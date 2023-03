IAMGOLD dépose son formulaire 40-F sur EDGAR et sa notice annuelle sur SEDAR

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 27 mars 2023) - IAMGOLD Corporation (TSX : IMG) IAG (« IAMGOLD » ou « la Société ») annonce le dépôt du formulaire 40-F auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission, y compris les états financiers annuels audités, le rapport de gestion et la notice annuelle de 2022. Les documents déposés sont disponibles sur EDGAR au www.sec.gov.

La notice annuelle de la Société a également été déposée auprès des autorités en valeurs mobilières canadiennes applicables et est accessible sous le profil de la Société à l'adresse www.sedar.com, ainsi que ses états financiers annuels audités et son rapport de gestion pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022, déposés précédemment.

Ces documents déposés auprès des autorités de réglementation canadiennes et américaines se trouvent aussi sur le site Web de la Société au www.iamgold.com. Des copies papier des états financiers annuels audités et des notes afférentes sont aussi offertes gratuitement aux actionnaires sur demande écrite.

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD est un producteur d'or et un promoteur de rang intermédiaire établi au Canada qui possède des mines en exploitation en Amérique du Nord et en Afrique de l'Ouest. La Société construit actuellement le projet à grande échelle et à longue durée Côté Gold (Canada), en partenariat avec l'entreprise japonaise Sumitomo Metals & Mining, dont la mise en production est prévue au début de 2024. De plus, la Société possède un éventail établi de projets à des stades primaires et avancés dans des districts à fort potentiel dans les Amériques. La Société emploie environ 3 300 personnes et est déterminée à maintenir sa culture d'exploitation minière responsable dans le cadre de toutes ses activités en respectant des normes strictes en matière de protection de l'environnement, de pratiques sociales et de gouvernance, y compris son engagement Zéro Incident®. Les titres d'IAMGOLD sont inscrits à la cote de la Bourse de New York IAG et de la Bourse de Toronto (TSX : IMG), et la Société fait partie des entreprises figurant sur l'indice Jantzi Social Index, qui est pondéré selon la capitalisation boursière qui se compose d'actions ordinaires de sociétés choisies en fonction de leur responsabilité sociale selon un vaste ensemble de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.

