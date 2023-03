Navigating the Booming Niacinamide Market: Key Insights and Strategies

Niacinamide

Niacinamide is the form of vitamin B3, which has a large number of applications in pharmaceuticals, nutraceuticals, and cosmeceuticals.

๐–๐ก๐š๐ญ ๐ข๐ฌ ๐๐ข๐š๐œ๐ข๐ง๐š๐ฆ๐ข๐๐ž?

Niacinamide, also known as nicotinamide or vitamin B3, is a water-soluble vitamin that plays a key role in many biological processes in the body. It is an essential nutrient that the body needs to convert food into energy, and it also helps to maintain healthy skin, nervous system, and digestive system.

Niacinamide is found in a variety of foods, including meat, fish, poultry, dairy products, grains, and vegetables. It can also be taken as a dietary supplement.

In skincare, niacinamide is a popular ingredient because of its ability to improve the appearance of fine lines, wrinkles, and uneven skin tone. It is also known to help reduce inflammation and redness, and to regulate sebum production, making it suitable for those with acne-prone skin.

Niacinamide is generally considered safe when taken in recommended doses, although high doses can cause side effects such as flushing, itching, and upset stomach. As with any supplement or skincare ingredient, it's important to talk to your doctor or dermatologist before using niacinamide to make sure it's right for you.

โ€ข CAGR: 4.3%

โ€ข Current Market Size: USD 546.08 Million

โ€ข Forecast Growing Region: APAC

โ€ข Largest Market: North America

โ€ข Projection Time: 2021- 2031

โ€ข Base Year: 2021

๐๐ข๐š๐œ๐ข๐ง๐š๐ฆ๐ข๐๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ โ€“

The niacinamide market size was valued at $546.08 million in 2021, and is estimated to reach $832.4 million by 2031, growing at a CAGR of 4.3% from 2022 to 2031.

๐‘๐จ๐ฅ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐๐ข๐š๐œ๐ข๐ง๐š๐ฆ๐ข๐๐ž ๐ข๐ง ๐‡๐จ๐ฌ๐ฉ๐ข๐ญ๐š๐ฅ ๐๐ก๐š๐ซ๐ฆ๐š๐œ๐ข๐ž๐ฌ ๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง -

Niacinamide has various applications in hospital pharmacies, including:

๐“๐ซ๐ž๐š๐ญ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐ฌ๐ค๐ข๐ง ๐œ๐จ๐ง๐๐ข๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ: Niacinamide is a popular ingredient in topical creams and lotions used to treat skin conditions such as acne, rosacea, and eczema. These products can be compounded by hospital pharmacies for patients with these conditions.

๐’๐ฎ๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐ง๐ฎ๐ญ๐ซ๐ข๐ญ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐๐ž๐Ÿ๐ข๐œ๐ข๐ž๐ง๐œ๐ข๐ž๐ฌ: Niacinamide is a form of vitamin B3, and can be used to supplement patients who have a deficiency. Hospital pharmacies can compound niacinamide supplements in various forms such as capsules, tablets, or oral solutions.

๐€๐๐ฃ๐ฎ๐ฏ๐š๐ง๐ญ ๐ญ๐ก๐ž๐ซ๐š๐ฉ๐ฒ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐œ๐š๐ง๐œ๐ž๐ซ: Studies have shown that niacinamide can enhance the effectiveness of certain chemotherapy drugs while reducing their side effects. Hospital pharmacies can compound niacinamide supplements for cancer patients undergoing chemotherapy.

๐“๐ซ๐ž๐š๐ญ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐ฆ๐ข๐ ๐ซ๐š๐ข๐ง๐ž๐ฌ: Niacinamide has been shown to reduce the frequency and severity of migraines. Hospital pharmacies can compound niacinamide supplements for patients with this condition.

Treatment of metabolic disorders: Niacinamide has been shown to improve glucose tolerance and insulin sensitivity in patients with metabolic disorders such as type 2 diabetes. Hospital pharmacies can compound niacinamide supplements for patients with these conditions.

๐Š๐ž๐ฒ ๐๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ -

๐Œ๐š๐ฃ๐จ๐ซ ๐œ๐จ๐ฆ๐ฉ๐š๐ง๐ข๐ž๐ฌ ๐ฉ๐ซ๐จ๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ž๐ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ข๐ฌ ๐๐ข๐š๐œ๐ข๐ง๐š๐ฆ๐ข๐๐ž ๐ข๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ ๐ข๐ง๐œ๐ฅ๐ฎ๐๐ž -

โ€ข Brother Enterprises Holding Co., Ltd,

โ€ข Evonik Industries AG,

โ€ข Fagron Inc,

โ€ข Foodchem International Corporation,

โ€ข Glossier, Jubilant Life Sciences Limited,

โ€ข Koninklijke DSM N.V,

โ€ข Lasons India Pvt Ltd,

โ€ข Lonza Group,

โ€ข Merck KGAA, and Veer Chemie,

โ€ข Vertellus.

