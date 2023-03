Réaction de la Légion au Budget fédéral 2023

Des investissements positifs consentis, mais dont les détails demeurent inconnus

/EIN News/ -- OTTAWA, 29 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Légion royale canadienne est convaincue que l'engagement de 156,7 millions annoncé aujourd'hui dans le Budget 2023 pour aider à soutenir les vétérans des forces armées et de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), accomplira précisément cela, et ce, avec des mesures concrètes.



« Nous nous réjouissons de cet engagement, a déclaré Bruce Julian, président national de la Légion, mais ces dépenses doivent être correctement ciblées. Nous avons besoin de plus de transparence sur la manière dont les fonds seront dépensés, afin qu’ils aillent là où ils sont le plus nécessaires et aptes à profiter directement aux vétérans, tout en permettant d’éliminer l’arriéré de traitement. »

En effet, l'investissement sur cinq ans, proposé au budget pour Anciens Combattants Canada, la GRC et le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), vise à réduire l'arriéré de traitement des indemnités et à soutenir la prestation de programmes et services.

« La Légion aimerait également avoir l'assurance que cet argent sera effectivement dépensé » d'ajouter M. Julian. Plus tôt cette année, on rapportait qu'Anciens Combattants Canada n'avait pas dépensé un milliard de dollars au cours de l'année financière précédente; cela dit, se demander si ces fonds seront éventuellement réaffectés demeure en soi une question tout entière à poser. Encore que les rapports indiquaient que ces fonds 'restaient disponibles' pour les années à venir.

Nous notons particulièrement que ce nouvel engagement de 156,7 millions représente un modique pourcentage de ces fonds non utilisés.

La Légion continuera à suivre de près les modalités et tout plan d'action liés aux engagements découlant du Budget 2023.

Pour en savoir davantage sur la liste complète des priorités de revendication de la Légion, SVP aller à https://www.legion.ca/fr/droits-et-interets-des-veterans/nous-travaillons-a-changer-les-choses

À propos de La Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion compte aussi des filiales aux États-Unis et en Europe. La force de la Légion lui est transmise par ses 250 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.

Relations publiques / Requêtes médiatiques : nbond@legion.ca / 343-540-7604 – Nujma Bond

Legion.ca

Facebook.com/CanadianLegion

Twitter.com/RoyalCdnLegion

Instagram.com/royalcanadianlegion

youtube.com/user/RCLDominionCommand