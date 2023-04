CertiK führt Skynet for Community Web3 Due Diligence Tool ein

Share This Article

New York, NY , April 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CertiK, der führende Anbieter von Blockchain-Sicherheitslösungen, freut sich, die Einführung von Skynet for Community bekannt zu geben, einer All-in-One-Plattform für Sicherheit, Due Diligence (Sorgfaltspflicht) und Einblicke in das Web3-Ökosystem. Skynet for Community ermöglicht es Nutzern, Investoren und Community-Mitgliedern, fundierte Entscheidungen über Web3-Projekte zu treffen, indem es ein umfassendes Set von Tools für Recherche, Analyse und Überwachung bereitstellt.



Bei Tausenden von Web3-Projekten, die jeden Tag Millionen von Datenpunkten erzeugen, kann man sich leicht im Rauschen verlieren. Die umfangreichen datengestützten Einblicke von Skynet for Community helfen den Nutzern, neue Projekte zu entdecken, eine Due-Diligence-Prüfung für interessante Projekte durchzuführen und sich über die neuesten Nachrichten und Entwicklungen im Web3-Bereich auf dem Laufenden zu halten. Die Plattform bündelt eine riesige Menge an Daten zu dem am besten zugänglichen Due-Diligence-Tool für Web3.



Skynet for Community stellt die Sicherheit in den Vordergrund: Das Security Leaderboard listet Projekte nach ihrem Security Score und ihrer Marktleistung auf. Das Leaderboard für verifizierte Teams (KYC) listet und bewertet Projekte nach dem Status ihres CertiK KYC Badge, das an Projektteams vergeben wird, die sich einer strengen Hintergrundprüfung unterzogen haben.



Skynet for Community bewertet die Sicherheit von Web3-Projekten sowohl durch manuelle als auch durch automatische Maßnahmen. Die Plattform erfasst die Mehrheit aller Web3-Projekte anhand transparenter Metriken, unabhängig von ihrer Beziehung zu CertiK.



Die manuellen Signal Scores werden von den Forschungsanalysten und Sicherheitsexperten von CertiK ermittelt, die Faktoren wie die Qualität von Whitepapers, Dokumentation und andere grundlegende Aspekte des Projekts bewerten. Automatische Signal Scores werden in Echtzeit von der zugrunde liegenden Software und den Überwachungssystemen berechnet, die die Cybersicherheit der Website, Sicherheitsvorfälle und andere Faktoren bewerten. Die Signale werden nach ihrem Schweregrad oder ihrer potenziellen Auswirkung gewichtet, und die Summe der qualitativen und quantitativen Erkenntnisse ergibt den endgültigen Security Score des Projekts.

Skynet for Community enthält auch Tools wie den Exchange Analyzer, der es Nutzern ermöglicht, eine Due Diligence-Prüfung zentralisierter Börsen durchzuführen, indem er deren On-Chain-Bestände anzeigt; Skynet Alerts, ein System, das zeitnahe Benachrichtigungen über Rugpulls und Exploits im Bereich der Kryptowährungen liefert; und den Wallet Analyzer, der Einblicke in Wallet-Adressen bietet und es einfach macht, On-Chain-Transaktionen zwischen Wallets zu visualisieren und zu entschlüsseln.



"Skynet for Community ist ein revolutionäres Produkt, das die Expertise von CertiK im Bereich der Blockchain-Sicherheit nutzt, um eine unabhängige, transparente und umfassende Bewertung von Web3-Projekten zu ermöglichen", sagt Professor Ronghui Gu, Mitbegründer und CEO von CertiK. "Wir freuen uns, dieses Produkt auf den Markt zu bringen und der Web3-Community ein leistungsfähiges Tool zur Verfügung zu stellen, mit dem Sie ganz einfach Ihre eigenen Recherchen durchführen können."



Der Start von Skynet for Community markiert eine neue Ära in den Punkten Transparenz und Rechenschaftspflicht für die Web3-Welt, da es eine umfassende Bewertung der Sicherheit von Projekten in Echtzeit ermöglicht. Mit seinem einzigartig umfassenden Ansatz, der manuelle und automatisierte Maßnahmen kombiniert, bietet der Security Score von CertiK einen unabhängigen Blickwinkel, durch den alle Web3-Projekte bewertet werden können.



Um mehr über Skynet Community zu erfahren und die Suite von Due-Diligence-Tools auszuprobieren, besuchen Sie bitte skynet.certik.com oder folgen Sie uns auf Twitter unter @CertiK und @CertiKCommunity.

Über CertiK



CertiK ist ein Pionier auf dem Gebiet der Blockchain-Sicherheit, der erstklassige KI-Technologie und manuelle Expertenprüfung einsetzt, um Blockchain-Protokolle und Smart Contracts zu schützen und zu überwachen. CertiK wurde 2018 von Professoren der Yale University und der Columbia University gegründet und sichert die Web3-Welt, indem es bahnbrechende Innovationen aus dem akademischen Bereich auf Unternehmen anwendet, damit geschäftskritische Anwendungen sicher und korrekt skalieren können. CertiK hat mehr als 3.900 Web3-Projekte geprüft und Hunderte von Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung gesichert.

