Le Budget 2023 Comprend Certains Investissements, Mais il doit Pleinement Tenir Compte des Réalités Autochtones Urbaines dans un Avenir Rapproché

/EIN News/ -- OTTAWA, 28 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association nationale des centres d'amitié (ANCA) accueille ce budget fédéral 2023 avec une appréciation nuancée et réclame un engagement plus soutenu à l'avenir.



Quoique l'ANCA pense que les centres d'amitié et les populations autochtones urbaines bénéficieront des investissements dans le logement autochtone en milieu urbain, rural et nordique, y compris 4 milliards de dollars sur 7 ans, à partir de 2024-2025, pour la mise en œuvre conjointe d'une stratégie de logement autochtone urbaine, rurale et nordique, il y a encore des lacunes à combler lorsqu'il s'agit de faire face aux réalités des communautés autochtones urbaines.

"Nous saluons les investissements dans le logement autochtone urbain, mais aucune des autres propositions pré-budgétaires de l'ANCA n'ont été retenues", a souligné Kelly Benning, président de l'ANCA. "Le renouvellement du programme UPIP et les investissements continus dans les centres d'amitié sont essentiels pour nous aider à soutenir nos communautés et à aider le gouvernement fédéral à atteindre ses objectifs de réconciliation. Nous craignons que les peuples autochtones urbains ne soient, une fois de plus, invités à prendre leur mal en patience".

Les centres d'amitié ont démontré depuis longtemps leur capacité à soutenir efficacement les communautés qu'ils desservent. Grâce à un financement complet et soutenu, les centres d'amitié membres de l'ANCA pourront continuer à offrir des programmes et des services essentiels dirigés par des Autochtones.

Investir dans un programme de centres d'amitié doté de ressources suffisantes contribue à une croissance et à un développement économiques significatifs pour les centres d'amitié et les ATP, ce qui contribue directement à l'épanouissement des populations autochtones en milieu urbain.

"Nous avons apprécié la possibilité de travailler en collaboration avec ce gouvernement sur un large éventail de questions, et nous avons démontré notre capacité à être efficaces", a déclaré Jocelyn Formsma, PDG de l'ANCA. "Il sera essentiel que le gouvernement fédéral s'engage à nos côtés pour combler le fossé auquel les communautés autochtones urbaines sont confrontées lorsqu'elles tentent d'accéder à des aides essentielles. Nous sommes convaincus qu'il s'agit là de l'objectif à atteindre pour tous".

Dans son mémoire pré-budgétaire, l'ANCA a demandé au gouvernement du Canada, avant le budget, de (1) rétablir le financement continu des Centres d'amitié à un minimum de 60 millions de dollars par année, (2) d'investir dans les enfants et les jeunes autochtones en milieu urbain en rétablissant un programme national pour la jeunesse autochtone et une stratégie pour les enfants autochtones à hauteur d'au moins 23 millions de dollars par année, (3) investir dans l'infrastructure urbaine autochtone, y compris pour le logement autochtone par autochtone et la lutte contre le problème des sans-abri proposée par les centres d'amitié, à raison d'un minimum de 180 millions de dollars par an, et (4) soutenir l'emploi et la formation des autochtones en milieu urbain, y compris l'amélioration et la requalification des compétences, en consacrant 16 millions de dollars par année à des initiatives en matière d'emploi et de formation mises en œuvre par l'intermédiaire des CA, élaborer et mettre en œuvre de nouvelles initiatives et réduire les obstacles à l'emploi pour les autochtones en milieu urbain.

L'Association nationale des centres d'amitié est un réseau de plus de 100 centres d'amitié et associations provinciales/territoriales, qui font partie du Mouvement des centres d'amitié - le plus important réseau national de carrefours communautaires de la société civile autodéterminés détenus et exploités par des Autochtones offrant des programmes, services et soutiens aux Autochtones vivant en milieu urbain.

POUR LES DEMANDES DES MÉDIAS: John Paille Coordonnatrice principale des communications Communications@nafc.ca