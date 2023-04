Une nouvelle façon de déménager dans le Grand Montréal

LASALLE, QUEBEC, CANADA, April 3, 2023/ EINPresswire.com / -- Équipé de leur savoir-faire, l’entreprise Déménagement Intelligent est la solution clé en main pour tous vos besoins en matière de déménagement. Desservant le Grand Montréal, Déménagement intelligent offre des services de déménagement résidentiel, commercial et même longue distance.Le professionnalisme de leur équipe leur permet de se démarquer : leur équipe est formée d’employés ayant reçu la formation nécessaire pour offrir un déménagement simple, sécuritaire et sans tracas. Les déménageurs sont courtois, habillés de façon appropriée et ont en leur possession tous les outils qui pourraient être nécessaires pour un déménagement réussi.Puisque leur objectif est d’assurer un déménagement bien fait et sans stress, ils sont toujours le plus transparents possible. C’est pourquoi ils offrent une tarification claire, incluant tous les frais supplémentaires, pour s’assurer que le client n’ait pas de surprise au jour J, car ils savent qu’un déménagement, c’est déjà assez compliqué comme ça!Leurs services s’adaptent au client. Ils offrent une grande flexibilité au niveau de l’horaire, en offrant leurs services le week-end et les jours fériés.Si le client est quelqu’un d’extrêmement occupé, ce n’est pas un problème, Déménagement intelligent pourra simplifier la tâche avec leurs services d’emballage, de déballage et installation. Le client sera donc beaucoup plus rapidement installé dans son nouveau chez-soi et en deux temps, trois mouvements, le déménagement sera terminé!Ils offrent aussi des déménagements pour les entreprises, les bureaux ou autres sites commerciaux. Avez leurs services d’emballage, de déballage et d’installation, le déménagement se fait facilement et surtout rapidement, ce qui réduit l’impact du déménagement sur le temps de travail. Les employés pourront rapidement revenir au bureau.Leurs services ne s’arrêtent pas le jour du déménagement : Déménagement intelligent s’assure toujours de faire un suivi avec les clients après le déménagement pour s’assurer de leur satisfaction. Si pour une raison ou une autre, le client n’est pas entièrement satisfait, ils tenteront de remédier à la situation le plus rapidement possible.Les déménageurs ne craignent pas les objets lourds. Leur équipe est formée et bien équipée pour déplacer même les objets les plus difficiles à déménager. Ils offrent même des services de déménagement et de déplacement de piano, une tâche qui fait peur à bien des déménageurs.Si le déménagement est fait d’un quartier à un autre, ou même d’une ville à une autre, ils ont toujours une solution. De Brossard, à Laval, en passant par Boucherville et Longueuil, tout est possible.Engager des déménageurs qualifiés et efficaces, c’est économiser de l’énergie et du temps, mais aussi protéger ses biens. Ils s’assurent de toujours prendre soin des biens et éviter de les endommager durant le transport et les déplacements de ceux-ci.Si le nouveau domicile n’est pas près le jour du déménagement, ce n’est pas un problème! Ils offrent des services d’entreposage propre et sécuritaire. De cette façon, les biens sont entreposés le temps que la nouvelle demeure du client soit prête à les accueillir!Pour en savoir plus à propos de Déménagement intelligent, leurs nouveaux services de déménagement rapide, simple et surtout professionnel, ainsi que leurs services offerts, visitez leur site web https://demenagementintelligent.com/ Pour toute demande médiatique, adressez-vous à Roman Gershberg, qui peut être contacté au Demenagement Intelligent ,1-514-589-7770. Toutes les demandes médias peuvent être directement envoyées à l’adresse courriel info@demenagementintelligent.com