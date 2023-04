Le développement hongrois rend la recharge des véhicules électriques transparente en République tchèque

/EIN News/ -- BUDAPEST, Hongrie, 03 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Grape Solutions et MVM Mobiliti s'associent à Innogy CZ, une société leader dans le domaine de l'énergie et des services publics en République tchèque, pour permettre aux automobilistes tchèques de recharger leur véhicule électrique sans effort et de manière pratique. Le développement s'est fait dans le cadre d'une coopération transfrontalière entre trois entreprises du groupe MVM.



MVM Mobiliti et Grape Solutions collaborent depuis 2018 pour développer l'app Mobiliti, devenue l'app de recharge de voitures électriques la plus téléchargée en Hongrie, avec plus de 215 000 bornes de recharge dans 39 pays. Basée sur le concept de Mobiliti, Grape Solutions et MVM Mobiliti ont lancé leur plateforme commune de recharge de VE en marque blanche, Montu.



Innogy joue un rôle essentiel dans la fourniture de gaz naturel et d'électricité aux clients tchèques ainsi que dans la mise en place de solutions de mobilité propres en République tchèque. Grape Solutions a mis en œuvre Montu pour Innogy pour permettre à ses utilisateurs enregistrés de démarrer la recharge des véhicules électriques en toute transparence et aider les opérateurs tchèques à gérer les points de recharge rapidement. Les propriétaires tchèques de voitures électriques disposent également d'informations concernant les stations occupées, et peuvent démarrer leur charge par un simple clic et bénéficier d'une facturation automatisée lorsqu'elle est terminée.



Les opérateurs ont accès à la plateforme de gestion administrative qui regroupe l'ensemble des informations nécessaires aux opérations de mobilité sans faille. Le logiciel robuste informe les opérateurs en temps réel et reçoit tous les problèmes ou commentaires provenant des conducteurs.



« L'utilisation de Montu, l'application en marque blanche, a donné un coup de fouet au développement de notre application de recharge pour voitures électriques. L'application standard a été relativement rapidement adaptée aux spécificités du marché tchèque. Grâce aux nombreuses fonctionnalités disponibles, il est possible de l'étendre rapidement », a déclaré Petr Matousek, directeur de la technologie d'Innogy CZ Plc.



« Le partenariat avec Innogy se révèle crucial dans le cadre de notre conquête du marché, car c'est la première fois que nous mettons en œuvre notre logiciel de mobilité électronique sous forme de service, Montu, à l'étranger. Grape Solutions s'apprête à déployer sa plateforme d'e-mobilité clé en main dans tous les pays, parce qu'elle est fortement engagée dans le développement durable. Nous pensons qu'avec Innogy et MVM Mobiliti, nous pourrons davantage souligner l'importance de la recharge électrique dans la région de l'Europe centrale et au-delà », a ajouté Szilárd Széll, PDG de Grape Solutions Plc.



