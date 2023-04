Bain Capital fait l'acquisition d'Evident: ce partenariat doit accélérer la croissance future et l'innovation

/EIN News/ -- TOKYO, 03 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evident Corporation (« Evident ») a annoncé aujourd'hui avoir été acquise par la société de capital-investissement Bain Capital Private Equity (« Bain Capital ») auprès d'Olympus Corporation (« Olympus ») suite à la signature de l'accord définitif le 29 août 2022.

Evident a été récemment créée le 1er avril 2022 en tant que filiale en propriété exclusive d'Olympus qui comprend l'ancienne activité Scientific Solutions dirigée par Olympus. Avec son siège social à Tokyo, au Japon, Evident fait des affaires dans 24 pays dans le monde entier et compte plus de 4 300 employés.

Soutenue par Bain Capital, Evident va atteindre un niveau d'agilité plus élevé et une prise de décision plus rapide qui lui permettront de générer une croissance basée sur l'innovation sur les marchés des sciences de la vie et de l'industrie. S'appuyant sur plus de 100 ans d'innovation dans les solutions d'imagerie, d'instrumentation et de mesurage, Evident prévoit d'élargir son portefeuille de produits, de solutions et de services de classe mondiale.

Yoshitake Saito, président et PDG d'Evident, a déclaré : « Nous sommes ravis de notre partenariat avec Bain Capital car nous sommes convaincus qu'il nous permettra d'atteindre encore plus fermement notre objectif visant à devenir un partenaire privilégié de solutions de flux de travail pour un large éventail de clients sur les marchés des sciences de la vie et de l'industrie. »

Yuji Sugimoto, directeur général de Bain Capital au Japon, a commenté : « Bain Capital est déterminée à apporter son soutien à Evident dans son cheminement vers une croissance durable afin de permettre à la société de favoriser un processus d'innovation accéléré. »

Stephan Thomas, directeur général de Bain Capital en Amérique du Nord, a ajouté : « Evident est à la frontière de la technologie optique numérique sur les marchés des sciences de la vie et de l'industrie. Elle possède un formidable potentiel d'élargissement vers de nouveaux produits, de nouveaux clients et de nouveaux marchés en tant que société indépendante. »

À propos d'EVIDENT

Chez Evident, nous sommes guidés par un état d'esprit scientifique : l'innovation et l'exploration sont au cœur de ce que nous faisons. Nous sommes déterminés à rendre la vie des gens plus saine, plus sûre et plus épanouissante, et nous soutenons nos clients avec des solutions qui résolvent les défis et font progresser leur travail, qu'il s'agisse de rechercher des avancées médicales, d'inspecter des infrastructures ou de dévoiler des toxines cachées dans les produits de consommation.

Les solutions d'Evident Industrial vont des microscopes et vidéoscopes aux équipements de contrôle non destructif et analyseurs à rayons X pour la maintenance, la fabrication et les applications environnementales. Soutenue par des technologies de pointe, les produits d'Evident sont largement utilisés pour le contrôle de la qualité, l'inspection et le mesurage.

Evident Life Science donne des moyens aux scientifiques et aux chercheurs grâce à la collaboration et à des solutions de pointe pour les sciences de la vie. Déterminée à répondre aux défis et à soutenir les besoins en constante évolution de ses clients, Evident Life Science propose une gamme complète de microscopes pour la pathologie, l'hématologie, la FIV et d'autres applications cliniques, ainsi que pour la recherche et l'éducation.

Pour tout complément d'information, veuillez vous rendre sur le site www.EvidentScientific.com

À propos de Bain Capital Private Equity

Depuis sa fondation en 1984, Bain Capital Private Equity noue des partenariats étroits avec les équipes de direction afin d'apporter les ressources stratégiques qui bâtissent les grandes entreprises et les aident à prospérer. L'équipe mondiale de Bain Capital Private Equity, qui compte plus de 280 professionnels de l'investissement, crée de la valeur pour les sociétés de son portefeuille grâce à sa plateforme mondiale et à son expertise approfondie dans des industries verticales clés, notamment les soins de santé, les consommateurs/la vente au détail, les services financiers et commerciaux, les entreprises industriels et la technologie, les médias et les télécommunications. Bain Capital dispose de 23 bureaux sur quatre continents. L'entreprise a réalisé des investissements primaires ou complémentaires dans plus de 1 100 sociétés depuis sa création. En complément du capital-investissement, Bain Capital investit dans plusieurs classes d'actifs, y compris le crédit, les actions de sociétés ouvertes, le capital-risque et l'immobilier, gérant approximativement 160 milliards de dollars d'actifs totaux et tirant parti de la plateforme partagée de l'entreprise pour saisir des opportunités dans les domaines stratégiques d'intervention.

Pour tout complément d'information, veuillez vous rendre sur le site www.baincapitalprivateequity.com

Contact auprès des médias: Tobias Ruckes, Communications d'entreprise mondiales Tobias.Ruckes@EvidentScientific.com