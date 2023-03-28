安胜保险：积极拓展全球市场，推动保险业务创新发展

/EIN News/ -- NEW YORK, March 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在当前形势下，人们对保值或增值自己的资产有更高的要求。疫情、通货膨胀、地缘政治等多重危机带来了风险，如何在追求收益的同时降低风险呢？当下，安胜保险给出了一个有力的答案：资产保险。

资产保险是以企业或个人的固定资产和流动资产作为保险标的，当发生意外损失时，由保险公司进行赔偿。投资者可以安心投资，由安胜承担客户的风险。安胜保险是一家专业从事资产保险业务的公司，其产品涵盖了房地产、股票、基金、债券、黄金、外汇等各类资产。

除了提供传统的终身寿险产品，安胜保险还推出了一种创新的增额终身寿险，以满足客户对长期保障和财富增长的需求。该保险产品不仅在原有保额基础上提供长期保障，还逐年增加一定比例的额外保额，以应对通货膨胀和财富增长带来的需求变化。这种增额终身寿险产品的设计，能够帮助客户更好地保障家庭的长期经济安全，减轻家庭在不确定的风险环境下的财务压力。

安胜保险的资产保险产品自推出以来就受到了市场和客户的热烈追捧。据安胜保险透露，安胜保险表示，其将继续完善其产品设计和服务质量，为客户提供更加优惠和便捷的资产保险方案。

为了让更多人了解和享受资产保险带来的好处，安胜保险于2023年2月15日至18日，在越南会安举办了一场主题为“安心投资·安胜承担”的活动。活动期间，安胜保险向合作伙伴介绍了其资产保险产品的特点和优势，并提供了免费咨询和试算服务,以帮助他们实现更好的财务规划和财务自由。

在活动中，安胜保险的专业团队热情地为参加活动的合作伙伴们，提供了全面的资产保险知识，他们详尽地介绍了安胜保险的资产保险产品，帮助合作伙伴了解如何通过这种产品实现更安全的投资。

此次活动不仅为合作伙伴提供了一个了解资产保险产品的机会，还和安胜保险的专业团队成员们进行了面对面交流，了解产品的细节和优势，并获得定制化的投资建议。

活动取得了圆满成功，吸引了来自越南、巴基斯坦、泰国、中国、中国香港、中国台湾、印度、马来西亚、柬埔寨、菲律宾、印度尼西亚、日本、韩国等多个国家和地区的100多为合作伙伴前来参与。据统计，活动期间这些合作伙伴充分了解了安胜保险的产品，他们对安胜保险的产品与机制非常满意，并对未来合作更加充满信心。

安胜保险很高兴能够在越南会安举办这样一场成功的活动。同时，公司也希望通过这样的方式，让更多人认识到资产保险的重要性和必要性，并享受到安胜保险提供的优质服务。公司相信，在未来几年内，安胜保险将成为亚洲乃至全球最受欢迎和信赖的资产保险公司!”

安胜保险的活动不仅为合作伙伴提供了一个了解和选择资产保险的机会，也为越南会安的旅游业带来了一股新的活力。越南会安是一个历史悠久、风景优美、文化多元的城市，被联合国教科文组织列为世界文化遗产。在这里，客户不仅可以享受到安胜保险的专业服务，还可以欣赏到越南会安的美丽风光和独特风情。

如果您也想成为安胜保险的客户，享受到资产保险带来的好处，您可以访问安胜保险的官方网站http://www.procap.insure获取更多信息和咨询。安胜保险期待与您合作，让您的投资更加安心。

Media Relationships Manager

Steve Hughes

Steve.hughes@procap.insure

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