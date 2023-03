Minimally Invasive Glaucoma Surgery (MIGS) Devices Market | Leading the Way $5,099.38 Million by 2030, CAGR of 35.0%

Revolutionizing Glaucoma Treatment: MIGS Devices Transforming Surgery Market

PORTLAND, OREGON, UNITED STATES, March 27, 2023 /EINPresswire.com/ -- ๐“๐ก๐ž ๐ญ๐ซ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐๐จ๐ฎ๐ฌ ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฆ๐š๐ฅ๐ฅ๐ฒ ๐ข๐ง๐ฏ๐š๐ฌ๐ข๐ฏ๐ž ๐ ๐ฅ๐š๐ฎ๐œ๐จ๐ฆ๐š ๐ฌ๐ฎ๐ซ๐ ๐ž๐ซ๐ฒ (๐Œ๐ˆ๐†๐’) ๐๐ž๐ฏ๐ข๐œ๐ž๐ฌ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ข๐ฌ ๐š ๐ญ๐ž๐ฌ๐ญ๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐ญ๐จ ๐ญ๐ก๐ž ๐ข๐ง๐œ๐ซ๐ž๐š๐ฌ๐ข๐ง๐ ๐๐ž๐ฆ๐š๐ง๐ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐ข๐ง๐ง๐จ๐ฏ๐š๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐š๐ง๐ ๐ฅ๐ž๐ฌ๐ฌ ๐ข๐ง๐ฏ๐š๐ฌ๐ข๐ฏ๐ž ๐ญ๐ซ๐ž๐š๐ญ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐ ๐ฅ๐š๐ฎ๐œ๐จ๐ฆ๐š. ๐–๐ข๐ญ๐ก ๐š ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฃ๐ž๐œ๐ญ๐ž๐ ๐œ๐จ๐ฆ๐ฉ๐จ๐ฎ๐ง๐ ๐š๐ง๐ง๐ฎ๐š๐ฅ ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐ซ๐š๐ญ๐ž (๐‚๐€๐†๐‘) ๐จ๐Ÿ 35.0% ๐Ÿ๐ซ๐จ๐ฆ 2021 ๐ญ๐จ 2030, ๐ญ๐ก๐ข๐ฌ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ข๐ฌ ๐ž๐ฑ๐ฉ๐ž๐œ๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐ซ๐ž๐š๐œ๐ก ๐š๐ง ๐ข๐ฆ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ข๐ฏ๐ž $5,099.38 ๐ฆ๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐›๐ฒ 2030, ๐ฎ๐ฉ ๐Ÿ๐ซ๐จ๐ฆ $298.75 ๐ฆ๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐ข๐ง 2020. This growth is being driven by a variety of factors, including advancements in technology, growing awareness of the benefits of minimally invasive procedures, and an aging population that is increasingly seeking effective treatments for glaucoma. As the market continues to evolve, it will be interesting to see how new players, emerging technologies, and changing regulations shape the future of MIGS devices.

๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜Š๐˜–๐˜๐˜๐˜‹-19 ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ค ๐˜ช๐˜ด ๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜จ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ญ ๐˜ฑ๐˜ถ๐˜ฃ๐˜ญ๐˜ช๐˜ค ๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ญ๐˜ต๐˜ฉ ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜จ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ช๐˜ด ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต๐˜ช๐˜ค๐˜ช๐˜ฑ๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ข ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜จ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ค๐˜ต ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜บ ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ท๐˜ข๐˜ด๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ ๐˜จ๐˜ญ๐˜ข๐˜ถ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ข ๐˜ด๐˜ถ๐˜ณ๐˜จ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜บ (๐˜”๐˜๐˜Ž๐˜š) ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ท๐˜ช๐˜ค๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฌ๐˜ฆ๐˜ต. ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜Š๐˜–๐˜๐˜๐˜‹-19 ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ค ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ด๐˜ถ๐˜ฃ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ค ๐˜ด๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ธ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ธ๐˜ฏ ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ด ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ช๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜บ ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ค๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜จ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ญ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜”๐˜๐˜Ž๐˜š ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ท๐˜ช๐˜ค๐˜ฆ๐˜ด, ๐˜ธ๐˜ฉ๐˜ช๐˜ค๐˜ฉ ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ถ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ข๐˜ฑ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ด๐˜ช๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ต๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ.

Minimally invasive glaucoma surgery devices are revolutionizing the treatment of glaucoma by offering a less invasive and safer alternative to traditional surgical devices. These devices, such as stents, shunts, and micro-implants, provide an ab interno approach that reduces the need for medication and conjunctival invasion, making them ideal for patients with mild-to-moderate glaucoma. The market for MIGS devices has been witnessing a rise in preference over traditional devices, as they are more effective and safer. The development of stents specifically designed for minimally invasive glaucoma surgeries that can effectively reduce intraocular pressure (IOP) has been a significant factor driving the market growth. The global rise in the prevalence of glaucoma and the increase in the geriatric population, which is more prone to various ophthalmic diseases including glaucoma, have further fueled the growth of the MIGS devices market. As the market continues to expand, it is expected to witness increased investment in research and development, leading to even more innovative and effective devices in the future.

๐“๐ก๐ž ๐ค๐ž๐ฒ ๐ฉ๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ ๐จ๐ฉ๐ž๐ซ๐š๐ญ๐ข๐ง๐ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐ ๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฆ๐š๐ฅ๐ฅ๐ฒ ๐ข๐ง๐ฏ๐š๐ฌ๐ข๐ฏ๐ž ๐ ๐ฅ๐š๐ฎ๐œ๐จ๐ฆ๐š ๐ฌ๐ฎ๐ซ๐ ๐ž๐ซ๐ฒ ๐๐ž๐ฏ๐ข๐œ๐ž๐ฌ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ข๐ง๐œ๐ฅ๐ฎ๐๐ž

1. AbbVie

2. Asico

3. Glaukos

4. iSTAR Medical SA

5. Ivantis

6. Lumenis

7. Ziemer Ophthalmic Systems AG

8. Novartis International AG

9. Santen Pharmaceutical

10. Carl Zeiss Meditec AG.

๐“๐ก๐ž ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฆ๐š๐ฅ๐ฅ๐ฒ ๐ข๐ง๐ฏ๐š๐ฌ๐ข๐ฏ๐ž ๐ ๐ฅ๐š๐ฎ๐œ๐จ๐ฆ๐š ๐ฌ๐ฎ๐ซ๐ ๐ž๐ซ๐ฒ (๐Œ๐ˆ๐†๐’) ๐๐ž๐ฏ๐ข๐œ๐ž๐ฌ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ข๐ฌ ๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ž๐ ๐›๐š๐ฌ๐ž๐ ๐จ๐ง ๐ฏ๐š๐ซ๐ข๐จ๐ฎ๐ฌ ๐Ÿ๐š๐œ๐ญ๐จ๐ซ๐ฌ, ๐ข๐ง๐œ๐ฅ๐ฎ๐๐ข๐ง๐ ๐ฌ๐ฎ๐ซ๐ ๐ž๐ซ๐ฒ ๐ญ๐ฒ๐ฉ๐ž, ๐ญ๐š๐ซ๐ ๐ž๐ญ, ๐ฉ๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ, ๐ž๐ง๐-๐ฎ๐ฌ๐ž๐ซ, ๐š๐ง๐ ๐ซ๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง.

๐๐ฒ ๐’๐ฎ๐ซ๐ ๐ž๐ซ๐ฒ:

โ€ข Glaucoma in conjunction with cataract

โ€ข Standalone glaucoma

๐๐ฒ ๐“๐š๐ซ๐ ๐ž๐ญ:

โ€ข Trabecular meshwork

โ€ข Suprachoroidal space

โ€ข Others

๐๐ฒ ๐๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ:

โ€ข MIGS stents

โ€ข MIGS shunts

โ€ข Other products (such as trabectome, micro-implants, and micro-catheters)

๐๐ฒ ๐„๐ง๐ ๐”๐ฌ๐ž๐ซ:

โ€ข Eye hospitals

โ€ข Ophthalmology clinics

โ€ข Outpatient surgical centers

๐๐ฒ ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง:

๐“๐ก๐ž ๐๐จ๐ซ๐ญ๐ก ๐€๐ฆ๐ž๐ซ๐ข๐œ๐š๐ง region is expected to have the largest share in the MIGS devices market, owing to the high prevalence of glaucoma in the region and the availability of advanced healthcare facilities. The United States is expected to contribute significantly to the market growth in this region due to the high adoption of MIGS devices.

๐„๐ฎ๐ซ๐จ๐ฉ๐ž is also expected to have a significant share in the MIGS devices market, owing to the increasing geriatric population and the rising prevalence of glaucoma. The presence of key market players in the region and the availability of advanced healthcare facilities further contribute to the growth of the MIGS devices market in Europe.

๐“๐ก๐ž ๐€๐ฌ๐ข๐š-๐๐š๐œ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ region is expected to have the highest growth rate in the MIGS devices market, owing to the increasing prevalence of glaucoma in countries like Japan, China, and India. Additionally, the rising geriatric population and the growing demand for advanced surgical procedures in the region are expected to drive the growth of the MIGS devices market in the Asia-Pacific region.

๐“๐ก๐ž ๐‹๐€๐Œ๐„๐€ ๐ซ๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง is also expected to contribute to the growth of the MIGS devices market, owing to the increasing prevalence of glaucoma and the growing demand for advanced surgical procedures in countries like Brazil, Saudi Arabia, and South Africa.

๐ ๐‘๐„๐๐”๐„๐๐“๐‹๐˜ ๐€๐’๐Š๐„๐ƒ ๐๐”๐„๐’๐“๐ˆ๐Ž๐๐’?

1. What are the key drivers of growth in the MIGS devices market?

2. How do MIGS devices compare to traditional glaucoma surgical devices?

3. What are some of the most popular MIGS devices currently on the market?

4. How do MIGS devices affect patient outcomes and recovery time?

5. What are the most common complications associated with MIGS procedures?

6. How do MIGS devices impact the overall cost of glaucoma treatment?

7. What role do eye hospitals, ophthalmology clinics, and outpatient surgical centers play in the adoption of MIGS devices?

8. How does the MIGS devices market vary by region, and what are some of the key trends in each region?

9. What are some of the biggest challenges facing market players in the MIGS devices market?

10. What new innovations in MIGS devices are expected to emerge in the coming years?

