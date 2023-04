HSO et SKIP publient la première norme sur la gestion de la douleur pédiatrique

/EIN News/ -- OTTAWA, 03 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Solutions pour la douleur chez les enfants (SKIP) et l’Organisation de normes en santé (HSO) ont le plaisir d’annoncer la première norme sur la gestion de la douleur pédiatrique au Canada qui donne des conseils aux établissements de santé sur la façon d’assurer une prise en charge de la douleur équitable et de qualité dans les milieux hospitaliers.



L’accès à un traitement efficace de la douleur est un droit humain fondamental et un aspect crucial de la prestation de soins, mais il est souvent négligé. Au Canada, des enfants éprouvent des douleurs évitables et non soignées. Tous les enfants ressentent de la douleur, par exemple à la suite d’une intervention médicale ou d’un accident, et un enfant sur cinq sera atteint de douleurs chroniques avant d’atteindre l’âge adulte. Les enfants qui éprouvent des douleurs chroniques sont plus susceptibles d’être atteints de troubles de santé mentale, d’utiliser des opioïdes et d’être la cible de disparités socioéconomiques à l’âge adulte.



« La plupart des traitements pour la douleur chez les enfants au Canada sont obsolètes depuis bien longtemps. La mise en œuvre de cette nouvelle norme fera en sorte que chaque enfant hospitalisé reçoive des soins équitables et de qualité, basés sur des pratiques actuelles soutenues par des données probantes. » — Dre Katie Birnie, psychologue clinique, directrice scientifique associée de SKIP, et présidente du groupe de travail sur la norme.

Cette nouvelle norme, la première du genre sur la scène mondiale, établit un ensemble de conseils pour la gestion de la douleur des enfants de la naissance jusqu’à 19 ans moins un jour. La norme reconnaît et prend en compte les facteurs systémiques qui contribuent aux iniquités en matière de santé, exacerbant l’expérience de la douleur chez les enfants, y compris le racisme et les traumatismes.

« Assurer l’accès au bon traitement de la douleur au bon moment est la solution optimale pour les enfants canadiens et cette norme fournit les conseils nécessaires pour y parvenir. Il s’agit de travailler avec les systèmes et les processus qui existent déjà dans les hôpitaux et de les améliorer de façon continue afin que les enfants ne subissent aucune douleur qui soit évitable ». — Dr Régis Vaillancourt, président du comité technique sur la gestion des médicaments de HSO.

La norme présente 34 recommandations particulières sur la manière de prodiguer des soins et d’offrir du soutien de manière équitable, à travers des pratiques fondées sur des données probantes et centrées sur la personne. Elle reconnaît que les enfants et les familles sont des membres à part entière de l’équipe de soins et qu’ils participent activement aux discussions et à la prise de décision concernant la gestion de la douleur. Elle met l’accent sur la manière dont les gestionnaires des établissements canadiens et les équipes de santé doivent fournir des soins et aborder la douleur non soignée et non prise en charge comme un incident lié à la sécurité des patients.

Ce travail a été rendu possible grâce aux contributions de personnes ayant une expérience vécue, et à l’expertise des membres de SKIP, du groupe de travail sur la gestion de la douleur pédiatrique et du comité technique sur la gestion des médicaments de HSO. Cette norme de gestion de la douleur pédiatrique est conforme à la recommandation du Groupe de travail canadien sur la douleur, soit d’élaborer des normes nationales de gestion de la douleur, afin que toutes les personnes au Canada aient accès à des soins et à des soutiens cohérents en matière de gestion de la douleur.

Afin de soutenir la mise en œuvre de la norme sur la gestion de la douleur pédiatrique, HSO et SKIP ont le plaisir d’inviter les parties intéressées à une assemblée publique virtuelle qui aura lieu le jeudi 20 avril 2023, de 12 h 30 à 14 h (heure de l’Est). Ce sera l’occasion d’en savoir plus sur le contenu de la norme et de participer à une session de questions-réponses.

Inscrivez-vous ici pour l’assemblée publique virtuelle et visitez la boutique virtuelle de HSO pour plus d’informations et pour accéder à la nouvelle norme sur gestion de la douleur pédiatrique.

