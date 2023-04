CertiK lance Skynet for Community, un outil de diligence raisonnable pour le Web3

/EIN News/ --

New York, NY , 03 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CertiK, le principal fournisseur de solutions de sécurité pour la blockchain, est heureux d'annoncer le lancement de Skynet for Community, une plateforme tout-en-un de sécurité, de diligence raisonnable et d'information pour l'écosystème Web3. Skynet for Community permet aux utilisateurs, aux investisseurs et aux membres de la communauté de prendre des décisions éclairées sur les projets Web3 en fournissant un ensemble complet d'outils de recherche, d'analyse et de surveillance.

Compte tenu des milliers de projets Web3 qui créent des millions de points de données chaque jour, il est facile de se perdre le long du chemin. La richesse des données de Skynet for Community aide les utilisateurs à découvrir de nouveaux projets, à faire preuve de diligence raisonnable à l'égard des projets qui les intéressent et à se tenir au courant des dernières nouvelles et des derniers développements dans l'espace Web3. La plateforme rassemble une grande quantité de données dans l'outil de diligence raisonnable le plus accessible du Web3.

Skynet for Community met la sécurité au premier plan, le tableau de bord Sécurité classant les projets en fonction de leur score de sécurité et de leur performance sur le marché. Le tableau de bord des équipes vérifiées (KYC) répertorie et classe les projets en fonction de l'état de leur badge CertiK KYC, qui est décerné aux équipes de projet ayant fait l'objet d'une enquête rigoureuse sur leurs antécédents.

Skynet for Community évalue la sécurité des projets Web3 à l'aide de mesures manuelles et automatisées. La plateforme couvre la majorité des projets Web3 à l'aide de mesures transparentes, indépendamment de leur relation avec CertiK.

Les Signal Scores manuels sont déterminés par les analystes de recherche et les experts en sécurité de CertiK, qui évaluent des facteurs tels que la qualité des livres blancs, de la documentation et d'autres aspects fondamentaux du projet. Les notes de signal automatiques sont calculées en temps réel par le logiciel sous-jacent et les systèmes de surveillance, qui évaluent la cybersécurité du site web, les incidents de sécurité et d'autres facteurs. Les signaux sont pondérés en fonction de leur gravité ou de leur impact potentiel, et l'ensemble des informations qualitatives et quantitatives constitue la note de sécurité finale du projet.

Skynet for Community comprend également des outils tels que Exchange Analyzer, qui permet aux utilisateurs de faire preuve de diligence raisonnable à l'égard des bourses centralisées en affichant leurs actifs sur la chaîne ; Skynet Alerts, un système qui fournit des notifications opportunes sur les abus et les exploits dans l'espace des crypto-monnaies ; et Wallet Analyzer, qui fournit des informations sur les adresses des portefeuilles et facilite la visualisation et le décryptage des transactions sur la chaîne entre les portefeuilles.

"Skynet for Community est un produit révolutionnaire qui s'appuie sur l'expertise de CertiK au niveau de sécurité des blockchains pour fournir une évaluation indépendante, transparente et complète des projets Web3", a déclaré le professeur Ronghui Gu, cofondateur et PDG de CertiK. "Nous sommes ravis de lancer ce produit et d'offrir à la communauté Web3 un outil puissant qui permet de faire facilement ses propres recherches."

Le lancement de Skynet for Community marque une nouvelle ère de transparence et de responsabilité pour le monde du Web3, car il fournit une évaluation complète de la sécurité des projets en temps réel. Grâce à son approche globale unique combinant des mesures manuelles et automatisées, le score de sécurité de CertiK offre une perspective indépendante à travers laquelle tous les projets Web3 peuvent être évalués.

Pour en savoir plus sur Skynet Community et essayer la suite d'outils de due diligence, visitez skynet.certik.com ou suivez-nous sur Twitter à @CertiK et @CertiKCommunity.





À propos de CertiK

CertiK est un pionnier de la sécurité des blockchains, qui s'appuie sur une technologie d'IA de premier ordre et un examen manuel par des experts pour protéger et surveiller les protocoles de blockchain et les contrats intelligents. Fondée en 2018 par des professeurs de l'Université de Yale et de l'Université de Columbia, CertiK sécurise le monde Web3, en appliquant des innovations de pointe du monde universitaire à l'entreprise, permettant aux applications critiques d'être mises à l'échelle avec sécurité et correction. CertiK a audité plus de 3 900 projets Web3 et sécurisé des centaines de milliards de dollars de capitalisation boursière.

