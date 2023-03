Eines der familienfreundlichsten Unternehmen in Deutschland: Das ausgezeichnete Leibniz-Institut DSMZ

Bettina Fischer, Administrative Geschäftsführerin Leibniz Institut DSMZ

Das Kuratorium hat damit als besondere Anerkennung unsere langjährige, nachhaltige familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik gewürdigt.” — Bettina Fischer

BRAUNSCHWEIG, LOWER SAXONY, GERMANY, March 29, 2023/EINPresswire.com/ -- Am 15. März dieses Jahres hat das Kuratorium der berufundfamilie Service GmbH zum bereits fünften Mal der Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH das Zertifikat für Familienfreundlichkeit ausgestellt. „Das Zertifikat zeichnet die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in einem Unternehmen aus. Das Kuratorium hat damit als besondere Anerkennung unsere langjährige, nachhaltige familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik gewürdigt.“, freut sich die Administrative Geschäftsführerin des Instituts, Bettina Fischer.

Seit November 2010 gehört das Leibniz-Institut DSMZ mit Sitz auf dem Science Campus Braunschweig-Süd zu den familienfreundlichsten Unternehmen in Deutschland. Um dieses kontinuierliche Engagement deutlich sichtbar zu machen, ist die DSMZ weiterhin berechtigt, das exklusive Zertifikatslogo mit Schärpe zu tragen. „Das ist auch ein wichtiges Argument für unser Recruiting.“, erläutert die DSMZ-Geschäftsführerin. Beim Leibniz-Institut DSMZ sind mehrere Stellen ausgeschrieben (https://www.dsmz.de/dsmz/career). Am 13. Juni 2023 findet die Zertifikatsverleihung live in Berlin zu Ehren aller in den vorangegangenen zwölf Monaten ausgezeichneten Arbeitgeber statt.



DSMZ-Pressekontakt:

PhDr. Sven-David Müller, Pressesprecher des Leibniz-Instituts DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH

Tel.: 0531/2616-300

Email: press@dsmz.de

Über das Leibniz-Institut DSMZ

Das Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH ist die weltweit vielfältigste Sammlung für biologische Ressourcen (Bakterien, Archaeen, Protisten, Hefen, Pilze, Bakteriophagen, Pflanzenviren, genomische bakterielle DNA sowie menschliche und tierische Zellkulturen). An der DSMZ werden Mikroorganismen sowie Zellkulturen gesammelt, erforscht und archiviert. Als Einrichtung der Leibniz-Gemeinschaft ist die DSMZ mit ihren umfangreichen wissenschaftlichen Services und biologischen Ressourcen seit 1969 globaler Partner für Forschung, Wissenschaft und Industrie. Die DSMZ ist als gemeinnützig anerkannt, die erste registrierte Sammlung Europas (Verordnung (EU) Nr. 511/2014) und nach Qualitätsstandard ISO 9001:2015 zertifiziert. Als Patenthinterlegungsstelle bietet sie die bundesweit einzige Möglichkeit, biologisches Material nach den Anforderungen des Budapester Vertrags zu hinterlegen. Neben dem wissenschaftlichen Service bildet die Forschung das zweite Standbein der DSMZ. Das Institut mit Sitz auf dem Science Campus Braunschweig-Süd beherbergt mehr als 83.000 Kulturen sowie Biomaterialien und hat rund 220 Beschäftigte. www.dsmz.de

Über die Leibniz-Gemeinschaft

Die Leibniz-Gemeinschaft verbindet 97 selbständige Forschungseinrichtungen. Ihre Ausrichtung reicht von den Natur-, Ingenieur- und Umweltwissenschaften über die Wirtschafts-, Raum- und Sozialwissenschaften bis zu den Geisteswissenschaften. Leibniz-Institute widmen sich gesellschaftlich, ökonomisch und ökologisch relevanten Fragen. Sie betreiben erkenntnis- und anwendungsorientierte Forschung, auch in den übergreifenden Leibniz-Forschungsverbünden, sind oder unterhalten wissenschaftliche Infrastrukturen und bieten forschungsbasierte Dienstleistungen an. Die Leibniz-Gemeinschaft setzt Schwerpunkte im Wissenstransfer, vor allem mit den Leibniz-Forschungsmuseen. Sie berät und informiert Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Öffentlichkeit. Leibniz-Einrichtungen pflegen enge Kooperationen mit den Hochschulen - in Form der Leibniz-WissenschaftsCampi, mit der Industrie und anderen Partnern im In- und Ausland. Sie unterliegen einem transparenten und unabhängigen Begutachtungsverfahren. Aufgrund ihrer gesamtstaatlichen Bedeutung fördern Bund und Länder die Institute der Leibniz-Gemeinschaft gemeinsam. Die Leibniz-Institute beschäftigen rund 20.500 Personen, darunter 11.500 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Der Gesamtetat der Institute liegt bei 2 Milliarden Euro. www.leibniz-gemeinschaft.de