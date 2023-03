The Rise of Smart Pills Technology Market for Diagnosis, Drug Delivery and Patient Monitoring | $7.5 Bn by the year 2030

Smart Pills Technology: Revolutionizing Healthcare with Targeted Drug Delivery and Patient Monitoring

PORTLAND, OREGON, UNITED STATES, March 27, 2023 /EINPresswire.com/ -- ๐“๐ก๐ž ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐’๐ฆ๐š๐ซ๐ญ ๐๐ข๐ฅ๐ฅ ๐“๐ž๐œ๐ก๐ง๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ฒ ๐ก๐š๐ฌ ๐›๐ž๐ž๐ง ๐ž๐ฑ๐ฉ๐š๐ง๐๐ข๐ง๐ ๐ซ๐š๐ฉ๐ข๐๐ฅ๐ฒ ๐š๐ง๐ ๐ข๐ฌ ๐ž๐ฑ๐ฉ๐ž๐œ๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐œ๐จ๐ง๐ญ๐ข๐ง๐ฎ๐ž ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ข๐ง๐ ๐š๐ญ ๐š๐ง ๐ข๐ฆ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ข๐ฏ๐ž ๐ซ๐š๐ญ๐ž. ๐ˆ๐ง 2020, ๐ญ๐ก๐ž ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ฌ๐ข๐ณ๐ž ๐ฐ๐š๐ฌ ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐ฆ๐š๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐›๐ž ๐ฐ๐จ๐ซ๐ญ๐ก $3.2 ๐›๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง, ๐š๐ง๐ ๐ญ๐ก๐ข๐ฌ ๐Ÿ๐ข๐ ๐ฎ๐ซ๐ž ๐ข๐ฌ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฃ๐ž๐œ๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐ข๐ง๐œ๐ซ๐ž๐š๐ฌ๐ž ๐ญ๐จ $7.5 ๐›๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐›๐ฒ ๐ญ๐ก๐ž ๐ฒ๐ž๐š๐ซ 2030, ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐š ๐œ๐จ๐ฆ๐ฉ๐จ๐ฎ๐ง๐ ๐š๐ง๐ง๐ฎ๐š๐ฅ ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐ซ๐š๐ญ๐ž (๐‚๐€๐†๐‘) ๐จ๐Ÿ 8.8% ๐Ÿ๐ซ๐จ๐ฆ 2021 ๐ญ๐จ 2030. This growth is driven by the increasing prevalence of chronic diseases, the rising demand for non-invasive diagnostic techniques, and the growing adoption of digital health solutions. Smart pill technology offers a unique and innovative approach to patient monitoring, enabling healthcare professionals to gain insights into a patient's condition and treatment response in real-time, which ultimately leads to better health outcomes.

๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ ๐˜Š๐˜–๐˜๐˜๐˜‹-19 ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ค๐˜ต ๐˜ธ๐˜ข๐˜ด ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜จ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ฎ๐˜ข๐˜ณ๐˜ต ๐˜ฑ๐˜ช๐˜ญ๐˜ญ ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฌ๐˜ฆ๐˜ต ๐˜ข๐˜ด ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜Š๐˜–๐˜๐˜๐˜‹-19 ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ค ๐˜ค๐˜ข๐˜ถ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ข๐˜บ๐˜ด ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ข๐˜จ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ช๐˜ด ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ต๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ท๐˜ข๐˜ณ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ด ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ด๐˜ฆ๐˜ข๐˜ด๐˜ฆ๐˜ด. ๐˜ˆ๐˜ด ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜Š๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ธ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ญ๐˜ต๐˜ฉ ๐˜๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ฅ, ๐˜ช๐˜ต ๐˜ธ๐˜ข๐˜ด ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต๐˜ช๐˜ฎ๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ธ๐˜ข๐˜ด ๐˜ข ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ณ๐˜ญ๐˜บ ๐˜ข 60% ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ช๐˜ต๐˜ช๐˜ข๐˜ญ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ญ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ต๐˜ฑ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ท๐˜ช๐˜ด๐˜ช๐˜ต๐˜ด ๐˜ฃ๐˜บ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฉ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜”๐˜ข๐˜บ 2020 ๐˜ฅ๐˜ถ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜Š๐˜–๐˜๐˜๐˜‹-19. ๐˜›๐˜ฉ๐˜ช๐˜ด ๐˜ธ๐˜ข๐˜ด ๐˜ฆ๐˜น๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜จ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ๐˜ญ๐˜บ ๐˜ข๐˜ง๐˜ง๐˜ฆ๐˜ค๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ด๐˜ฎ๐˜ข๐˜ณ๐˜ต ๐˜ฑ๐˜ช๐˜ญ๐˜ญ๐˜ด ๐˜ข๐˜ด ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜บ ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ถ๐˜ด๐˜ถ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜บ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ช๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ด ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ช๐˜ต๐˜ข๐˜ญ ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ต๐˜ต๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ๐˜ด.

Smart pills are a remarkable advancement in the field of medical technology, offering a unique and innovative way to diagnose, monitor, and treat patients. These capsule-sized ingestible medical devices are equipped with various components such as sensors, cameras, patches, and trackers that enable better patient monitoring, targeted drug delivery, and diagnostics. The smart pills come in a vitamin-sized capsule, and they are accompanied by a small wearable sensor patch, a mobile device application, and a provider portal. Once ingested, the smart pills get activated in the gut, providing healthcare professionals with real-time information about the patient's health parameters and the effectiveness of the medication treatment. This enables healthcare professionals to make more informed decisions about the patient's health and to optimize therapies for better health outcomes. Smart pills have also revolutionized the field of gastrointestinal diagnosis, providing a non-invasive alternative to invasive procedures such as gastrointestinal endoscopy/colonoscopy. Overall, smart pills offer a unique and promising approach to patient care, making them a vital part of modern medicine.

๐“๐ก๐ž ๐’๐ฆ๐š๐ซ๐ญ ๐๐ข๐ฅ๐ฅ ๐“๐ž๐œ๐ก๐ง๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ฒ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ข๐ฌ ๐š ๐ซ๐š๐ฉ๐ข๐๐ฅ๐ฒ ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ข๐ง๐ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ญ๐ก๐š๐ญ ๐ž๐ง๐œ๐จ๐ฆ๐ฉ๐š๐ฌ๐ฌ๐ž๐ฌ ๐ฏ๐š๐ซ๐ข๐จ๐ฎ๐ฌ ๐š๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ, ๐ญ๐š๐ซ๐ ๐ž๐ญ ๐š๐ซ๐ž๐š๐ฌ, ๐๐ข๐ฌ๐ž๐š๐ฌ๐ž ๐ข๐ง๐๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ, ๐š๐ง๐ ๐ž๐ง๐-๐ฎ๐ฌ๐ž๐ซ๐ฌ

๐๐˜ ๐€๐๐๐‹๐ˆ๐‚๐€๐“๐ˆ๐Ž๐:

Capsule Endoscopy - Smart pills equipped with cameras are used to perform non-invasive imaging of the digestive tract, allowing doctors to diagnose conditions such as inflammatory bowel disease (IBD), Crohn's disease, and tumors.

Drug Delivery - Smart pills equipped with drug delivery systems release medications directly into the gastrointestinal tract, providing targeted therapy for conditions such as diabetes, cancer, and other chronic diseases.

Patient Monitoring - Smart pills equipped with sensors monitor various health parameters such as temperature, pH, and pressure, providing real-time data for healthcare providers to assess treatment effectiveness.

๐๐˜ ๐“๐€๐‘๐†๐„๐“ ๐€๐‘๐„๐€:

Esophagus - Smart pills used for diagnosing and monitoring conditions in the esophagus, such as Barrett's esophagus and acid reflux.

Stomach - Smart pills used for diagnosing and monitoring conditions in the stomach, such as ulcers and gastritis.

Small Intestine - Smart pills used for diagnosing and monitoring conditions in the small intestine, such as Crohn's disease and celiac disease.

Large Intestine - Smart pills used for diagnosing and monitoring conditions in the large intestine, such as colon cancer and inflammatory bowel disease (IBD).

๐๐˜ ๐ƒ๐ˆ๐’๐„๐€๐’๐„ ๐ˆ๐๐ƒ๐ˆ๐‚๐€๐“๐ˆ๐Ž๐:

Barrett's Esophagus - A condition where the lining of the esophagus is damaged by stomach acid, leading to an increased risk of esophageal cancer.

Small Bowel Diseases - A range of conditions affecting the small intestine, including Crohn's disease, celiac disease, and small bowel obstruction.

Colon Cancer - A type of cancer that begins in the colon or rectum.

Others - Other conditions that can be diagnosed or monitored using smart pills, such as acid reflux, ulcers, and IBD.

๐๐˜ ๐„๐๐ƒ ๐”๐’๐„๐‘:

Hospitals and Clinics - Smart pills used by healthcare providers in hospitals and clinics for diagnostics, drug delivery, and patient monitoring.

Diagnostic Centers - Specialized centers equipped with smart pill technology for non-invasive diagnostics.

Research Centers - Research centers conducting clinical trials and developing new smart pill technologies for various applications.

๐๐ฒ ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง

๐˜•๐˜–๐˜™๐˜›๐˜ ๐˜ˆ๐˜”๐˜Œ๐˜™๐˜๐˜Š๐˜ˆ:

North America includes the United States, Canada, and Mexico. The region is one of the largest markets for smart pill technology due to the increasing prevalence of chronic diseases and the growing adoption of digital health solutions. The United States is the largest market in the region, with a significant demand for smart pills in the diagnostic and monitoring of gastrointestinal disorders.

๐˜Œ๐˜œ๐˜™๐˜–๐˜—๐˜Œ:

Europe includes Germany, France, the United Kingdom, Italy, Spain, and the rest of Europe. The region is expected to witness significant growth in the market due to the increasing geriatric population and rising awareness regarding the importance of early diagnosis and management of chronic diseases. Germany is the largest market in the region, with a significant demand for smart pills in the diagnosis and management of gastrointestinal disorders.

๐˜ˆ๐˜š๐˜๐˜ˆ-๐˜—๐˜ˆ๐˜Š๐˜๐˜๐˜๐˜Š:

Asia-Pacific includes Japan, China, Australia, India, South Korea, and the rest of Asia-Pacific. The region is expected to witness significant growth in the market due to the increasing adoption of digital health solutions and rising healthcare expenditure. China is the largest market in the region, with a significant demand for smart pills in the diagnosis and monitoring of gastrointestinal disorders.

๐˜“๐˜ˆ๐˜”๐˜Œ๐˜ˆ:

LAMEA includes Brazil, South Africa, Saudi Arabia, and the rest of LAMEA. The region is expected to witness significant growth in the market due to the increasing prevalence of chronic diseases and rising healthcare expenditure. Brazil is the largest market in the region, with a significant demand for smart pills in the diagnosis and monitoring of gastrointestinal disorders.

