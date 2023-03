Avec 30% de croissance en 2022, Ennov confirme la pertinence de sa plateforme unifiée pour les sciences de la vie

Ennov a connu une forte croissance de son CA consolidé sur 2022, grâce au succès de sa plateforme unifiée pour les sciences de la vie à l’international.

Nos offres réglementaire et qualité enregistrent de très bons résultats, nous positionnant comme un des leaders mondiaux. Les commandes devraient permettent une nouvelle année de croissance rentable.” — Olivier Pâris

PARIS, ÎLE-DE-FRANCE, FRANCE, March 29, 2023/EINPresswire.com/ -- Le chiffre d’affaires consolidé d’Ennov en 2022 s’est élevé à 33.4M€, en croissance de 30% par rapport à 2021.

Depuis 4 ans, Ennov a fortement développé ses ventes à l’international, en particulier en Amérique du Nord et en Europe. L’entreprise a également changé de dimension en déployant des solutions globales pour des sociétés leader des sciences de la vie, comme Boehringer Ingelheim, Johnson & Johnson ou Viatris.

Cette progression confirme la pertinence de la stratégie produit d’Ennov consistant à proposer la seule plateforme unifiée du marché à ce jour : repository de données unique, expérience utilisateur fluide, technologie et paramétrages unifiés, etc.

Les ventes de la plateforme Ennov en SaaS ont fortement augmenté, pour représenter aujourd’hui une nette majorité des ventes, confirmant la validité de la stratégie cloud de la société.

Prévue au deuxième trimestre 2023, la nouvelle version d’Ennov, Ennov V10, introduit également des innovations majeures : capacités natives d’IA (Intelligence Artificielle), en particulier de NLP (Natural Language Processing), et intégration de la totalité de la suite « Ennov Clinical » dans la plateforme, y compris l’EDC (Electronic Data Capture) et le RTSM (Randomisation and Trial Supply Management).

Les dernières références majeures confirment la dynamique commerciale. Le groupe pharmaceutique allemand Stada a choisi Ennov pour ses solutions de RIM (Regulatory Information Management), IDMP (Identification of Medicinal Products), gestion documentaire réglementaire et soumission eCTD (electronic Common Technical Document). Et le prestigieux Institute for Cancer Research de Londres a adopté Ennov pour gérer ses essais cliniques (Electronic Data Capture, electronic Trial Master File et Clinical Trial Management System) ainsi que sa pharmacovigilance.

Selon Olivier Pâris, PDG d’Ennov :

« Nos offres réglementaire et qualité enregistrent de très bons résultats et nous positionnent comme un des leaders mondiaux du secteur. Les prises de commandes nous permettent d’envisager une nouvelle année de croissance rentable. Nous allons accélérer en 2023 nos investissements sur l’internationalisation de la société, le capital humain et la R&D. »

A propos d’Ennov :

Ennov fournit la suite logicielle la plus complète et la plus flexible de gestions de contenus réglementés pour l'industrie des sciences de la vie. Des grandes entreprises pharmaceutiques aux biotechnologies émergentes, nous sommes fiers de servir plus de 300 entreprises du secteur à travers le monde.

Nous développons des logiciels innovants, puissants et faciles à utiliser pour la gestion de contenus, de données et de processus réglementés. Nos solutions soutiennent l'ensemble du continuum R&D des sciences de la vie, y compris les aspects cliniques, réglementaires, qualité, pharmacovigilance et commerciaux.

Ennov comprend aujourd’hui 220 collaborateurs sur trois continents.

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site Ennov : https://ennov.com