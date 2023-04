Rogers finalise sa fusion transformatrice avec Shaw

/EIN News/ -- Regroupement de deux entreprises canadiennes emblématiques à l’esprit entrepreneurial

Création d’une seule entreprise nationale de câble, de médias et de services sans-fil

Investissements de milliards de dollars pour procurer des avantages considérables au Canada et à la population canadienne

TORONTO, 03 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications Inc. a annoncé aujourd’hui qu’elle a conclu sa fusion historique avec Shaw Communications Inc.

« Il s’agit d’une journée mémorable pour notre clientèle, qui profitera de la technologie de réseau et des services les plus récents, ainsi que pour nos équipes, qui ont travaillé très fort pour que nous en soyons ici aujourd’hui, a déclaré Tony Staffieri, président et chef de la direction de Rogers. Nous sommes fiers de regrouper ces deux entreprises emblématiques afin d’offrir plus de valeur, plus de connectivité et plus d’innovation aux Canadiens et aux Canadiennes. »

Regroupement de deux entreprises canadiennes emblématiques à l’esprit entrepreneurial

« Rogers et Shaw connectent les Canadiens et Canadiennes depuis plus de 50 ans. Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’unir nos forces et de former une seule entreprise pour bâtir sur un héritage commun d’investissement, d’innovation et d’entrepreneuriat, a déclaré Edward Rogers, président du conseil d’administration de Rogers. En tant que fière entreprise canadienne, nous nous engageons à investir pour le Canada et la population canadienne pendant des décennies. »

Au cours des 10 dernières années seulement, Rogers et Shaw ont investi plus de 40 milliards de dollars pour bâtir les réseaux de classe mondiale de l’entreprise combinée. Cette fusion s’appuie donc sur les traditions d’investissements solidement ancrées héritées de JR Shaw et de Ted Rogers, deux des plus grands entrepreneurs que le Canada ait connus.

« Depuis plus de 50 ans, Shaw est présente dans des millions de foyers et des milliers de communautés partout au Canada. Aujourd’hui, nous terminons un chapitre de notre histoire et, de concert avec Rogers, en entamons un autre qui permettra à un plus grand nombre de Canadiennes et de Canadiens d’avoir accès à des réseaux de meilleure qualité et à une connectivité accrue pour les communautés rurales, éloignées et autochtones, a déclaré Brad Shaw, ancien président et chef de la direction, Shaw. En investissant dans les réseaux de nouvelle génération rapides et en offrant aux Canadiennes et aux Canadiens l’accès à ceux-ci, ma famille et les membres d’équipe de la nouvelle entreprise fusionnée sont heureux de poursuivre l’évolution de l’héritage de Shaw tout en contribuant à lancer une nouvelle vague de concurrence et d’innovation. »

Par suite de la fusion, la famille Shaw est devenue l’un des plus importants actionnaires de Rogers. Brad Shaw et Trevor English, l’ancien vice-président principal et chef de la direction des Finances et du Développement institutionnel de Shaw, ont été désignés aux fins de nomination au conseil d’administration de Rogers. Ils devraient y être nommés le 4 avril 2023.

Création d’une entreprise nationale d’un océan à l’autre

La fusion réunit le réseau 5G le plus étendu au pays et une entreprise filaire présente partout offrant un accès Internet par fibre optique à près de 70 % des foyers du pays.

Rogers, de concert avec Shaw, crée une entreprise nationale possédant des actifs considérables afin d’offrir des services groupés attrayants à l’échelle nationale. Ensemble, nous regrouperons un plus grand nombre de produits pour un plus grand nombre de Canadiennes et de Canadiens, notamment Internet, la télévision, la téléphonie et les systèmes de domotique, les services sans-fil, des cartes de crédit, de même que du contenu sportif et médiatique.

« Nous prévoyons regrouper nos produits et services pour les Canadiens et les Canadiennes d’une manière jamais vue auparavant, a ajouté Tony Staffieri. Il s’agit d’une réalisation d’envergure, et nous pouvons maintenant offrir encore plus de valeur aux consommateurs et aux entreprises sur le réseau national le plus vaste et le meilleur du Canada. »

Investissement de milliards de dollars pour procurer des avantages considérables au Canada et la population canadienne

Au cours des cinq prochaines années, nous déploierons des réseaux rapides et fiables à un plus grand nombre de communautés de l’Ouest canadien. Voici comment :

Nous investirons 1 milliard de dollars pour relier les communautés rurales, éloignées et autochtones ainsi que les routes éloignées non desservies dans les quatre provinces de l’Ouest.

Nous investirons 2,5 milliards de dollars pour l’expansion et l’amélioration de la 5G dans plus de 300 communautés de l’Ouest canadien, y compris dans 40 nouvelles, pour un total de 140 000 km 2 de couverture.

de couverture. Nous investirons 3 milliards de dollars dans le service à large bande afin d’offrir des vitesses plus rapides à 4,7 millions de foyers du nord de l’Ontario jusqu’en Colombie-Britannique.



Nous offrirons une connexion à plus de Canadiennes et de Canadiens à faible revenu et rendrons les services 5G plus abordables. Voici comment :

Nous élargirons la portée de Branché sur le succès, notre programme d’accès à Internet haute vitesse abordable aux résidents de l’Ouest admissibles.

Nous lancerons un nouveau volet à notre programme Branché sur le succès pour offrir des services sans-fil à faible coût aux Canadiennes et Canadiens admissibles à l’échelle du pays.

Nous réduirons le prix des données sans-fil 5G de Rogers de 30 % au cours des trois prochaines années afin que les clients puissent utiliser plus de données chaque mois.



Nous stimulerons l’innovation et la croissance économique. Voici comment :

Nous injecterons plus de 7 milliards de dollars supplémentaires au P.I.B. dans l’économie de l’Ouest canadien au cours des cinq prochaines années grâce aux investissements dans le réseau.

Nous créerons 3 000 emplois dans l’Ouest pour soutenir les investissements dans les réseaux, les services et la technologie.

Nous conserverons un siège social dans l’Ouest canadien, soit à Calgary.

Nous procéderons au lancement de LaboTECHNO, un centre national d’excellence en technologie et en génie, à Calgary, afin de soutenir la nouvelle génération de leaders en technologie au Canada.

Nous investirons 75 millions de dollars par année pour aider les personnes qui en ont le plus besoin. Voici comment :

Nous offrirons des dons communautaires à des organismes caritatifs locaux qui s’occupent de plus de 50 000 jeunes partout au Canada.

Nous commanditerons le tournoi de golf Shaw Charity Classic pendant 10 ans afin de financer des organismes caritatifs pour enfants en Alberta.

Nous aiderons des jeunes à faire des études postsecondaires grâce aux Bourses d’études Ted Rogers.

Mise en garde relativement aux énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient de l’« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, notamment des énoncés sur les avantages et les effets prévus de la fusion, y compris les synergies d’entreprise, opérationnelles, d’échelle et autres, ainsi que sur le calendrier de ces synergies, la capacité d’intégrer les activités de Rogers et de Shaw, et l’incidence attendue des investissements et des autres engagements prévus de Rogers à la suite de la fusion. On reconnaît parfois l’information prospective à l’emploi de termes et de locutions tels que « devoir », « anticiper », « s’attendre à », « avoir l’intention de », la marque du conditionnel ou du futur et des expressions similaires.

Il faut noter que toute information prospective est, par définition, susceptible d’être modifiée et demeure incertaine et que les résultats réels pourraient différer de manière significative de ceux exprimés ou sous-entendus dans l’information prospective. Un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’autres facteurs pourraient faire différer sensiblement nos résultats réels et les événements futurs de ceux qui sont exprimés explicitement ou implicitement dans l’information prospective, ou pourraient faire en sorte que nos objectifs, nos stratégies et nos intentions actuels soient modifiés. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, l’incapacité de réaliser les avantages prévus de la fusion, des investissements ou des autres engagements prévus de Rogers à la suite de la fusion dans les délais prévus ou du tout, ainsi que les facteurs économiques généraux et les conjonctures économique et politique. Aussi, nous invitons les investisseurs à faire preuve de prudence dans l’examen des énoncés qui contiennent de l’information prospective et les avertissons qu’il ne serait pas raisonnable de considérer que ces énoncés créent des droits à l’égard de nos résultats ou de nos plans. Nous ne pouvons garantir que l’information prospective se concrétisera et nous conseillons aux lecteurs et lectrices de ne pas s’y fier indûment. L’information prospective figurant dans le présent communiqué de presse représente les attentes en date des présentes et elle peut changer par la suite. Une analyse complète des autres risques auxquels s’exposent Rogers et Shaw figure également dans leurs rapports et documents publics respectifs qui peuvent être consultés dans le profil de ces sociétés à www.sedar.com et www.sec.gov.

L’information prospective est incluse dans les présentes afin de fournir des renseignements sur la fusion et sur les avantages prévus et engagements connexes pris après la fusion. Les lectrices et lecteurs sont priés de tenir compte du fait que cette information pourrait ne pas convenir à d’autres fins. Aucune assurance ne peut être donnée que la société fusionnée soit en mesure de livrer les avantages anticipés de la fusion ou les engagements planifiés dans les délais prévus ou du tout.

Tous les énoncés prospectifs sont formulés conformément aux dispositions d’exonération des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières applicables. Rogers n’assume aucune obligation (et Rogers nie toute telle obligation) de mettre à jour et de modifier les déclarations contenant de l’information prospective ou les facteurs et hypothèses sur lesquels elles se fondent, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou de quelque fait que ce soit, sauf si la loi l’exige. Toute l’information prospective contenue dans le présent communiqué est assujettie à cette mise en garde.

À propos de Rogers Communications Inc.

Rogers est une entreprise canadienne de premier plan dans le domaine de la technologie et des médias. Elle fournit des services de communication et de divertissement au grand public et aux entreprises. Les actions de Rogers sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus, consultez rogers.com ou investisseurs.rogers.com .

Pour en savoir plus :

Personne-ressource de Rogers pour les médias

media@rci.rogers.com

1-844-226-1338

Relations avec les investisseurs de Rogers

Investor.relations@rci.rogers.com

1-844-801-4792