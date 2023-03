STATEMENT OF SEN NANCY BINAY on the impending water crisis

Ang isyu po ng water crisis at El Nino ay isyu po nating lahat. Meron po tayong bahagi sa solusyon, at di ito nakapatong sa balikat ng iisang sektor, institusyon, ahensya o kompanya--kailangan may paghahanda ang lahat.

Ilang dekada na po tayo laging apektado ng El Nino, pero parang tuwing dumarating ang tag-init, nabubulaga tayo dahil salat na pala ang ating water supply.

On the part of government, it would be much appreciated if the NWRB can share its holistic and comprehensive water resource plan, their water allocation and reuse policy down to the LGUs so that it can be implemented in the community level.

Gusto rin natin malaman na mula nang maisabatas ang RA 6716 noong 1989, ilang rainwater collection system (RWCS) na ba sa mahigit 42,000 barangay sa buong bansa ang nagawa o ginagawa ng gobyerno--sino ang in-charge sa maintenance, ilan dito ang sira na, ang kailangan i-rehabilitate o ilan na lang ang gumagana.

El Nino is here, and food and water crisis are real. Ayaw na po nating bumalik sa pilahan at umabot na naman tayo sa pagrarasyon. Ang apela po natin sa mga kapwa consumer na simulan na po natin ang pagtitipid ng tubig at i-encourage din natin ang ating mga kasama sa bahay na maging praktikal sa paggamit ng tubig.