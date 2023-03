NanoXplore annonce le rachat de la participation de Martinrea International dans VoltaXplore et confirme l’extension de leur entente commerciale sur le graphène

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 27 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (« NanoXplore » ou « la Société ») (TSX : GRA et OTCQX : NNXPF), chef de file mondial dans le domaine du graphène, et Martinrea International Inc. (« Martinrea »), équipementier automobile diversifié et mondial engagé dans la conception, le développement et la fabrication de structures légères et de systèmes de propulsion à forte valeur ajoutée, par l'intermédiaire de sa filiale Martinrea Innovation Developments Inc. (« Martinrea Innovation ») ont annoncé aujourd'hui l’acquisition par NanoXplore de la participation de 50 % de Martinrea Innovation dans VoltaXplore Inc. (« VoltaXplore ») pour un montant total de 10 millions de dollars fait le 24 mars 2023. NanoXplore détient désormais 100 % des capitaux propres et de la propriété intellectuelle de VoltaXplore et en contrepartie, Martinrea a augmenté sa participation dans NanoXplore de 21,1 % à 22,7 %. VoltaXplore a été créée en tant que coentreprise entre NanoXplore et Martinrea en 2021 pour collaborer au développement de cellules de batteries Li-ion enrichies de graphène pour les véhicules électriques et le stockage de réseau, et pour explorer le potentiel de construction d'une « gigafactory » de batteries. NanoXplore cherchera à financer la « gigafactory » de batteries au sein de VoltaXplore, sans dilution pour les actionnaires de NanoXplore.



Cette transaction simplifie la structure du capital de VoltaXplore et permet d'améliorer l'accès aux financements gouvernementaux et privés. De plus, parallèlement à cette transaction, NanoXplore et Martinrea ont convenu de prolonger leur entente commerciale sur le graphène de 5 à 10 ans, ce qui renforce les relations étroites entre les deux sociétés.

Pour acquérir la participation restante dans la coentreprise, la Société a émis 3 420 406 actions ordinaires à Martinrea au prix de 2,92 $ par action de NanoXplore. Le prix de l'action de NanoXplore est calculé sur la base du cours moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) des actions ordinaires de NanoXplore à la Bourse de Toronto (le « TSX ») pour les vingt jours de bourse précédant la clôture. Après la réalisation de la transaction, Martinrea et ses affiliés détiennent 38 466 360 actions ordinaires de NanoXplore, ce qui représente environ 22,7 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société.

Soroush Nazarpour, président et chef de la direction de NanoXplore, a déclaré :

« Nous nous rapprochons de la construction de la « gigafactory » et je suis très enthousiaste quant à l'avenir de VoltaXplore. La coentreprise a réussi à démontrer pleinement notre technologie de batterie et le soutien de Martinrea a permis à VoltaXplore de réduire considérablement les risques de ce projet. Nous croyons fermement en VoltaXplore et en la proposition de valeur que le graphène apporte à la performance de nos cellules. Alors que nous travaillons à la réalisation de notre objectif de construire la « gigafactory », nous cherchons à attirer de nouveaux investisseurs et clients, ainsi que des financements publics pour soutenir et réaliser nos ambitions. Je tiens à remercier toute l'équipe de Martinrea qui a contribué à amener VoltaXplore à ce stade. Martinrea reste engagé dans le succès de NanoXplore, comme en témoignent l'augmentation de sa participation dans notre société et l'extension de notre entente commerciale. Nous continuerons à travailler ensemble pour construire des solutions à base de graphène dans le secteur automobile. »

Pat D’Eramo, président et chef de la direction de Martinrea, a déclaré :

« Nous avons conjointement créé de la valeur dans VoltaXplore en construisant une usine de démonstration et en prouvant la technologie et la proposition de valeur des batteries Li-ion enrichies de graphène. Nous continuons à soutenir VoltaXplore et nous continuerons à bénéficier de son succès grâce à notre participation accrue dans NanoXplore. Bien que nous ne poursuivions pas la production de batteries chez Martinrea, nous croyons fermement au graphène et continuerons à travailler avec NanoXplore pour développer des solutions basées sur le graphène au sein de Martinrea. »

Derniers développements chez VoltaXplore

Après avoir testé avec succès les cellules 18650 et démontré leurs excellentes performances, VoltaXplore est en train de réoutiller son usine de batteries de 1MWh pour produire des cellules cylindriques 21700 de plus grand format. Cette nouvelle dimension de cellule est une norme industrielle sur le marché de la mobilité électrique et VoltaXplore prévoit produire environ 130 millions de ces cellules par an dans sa « gigafactory ».

Ces batteries bénéficieront de la solution technologique additive SiGTM de NanoXplore, qui offre les avantages suivants en termes de performances :

Augmentation de 8 à 10 % (ou 40 kilomètres) de l'autonomie des véhicules grâce à une densité énergétique accrue.

Temps de charge de 10 à 13 minutes grâce à la conductivité électrique élevée du graphène.

Les batteries sont 10 % plus froides que les batteries Li-ion classiques, ce qui réduit le risque d'emballement thermique et d'explosion.



Système d’alerte

Avant la date du présent document, Martinrea International Inc. détenait 35 045 954 actions ordinaires de NanoXplore, soit environ 21,1 % des actions ordinaires émises et en circulation de NanoXplore. Après la réalisation de la transaction, Martinrea International Inc. et ses affiliés détiennent 38 466 360 actions ordinaires de NanoXplore, ce qui représente environ 22,7 % des actions ordinaires émises et en circulation de NanoXplore.

Dans le cadre de l'acquisition des actions ordinaires par Martinrea Innovation, chaque action ordinaire de NanoXplore a été évaluée à 2,92 $ par action.

Une copie de la déclaration qui doit être déposé par Martinrea International Inc. auprès des commissions des valeurs mobilières compétentes conformément aux exigences du Règlement 62-104 sur les offres publiques d'achat et de rachat et du Règlement 62-103 sur le système d'alerte et les questions connexes liées aux offres publiques d'achat et aux déclarations d'initiés sera disponible sur SEDAR à l'adresse suivante : www.sedar.com.

Martinrea et Martinrea Innovation. sont des sociétés constituées en vertu des lois de l'Ontario et leur siège social est situé au 3210 route Langstaff, Vaughan, Ontario L4K 5B2. Pour obtenir une copie du rapport d'alerte déposé par Martinrea décrit ci-dessus, veuillez contacter Kerri Pope, avocat général de Martinrea au 416-749-0314.

La transaction constitue une "opération entre personnes apparantées" au sens du Règlement 61-101 sur la protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières ("Règlement 61-101"). La société est dispensée de l'obligation d'obtenir l'approbation des actionnaires minoritaires et de procéder à une évaluation formelle en ce qui concerne la transaction, car la "juste valeur marchande" de la transaction ne dépasse pas 25 % de la "capitalisation boursière" de la société (au sens donné à ce terme dans le Règlement 61-101).

À propos de NanoXplore Inc.

NanoXplore Inc. est une société de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels et des transports. La Société fournit également des produits de composite et des produits de plastique enrichis de graphène standards et sur mesure à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l’emballage et de l’électronique, ainsi que dans d’autres secteurs industriels. NanoXplore a son siège social à Montréal, au Québec, et possède des installations de fabrication en Amérique du Nord et en Europe. Veuillez visiter http://www.nanoxplore.ca/fr/.

À propos de Martinrea International Inc.

Martinrea International Inc. (TSX : MRE) est un chef de file dans le développement et la production de pièces métalliques de qualité, d'assemblages et de modules, de systèmes de gestion des fluides et de produits complexes en aluminium destinés principalement au secteur de l'automobile. Martinrea opère actuellement dans 58 sites au Canada, aux États-Unis, au Mexique, au Brésil, en Allemagne, en Slovaquie, en Espagne, en Chine, en Afrique du Sud et au Japon. La vision de Martinrea est d'améliorer la vie des gens en étant le meilleur fournisseur possible pour les produits que nous fabriquons et les services que nous fournissons.

Informations prospectives

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Exception faite de ceux portant sur des faits avérés, tous les énoncés peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs et sont assujettis à des risques et incertitudes. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur nos convictions ainsi que sur des hypothèses fondées sur l’information disponible au moment où l’hypothèse a été formulée et sur l’expérience et la perception de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs attendus, ainsi que sur d’autres facteurs jugés appropriés dans les circonstances. Aucune assurance ne peut être donnée que ces hypothèses et attentes s’avéreront exactes. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits, mais seulement des prévisions et peuvent généralement être identifiés par l’utilisation d’expressions telles que « anticiper », « croire », « continuer », « pourrait », « estimer », « prévoir », « croître », « s’attendre à », « planifier », « avoir l’intention de », « futur », « orientation », « peut », « projet », « devrait », « stratégie », « cible », « sera » ou des expressions similaires suggérant des résultats futurs et dans le présent communiqué portent sur l’affectation du produit tiré du placement.

Les informations prospectives ne constituent pas une garantie de performance future et impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes. Ces informations prospectives impliquent nécessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de NanoXplore et/ou de Martinrea diffèrent matériellement des projections de résultats futurs exprimées ou sous-entendues par ces informations prospectives. Toute information prospective est établie à la date du présent document et, sauf obligation légale, NanoXplore et/ou Martinrea ne s'engagent pas à mettre à jour publiquement ou à réviser ces informations pour refléter de nouvelles informations, ultérieures ou autres.

Les déclarations prospectives reflètent les convictions, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont basées sur les informations dont elle dispose actuellement. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prévisionnelles, car il n'existe aucune garantie que les circonstances futures, les résultats anticipés ou sous-entendus par ces déclarations prévisionnelles se produiront ou que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les déclarations prévisionnelles sont basées se réaliseront. De par leur nature, les déclarations prévisionnelles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux envisagés dans ces déclarations. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels, les performances ou les réalisations diffèrent matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives, y compris, sans s'y limiter, les tendances de l'industrie et les facteurs de risque décrits dans le dernier rapport de gestion et la dernière notice annuelle ainsi que dans d'autres documents publics de NanoXplore ou de Martinrea qui peuvent être consultés à l'adresse suivante : www.sedar.com.

Aucune autorité de régulation des marchés financiers n'a approuvé ou désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse.

