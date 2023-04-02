Sunset Hospitality Group ускоряет свою азиатскую экспансию с запуском на Бали брендов Folie, Attiko, Santana и Mamasita

DUBAI, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES , April 3, 2023/EINPresswire.com/ -- Sunset Hospitality Group (SHG) расширят свое глобальное присутствие, подтвердив запуск 20 новых заведений до конца 2023 года. Ведущая ресторанно-гостиничная группа из Дубая известна свои стильными отелями, курортными гостиницами, ресторанами и пляжными клубами. И сейчас она объявила о расширении своей деятельности в Юго-Восточной Азии и в Индонезии, в частности, а также о выводе на рынок этой страны своих новых брендов Santana и Mamasita и о региональном дебюте форматов Folie и Attiko.
Во втором и третьем кварталах 2023 года запуск всех четырех заведений будет осуществлять совместное предприятие, созданное в партнерстве с ведущим застройщиком на острове Бали, компанией Mirah Investment & Development. SHG стремится поддержать свой амбициозный план развития бренда в Юго-Восточной Азии и активно изучает дополнительные возможности, которые могут привести к появлению новых портфельных брендов на рынке Бали.
Известные концепции Folie и Attiko станут частью Secana Beachtown. Этот исключительно стильный жилой комплекс находится на берегу моря в Канггу на юге Бали и предлагает роскошные частные виллы с бассейном и лофт-апартаменты с наиболее полным набором удобств для жизни в районе своего расположения. Оба открытия запланированы на второй квартал. Для Folie это будет запуск второго клуба после большого успеха первого в турецком Бодруме. А для Attiko новое заведение станет уже третьим по счету после набирающих популярность лаунжей в Дубае и Бодруме. При этом в третьем квартале этого года планируется открытие четвертого заведения в формате Attiko во Вьетнаме. Folie – это шикарная концепция клуба у бассейна, сочетающая в себе панорамный вид на океан с переливным бассейном, VIP-кабинами, скай-баром и изысканным рестораном в стиле прованс, а Attiko – это элегантный, высокоэнергетический лаунж на крыше с восхитительным азиатским фьюжн-меню под руководством шеф-повара Муна.
Santana и Mamasita, расположенные также в Канггу, откроются в июле как самостоятельные заведения. Santana – это шумная латиноамериканская брассерия, в которой подают самые сочные стейки и лучшие эклектичные блюда из Южной Америки, а Mamasita – это заведение в стиле спикизи, обещающее самый большой выбор текилы и мецкаля на Бали, а также смелый ассортимент самых сложных коктейлей. При этом обе точки отличаются необычными интерьерами.
Объявление о начале работы всех четырех заведений является еще одним примером глобальной экспансии SHG после недавнего заявления о запуске своих форматов в Италии и Вьетнаме. Другие направления глобального развития будут представлены в ближайшие недели.
«Мы очень рады объявить о запуске четырех новых заведениях на Бали и о нашем партнерстве с компанией Mirah», - сказал Антонио Гонсалес, генеральный директор SHG. «Обе компании разделяют схожие ценности: страсть к качеству, внимание к деталям и подход к развитию, основанный на стиле жизни. В течение следующих нескольких месяцев мы будем объявлять о запуске новых заведений на различных рынках: в Азии, в Европе, а также в Северной Африке и, конечно, на нашем родном Ближнем Востоке. Такое неуклонное ускорение является частью нашего долгосрочного плана по выходу на рынки нескольких стран мира к концу года и дальнейшему укреплению нашей позиции как одного из ведущих брендов в сфере ресторанного-гостиничного бизнеса».
Скотт Мэтсон, руководитель отдела развития бизнеса и поглощений компании Mirah Investment & Development, добавил: «Партнерство с Sunset Hospitality Group является по-настоящему интересным. Мы с нетерпением ждем открытия этих четырех потрясающих заведений, которые пополнят наш растущий портфель самых стильных объектов на Бали в сфере гостеприимства. Мы рассматриваем наше партнерство как начало длительного сотрудничества между обеими сторонами для дальнейшего развития растущего рынка ресторанов и стильных заведений на Бали».
Более подробную информацию о Sunset Hospitality Group, ее различных подразделениях и разнообразной палитре брендов можно найти на сайте: https://www.sunsethospitality.com/.
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