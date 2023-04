/EIN News/ -- Global Bioenergies lance son deuxième ingrédient cosmétique : l’Isonaturane® 16

Evry, le 30 mars 2023 : A l’occasion du salon In-Cosmetics Global édition 2023 à Barcelone, Global Bioenergies annonce le lancement de son deuxième ingrédient pour la cosmétique, un an après avoir lancé l’Isonaturane® 12 à In-Cosmetics Paris.

L’Isonaturane® 12 est la version naturelle de l’isododécane, une molécule à douze carbones obtenue par assemblage de trois molécules d’isobutène d’origine naturelle produit par Global Bioenergies. Lors de la synthèse de l’isododécane, une partie des molécules se combinent non pas par trois, mais par quatre. On obtient ainsi de l’isohexadécane, une molécule à seize carbones qui est elle aussi abondamment utilisée dans le domaine de la cosmétique.

Pour valoriser ce co-produit de l’isododécane, Global Bioenergies a développé le procédé de purification de la molécule, en a défini les spécifications techniques, a confié des études toxicologiques à une société reconnue du domaine, et a procédé à l’enregistrement de la molécule auprès du système réglementaire européen REACh.

La Société dispose aujourd’hui de premiers volumes de ce nouvel ingrédient, et les met à disposition de ses futurs clients : détenteurs de marques, façonniers et distributeurs. Elle commercialise désormais ce nouvel ingrédient d’origine naturelle, selon la norme ISO 16128, et 100 % made in France sous l’appellation « Isonaturane® 16 ».

Daphné Galvez, Directrice commerciale de Global Bioenergies, indique : « L’isododécane est utilisé dans de très nombreuses catégories de produits, et est notamment reconnu car il s’agit de l’ingredient clé pour la formulation du maquillage longue tenue, waterproof et sans transfert. L’isohexadécane est, lui, principalement utilisé dans le soin, où ses propriétés d’agent de texture sont voisines de celles des silicones. L’isohexadécane peut avantageusement les substituer, et permet ainsi d’améliorer le profil environnemental des produits finis. »

Marc Delcourt, Co-fondateur et Directeur général de Global Bioenergies, précise : « L’isobutène représente, en masse, environ 5 % de l’ensemble des intrants du domaine de la cosmétique. Au moins neuf ingrédients cosmétiques en sont dérivés. Les deux plus importants en termes de volumes sont, de loin, l’isododécane et l’isohexadécane, et c’est pourquoi nous avons souhaité descendre dans la chaîne de valeur, jusqu’à la production et la vente des ingrédients eux-mêmes, pour ces deux molécules. Notre priorité aujourd’hui est de poursuivre les efforts de mise à l’échelle de notre procédé de production d’isobutène bio-sourcé, afin de le rendre disponible à un coût décroissant pour des applications dans le domaine de la cosmétique mais également dans d’autres secteurs industriels soucieux eux-aussi de réduire leur empreinte carbone. »

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies convertit des ressources végétales en composés utilisés en cosmétique ainsi que dans les domaines de l’énergie et des matériaux. Après avoir lancé en 2021 la première marque de maquillage longue-tenue et naturelle LAST®, Global Bioenergies commercialise à présent l’Isonaturane® 12, son ingrédient-clé, aux grands acteurs de la cosmétique afin d’améliorer la naturalité de leurs formulations et leur empreinte environnementale. A terme, Global Bioenergies porte la perspective de réduire les émissions de CO 2 des transports aériens et routiers pour contribuer ainsi à limiter le réchauffement climatique. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE).

Recevez directement l’information de Global Bioenergies en vous inscrivant sur www.global-bioenergies.com

Suivez-nous sur LinkedIn : Global Bioenergies

Contacts

GLOBAL BIOENERGIES



invest@global-bioenergies.com







RELATIONS PRESSE



Iva Baytcheva

ibaytcheva@ulysse-communication.com







Nicolas Daniels

ndaniels@ulysse-communication.com





Pièce jointe