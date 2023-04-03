Evident 已被 Bain Capital 收購：此項合作將加快未來增長和創新

/EIN News/ -- 東京, April 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evident Corporation (「Evident」) 今日宣佈，根據 2022 年 8 月 29 日簽署的最終協議，私募股權公司Bain Capital Private Equity（「Bain Capital」）已從 Olympus Corporation（「Olympus」）收購該公司。



Evident 於 2022 年 4 月 1 日新成立，是 Olympus 的全資子公司，由 Olympus 經營的前科學解決方案業務組成。總部設於日本東京，Evident 在全球 24 個國家開展業務，擁有 4,300 多名員工。

在 Bain Capital 的支持下，Evident 將獲得更高水平的敏捷性和更快的決策過程，以推動生命科學和工業市場業務基於創新的增長。憑藉在成像、儀器儀錶及測量解決方案方面逾 100 年的創新歷史，Evident 計劃進一步擴大其世界級產品、解決方案和服務的組合。

Evident 的 CEO Yoshitake Saito 表示：「我們對與 Bain Capital 合作感到非常激動，因為我們相信，這將使我們能夠更堅定地實現我們成為生命科學和工業市場廣大客戶首選工作流解決方案合作夥伴的目標。」

Bain Capital 日本董事總經理 Yuji Sugimoto 表示：「Bain Capital 致力於支持 Evident 走上可持續增長的道路，使公司能夠加快創新進程。」

Bain Capital 北美董事總經理 Stephan Thomas 補充道：「作為一家獨立公司，Evident 位於生命科學和工業終端市場的數碼光學科技前沿，在拓展新產品、新客戶和新市場方面具有巨大潛能。」

關於 EVIDENT

在 Evident，我們以科學精神為指導：将創新和探索视为我們工作的核心。我們致力於讓人們的生活更健康、更安全、更有意義。我們為客戶提供解決方案，解決他們遇到的挑戰並推進他們的工作（無論是研究醫學突破、檢查基礎設施，還是揭露消費品中隱藏的毒素）。

Evident Industrial 的解決方案包括用於維護、製造和環境應用的顯微鏡、內窺鏡到無損檢測設備和 X 射線分析儀。以最先進技術为后盾，Evident 的產品廣泛用於質量控制、檢驗和測量。

Evident 的生命科學部透過合作和前沿生命科學解決方案助力科學家和研究人員。Evident 的生命科學部致力於應對挑戰，支持客戶不斷變化的需求，為病理學、血液學、試管受精 (IVF) 和其他臨床應用以及研究和教育提供了全面的顯微鏡產品。

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關於 Bain Capital Private Equity

自 1984 年成立以來，Bain Capital Private Equity 一直與管理團隊密切合作，提供建立優秀公司的策略資源，並幫助他們發展壯大。Bain Capital Private Equity 的全球團隊由超過 280 位投資專家組成，透過其全球平台，並憑藉在醫療保健、消費／零售、金融和商業服務、工業、科技、媒體和電信等關鍵垂直行業的深厚專業知識，為其投資組合內的公司創造價值。Bain Capital 在四大洲設有 23 個辦公室。自成立以來，該公司已對超過 1,100 間公司進行了首次投資或後續跟投。除私募股權外， Bain Capital 還投資於各類資產，包括信貸、上市股權、風險投資和房地產，管理的資產總值約為 1,600 億美元，同時利用其共享平台，在戰略重點領域捕捉機會。

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媒體聯絡人： Tobias Ruckes，全球企業傳播部 Tobias.Ruckes@EvidentScientific.com