 251

cathy@chfir.com

MZ Group - MZ North America

Mark Schwalenberg, CFA

312-261-6430

mark.schwalenberg@mzgroup.us

Connectez avec le Groupe Tenet Fintech Inc. sur les réseaux sociaux :

Twitter: @Tenetfintech

Facebook: @Tenetfintech

LinkedIn: Tenet Fintech

YouTube: Tenet Fintech

Déclarations prospectives :

Certaines déclarations incluses dans ce communiqué de presse constituent des « déclarations prospectives » en vertu de la législation canadienne sur les valeurs mobilières, y compris des déclarations basées sur l'évaluation et les hypothèses de la direction et des informations accessibles au public concernant Tenet. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Tenet prévient que ses hypothèses pourraient ne pas se matérialiser et que les conditions économiques actuelles rendent ces hypothèses, bien que raisonnables au moment où elles ont été formulées, sujettes à une plus grande incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de termes tels que « croit », « s'attend à », « anticipe », « suppose », « perspective », « planifie », « cible » ou d'autres mots similaires.

Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures et impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels de Tenet soient sensiblement différents des perspectives ou des résultats, performances ou réalisations futurs sous-entendus par ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les facteurs de risque importants qui pourraient affecter les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse incluent, mais sans s'y limiter, une société holding ayant des opérations importantes en Chine ; les conditions économiques et commerciales générales, y compris les facteurs ayant une incidence sur les activités de la Société en Chine, tels que les pandémies et le COVID-19 ; les évolutions législatives et/ou réglementaires ; Conditions financières mondiales, rapatriement de bénéfices ou transfert de fonds de la Chine vers le Canada, opérations dans des juridictions étrangères et exposition possible à la corruption, aux pots-de-vin ou à des troubles civils ; les actions des régulateurs ; les incertitudes des enquêtes, des procédures ou d'autres types de réclamations et de litiges ; le calendrier et l'achèvement des programmes d'immobilisations ; liquidités et ressources en capital, flux de trésorerie d'exploitation négatifs et financement supplémentaire, dilution due à un financement supplémentaire ; la performance financière et le calendrier du capital ; et d'autres risques détaillés de temps à autre dans les rapports déposés par Tenet auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada. Il convient également de se référer au rapport de gestion (MD&A) dans les rapports annuels et intermédiaires de Tenet, la notice annuelle, déposé auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et disponible sur le site Web de Tenet, pour une description des principaux facteurs de risque liés à Tenet.

Les déclarations prospectives reflètent les informations à la date à laquelle elles sont faites. Tenet n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives pour refléter des événements futurs, des changements de circonstances ou des changements de croyances, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Dans le cas où Tenet met à jour une déclaration prospective, aucune déduction ne doit être faite que Tenet fera des mises à jour supplémentaires en ce qui concerne cette déclaration, des questions connexes ou toute autre déclaration prospective.

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/161152