Réaction de l'Alliance au budget du gouvernement du Canada 2023-2024

Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - 29 mars 2023) - L'Alliance de l'industrie touristique du Québec (Alliance) réagit positivement à la confirmation d'une nouvelle Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme, dans le cadre du budget fédéral 2023-2024.

Dans un contexte économique marqué par l'inflation et la pénurie de main-d'œuvre, les investissements de 108 M$ pour mettre sur pied des projets et des événements locaux sont un premier jalon encourageant pour l'industrie touristique.

L'Alliance souligne également les 50 M$ pour Destination Canada afin d'attirer des conventions, des conférences et des événements d'envergure internationale.

Le budget comporte d'autres mesures touchant le secteur touristique, notamment l'amélioration des opérations aéroportuaires, le renforcement de la protection des droits des passagers et la bonification du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine.

Dans son document présenté dans le cadre des consultations de la Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme, Vision Jour 1: Faire du Canada une destination durable que l'on doit visiter plus d'une fois dans une vie, l'Alliance rappelle l'importance que le tourisme de demain s'appuie sur le développement d'expériences phares sur les quatre saisons, tout en s'assurant que les centaines de milliers d'entreprises touristiques bénéficient d'un contexte favorable à l'investissement durable et à l'innovation.

Rappelons qu'en 2019, l'industrie touristique québécoise générait plus de 16,4 milliards de dollars dans l'économie dont plus de 4 milliards d'argent neuf en dépenses provenant des touristes internationaux. Avec plus de 25 000 entreprises qui généraient plus de 400 000 emplois, le secteur touristique représentait le troisième secteur d'exportation en importance au Québec.

Citation

« Après avoir soutenu l'industrie à passer à travers la pandémie, la Stratégie fédérale sur la croissance du tourisme est très attendue par l'industrie touristique. Nous avons compris qu'elle vise à développer la compétitivité mondiale de la destination en posant les gestes les plus structurants pour y parvenir. Les premiers leviers d'investissements disponibles dans le budget 2023-2024 et l'amélioration d'aspects liés à la main-d'œuvre, aux festivals, au développement du tourisme autochtone, à la promotion du tourisme d'affaires et à l'accès aux différentes régions du pays, posent les premiers jalons pour réaliser les ambitions que les entrepreneurs du Québec partagent avec le ministre du Tourisme et ministre associé aux Finances, l'honorable Randy Boissonnault. »

Martin Soucy, président-directeur général.

À propos

Représentant plus de 10 000 entreprises et 50 associations touristiques régionales et sectorielles membres, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec (Alliance) est la plus importante fédération provinciale d'affaires spécialisée en tourisme au Canada. Elle incarne la volonté du secteur privé et associatif de valoriser la contribution significative du secteur économique touristique à la vitalité des régions tout en portant la parole au nom de ses membres. Toute l'action de l'Alliance vise à contribuer à faire du Québec une destination touristique durable, responsable et prospère de calibre mondial.

-30-

Source

Martin Lanouette, conseiller en communications et relations publiques

mlanouette@alliancetouristique.com

514 448-6295

