FPI Canadien Net annonce des changements à son équipe de direction

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 29 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX - V : NET.UN) Fonds de placement immobilier Canadien Net (« Canadien Net » ou le « Fonds ») annonce qu'il a accepté la démission de son président, chef de la direction et fiduciaire, Jason Parravano. Après huit années de succès au sein du Fonds, M. Parravano quittera son poste le 25 avril 2023. À cette date, Kevin Henley, chef des investissements, assumera le rôle de président et chef de la direction. Kevin Henley travaille pour le Fonds depuis un peu plus de six ans et a travaillé aux côtés de M. Parravano pour faire évoluer le portefeuille jusqu'où il en est aujourd'hui. Il a démontré ses capacités et son dévouement à l'organisation au cours de cette période.



« Au nom du conseil de fiduciaires, j'aimerais remercier Jason d'avoir bâti un portefeuille de 101 propriétés, réparties dans quatre provinces, louées à certaines des plus grandes bannières du pays. Sous sa direction, Canadien Net a enregistré une croissance solide tout en s'en tenant à la stratégie que nous avons élaborée. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses projets futurs. Bien que nous regrettions la décision de Jason de quitter le Fonds, celui-ci est en excellente position pour continuer à exécuter sa stratégie, car nous disposons d'une solide équipe opérationnelle et de direction. M. Henley possède toutes les compétences nécessaires pour prendre la relève en tant que PDG et nous lui souhaitons bonne chance pour continuer à mettre en œuvre notre stratégie de croissance », a déclaré Michel Trudeau, président du conseil des fiduciaires.

« Pendant près d'une décennie, alors que j'occupais le poste de directeur financier du Fonds et, au cours des cinq dernières années, celui de président et chef de la direction, j'ai eu le privilège de travailler avec certaines des personnes les plus talentueuses de l'industrie et je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble. Mon départ n'a pas été une décision facile à prendre, mais après mûre réflexion, j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle carrière. Alors que je vais relever de nouveaux défis, je souhaite à l'entreprise une croissance et un succès continus », a déclaré Jason Parravano.

« Je suis ravi d'occuper le poste de président-directeur général du Fonds. Au cours des six dernières années passées au sein du Fonds, j'ai travaillé en tandem avec Jason pour mettre en œuvre notre stratégie et propulser le FPI vers un portefeuille de plus de 100 propriétés. Pour l'avenir, nous restons déterminés à élargir notre portefeuille d'immeubles de haute qualité à loyer triple net et sans gestion à travers le Canada, tout en donnant la priorité à la création d'une valeur durable à long terme pour nos parties prenantes », a déclaré Kevin Henley.

À propos de Canadien Net - Fonds de placement immobilier Canadien Net est une fiducie à capital variable effectuant l’acquisition d’immeubles commerciaux dont la gestion est entièrement faite par le locataire.

Énoncés prospectifs - Le présent communiqué contient des énoncés et informations prospectifs au sens des lois applicables en valeurs mobilières. Canadien Net met le lecteur en garde que les évènements réels pourraient différer considérablement des attentes actuelles en raison des risques connus et inconnus, des incertitudes et des autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats envisagés dans ces énoncés prospectifs. Parmi ceux-ci, notons les risques liés à la conjoncture, les risques liés au marché immobilier local, la dépendance vis-à-vis la situation financière des locataires, les incertitudes reliées aux activités immobilières, les variations de taux d’intérêt, la disponibilité du financement sous forme de dette ou de capital, les incidences liées à l’adoption de nouvelles normes, ainsi que les autres risques et facteurs décrits de temps à autre dans les documents déposés par Canadien Net auprès des autorités en valeurs mobilières, incluant le rapport de gestion. Canadien Net ne compte pas mettre à jour ni modifier ses énoncés prospectifs, ni ne s’engage à le faire, même si des évènements futurs survenaient ou pour tout autre motif, sauf si la loi ou toute autorité réglementaire l’exige.

La Bourse de Croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de Croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

