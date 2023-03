H2O Innovation propose une solution novatrice pour le nettoyage de filtres à cartouches

/EIN News/ -- QUÉBEC, 28 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer qu’elle a procédé avec succès au nettoyage en place des filtres à cartouches d’une usine de traitement d’eau grâce aux produits de nettoyage pour membranes Genesys-PWT. Cette nouvelle méthode de nettoyage pourrait éviter aux usines de traitement d’eau de jeter des millions de filtres à cartouches chaque année, ce qui pourrait leur permettre de réduire leur quantité de déchets plastiques et d’atteindre leurs objectifs en matière de développement durable.



Au fil du temps, l’accumulation de sédiments sur les filtres à cartouche crée un encrassement physique et chimique, ce qui entraîne une baisse de leurs performances. Par conséquent, les opérateurs d’usines d’osmose inverse (RO) doivent régulièrement remplacer les filtres à cartouche afin d’optimiser la performance des membranes, ce qui crée une grande quantité de déchets. Dans certaines usines, les opérateurs sont dans l’obligation de procéder au remplacement des filtres à cartouche plusieurs fois par année, voire tous les mois; ceci entraîne non seulement des frais élevés, mais aussi des pertes majeures en raison de ces interruptions nécessaires. Certains établissements peuvent avoir près de 20 000 filtres à cartouche et doivent donc composer avec des délais très importants pour procéder au remplacement des filtres.

Voici quelques avantages du nettoyage des filtres à cartouche :

Diminution du volume de déchets plastiques causés par les filtres à cartouche dans l'industrie du traitement de l’eau, qui est de 20 à 100 fois plus élevé que celui causé par les éléments membranaires de système RO.

Réduction (jusqu’à 10 fois) des dépenses d’exploitation (OPEX) d’une usine de RO. Le remplacement des filtres à cartouches représente actuellement au moins 20 % des OPEX dans certaines usines de réutilisation en raison de la fréquence de remplacement.

Augmentation de la capacité de production de l’usine grâce à la diminution des interruptions nécessaires au remplacement des filtres à cartouches.

Réduction des émissions de CO 2 , puisque des filtres à cartouches propres (donc sans pression différentielle) permettent de minimiser la consommation d'énergie.

« Nous vivons dans un monde qui a soif d’eau. Afin de répondre à ce besoin, le dessalement et la réutilisation de l’eau nécessitent des améliorations continues, et les solutions de prétraitement ont été négligées pendant de trop nombreuses années. L’équipe de notre laboratoire de Madrid, en Espagne, est spécialisée dans la filtration membranaire et a réalisé plus de 1 700 autopsies de membranes. Grâce à cette expertise, H 2 O Innovation a entrepris d’appliquer les mêmes solutions de nettoyage chimique aux filtres à cartouches, ce qui rend le processus plus écologique et plus durable. Ce procédé pourrait être profitable à d’innombrables installations de filtration membranaire, puisque la grande majorité d’entre elles utilisent actuellement des filtres à cartouche. Le nettoyage des filtres à cartouche à l’aide des nettoyants de spécialité de Genesys-PWT devrait non seulement optimiser les performances globales des installations, mais aussi se traduire par des économies financières et des bienfaits pour l’environnement. Cette innovation, tout comme nos investissements majeurs dans notre gamme de nettoyants en poudre à notre usine de Cheshire, au Royaume-Uni, s’inscrit dans notre volonté d’offrir des solutions plus écologiques », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H 2 O Innovation.

Énoncés prospectifs

Les renseignements et énoncés contenus dans ce communiqué de presse ainsi que dans d’autres communications orales et écrites de la Société relatives à ses activités et/ou décrivant les objectifs, prévisions, projections, estimations, attentes ou stratégies de la direction peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’utilisation de termes tels que « devrait », « pourrait », « peuvent » et d’autres expressions similaires ainsi que les termes habituellement utilisés au futur et au conditionnel, bien que ce ne soit pas tous les énoncés prospectifs qui contiennent ce genre de formulations. H 2 O Innovation tient à préciser que les énoncés prospectifs comportent des incertitudes et des risques connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et futurs de la Société, ou de son industrie, diffèrent considérablement de ceux qui sont énoncés. Certains facteurs importants pouvant entraîner une différence significative entre les résultats réels de la Société et les projections ou les attentes décrites dans les énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, tout problème de fiabilité lié aux nouvelles innovations et technologies ou à l’exécution des services proposés ainsi que tout autre risque décrit dans la notice annuelle de la Société datée du 27 septembre 2022 et disponible sur SEDAR (www.sedar.com). Les énoncés prospectifs contenus dans ce document sont basés sur l’information disponible en date de sa publication et sont sujets à changements après cette date. À moins que la législation applicable en matière de valeurs mobilières l’exige, H 2 O Innovation décline toute intention ou obligation de réviser ou de mettre à jour les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse ou dans toute autre communication par suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou de tout autre changement.

