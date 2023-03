WIN TRANSCRIPT | DWIZ usapang Senado interview ni Sen. Win Gatchalian kasama si Cely Bueno ukol sa POGO, Cha-Cha at Earth hour

PHILIPPINES, March 27 - Press Release

March 25, 2023 DWIZ USAPANG SENADO INTERVIEW NI SEN. WIN GATCHALIAN KASAMA SI CELY BUENO UKOL SA POGO, CHA-CHA AT EARTH HOUR Q: After po ng privilege speech nyo sa banning ng POGO sa Pilipinas, may mga senador na po ba na nag--express ng intensyon na pumirma sa inyong report? SEN. WIN: Meron tayong mga kasamahan na nag-express ng intention, may mga kasamahan tayo na pumirma sa committee report at may mga kasamahan tayo na humihingi ng mga impormasyon. So ang ating layunin dito ay para maiprisinta sa publiko ang findings natin, mga nakita natin at nalaman natin nung tayo ay nagsagawa ng pagdinig dito sa isyu ng POGO. Kung matatandaan natin may tatlong resolution na inihain sa ating committee, resolution po ni Senator Poe, resolution ni Senator Villanueva at resolution po natin na gustong tignan kung ang tinatawag na benefit o pakinabang ay mas malaki kesa doon sa social cost, yung mga isyu po o mga krimen na pumapalibot dito sa POGO. At lumalabas nga dito sa pag-aaral natin, hindi lang ng committee kundi pag-aaral din ng Department of Finance, pag-aaral ng NEDA na hindi sulit, hindi worth it yung POGO sa ating bansa dahil nga ang krimen ay magiging sanhi yan ng mga pag-alis ng mga investors, magiging sanhi yan ng hindi pagpunta ng mga turista at mas malaking kapahamakan ang pwedeng mangyari sa atin at ang ekonomiya natin ang tatamaan diyan. Q: May enough signature na po ang committee report? SEN. WIN: Tuloy-tuloy ang pagkuha natin ng mga signature dahil unang-una, marami pang lumalabas na mga isyu at yun nga ang pinapaalam namin sa ating mga kasamahan at hindi lang kasamahan natin kundi ang publiko. Ang mga ganitong interviews mahalaga rin dahil gusto nating malaman ng publiko ang pag-uusap at mga ebidensya na lumalabas laban sa mga POGO. Q: Kung makakuha na ng enough signatures, iisponsoran sa plenary? SEN. WIN: Tama. Yan ang gagawin natin. Q: Si Sen. JV ang sabi niya mabilis ang 3-4 months na phase out, para sa kanya 2-3 years ang dapat ibigay sa mga POGO? SEN.WIN: Gusto nating ipaliwanag sa lahat ng mga kasamahan natin na lahat ng datos at lahat ng impormasyon na nakuha natin. Ako naman ang aking rekomendasyon ay base sa impormasyon at sa datos at sa ebidensya na nakuha natin.Wala naman tayong ugnayan sa mga POGO at wala tayong relasyon sa mga POGO kaya ang ating rekomendasyon at pag-aanalisa ay independent at wala pong kinikilingan, tinitignan lang natin ang ebidensya at nakita nga namin una, yung benepisyo na nakukuha natin sa pamamagitan ng POGO ay hindi sapat para takpan o malampasan ang krimen na nangyayari sa ating bansa. Pagdating naman sa investments, tinignan din namin ang mga financial statements, yung balance sheet ng POGO at lumalabas na halos walang investment na ginawa ang POGO dito sa atin, karamihan ay lease so ang ibig sabihin ang mga POGO na pumunta dito ay hindi po nagdadala ng pera para magpatayo ng building kundi naglelease lang sila. So ang ibig sabihin nito, yung tinatawag natin na capital expenditures o hard investment o investment na talagang bumibili ng lupa, o bumibili ng ari-arian dito ay halos wala kaming nakita. Karamihan po ay puro lease so ibig sabihin nito madali silang umalis dito dahil umuupa lang ng lugar. Yun ang mga nakita namin, hindi ko na ho yan nasama sa report dahil bago po yan. Katulad ng nasabi ko nung huling interview natin maraming bagong impormasyon ang lumalabas hindi lang tungkol sa krimen kundi tungkol din sa ganitong bagay. Q: Gaano pa karami ang legal na POGO na nagooperate sa ating bansa? SEN. WIN: Nakita namin sa datos na mga 30 ang nag-ooperate dito sa atin, pero nung kasagsagan ng POGO mga 60 plus yan, ngayon mga 30 plus. Ang service provider na tinatawag natin mga 130 plus. At natuklasan nga namin, binangga nga namin ang impormasyon na idinedeklara nila sa PAGCOR at binangga rin namin ang impormasyon na idinedeklara nila sa BIR. Ang laki ng kaibahan halos kalahati ang discrepancy so ang ibig sabihin mas malaki ang binabayad nila sa PAGCOR dahil PAGCOR ang lumalabas na regulator pero sa BIR kakaunti. At lumalabas na ang utang nila halos P2 billion ang kanilang utang sa BIR. At BIR na aminado mismo, BIR ang nagpadala ng sulat sa amin at sabi nila aminado sila na base sa kanilang imbestigasyon din na may tax evasion nangyayari sa mga POGO. So yun din ang isa, iba pa ang krimen na kidnapping at illegal detention, may isa pang krimen, yung tax evasion, hindi tamang pagbabayad ng buwis. Q: Kung ipapatupad ang recommendation na i-ban ang POGO, abswelto na sila sa mga kaso? SEN. WIN: Napakagandang tanong yan. Yan ay medyo mahirap sagutin dahil nga itong POGO walang ari-arian dito sa atin. Hindi kagaya natin na may negosyo dito, kapag may utang ka pwedeng kunin ang mga ari-arian mo, pwedeng ipasara ang business mo, pwedeng i-garnish ang bank account mo. Ang iba dito ang kanilang bank account nasa abroad, karamihan wala namang ari-arian. Kaya isa sa rekomendasyon natin habulin ng BIR, yung POGO, yung service providers pati nga yung 3rd party auditor na dapat pinoprotektahan ang interes natin, naging kabahagi rin ng krimen na nangyari. Kaya isa sa rekomendasyon natin, habulin ng BIR ang hindi nagbabayad ng buwis. Q: Ang hahabulin di lang pala ang POGO pati ang 3rd party auditor at ang service provider hiwalay pa po yun? SEN.WIN: Hiwalay yun. Ang POGO kasi ang may lisensya, sila ang mayari ng software pero ang service provider, iba-iba ang service provider pero ito ang nagbibigay karagdagang service tool. for example nakita natin sa mga litrato may mga POGO na may kababaihan na nagiging dealer o nagtatrabaho sa IT o yung nagbibigay suporta tulad ng information technology. Yan ang service provider. Ang iba dito binabayaran ng diretsuhan, ang iba ay kumukuha rin ng kita, income based kaya ang service provider kumbaga nakakabit din yan sa mga POGO. Q: Ang mga POGO hindi makakapag-operate kung wala ang mga service provider? SEN.WIN:Tama. Like for example, nakita kasi namin sa aming mga research yung service provider yan ang nagbibigay ng iba't ibang serbisyo, marketing, kasama na dyan yung human resource katulad nga ng mga dealers, kasama diyan. Q: Kasama rin po ang mga ito sa dapat habulin? SEN.WIN: Oo, kasama yan. Kailangan din silang habulin dahil kasama rin yan sa industriya ng POGO at dapat makita rin ng BIR, tignan din ng BIR kung tama ang kanilang binabayad na buwis. Q: Sir, si Sen. Bato dela Rosa may sariling hearing, may hiwalay po ba siyang committee report? SEN. WIN: Sa aking pananaw, pwedeng magkahiwalay dahil ang resolution na tinitignan natin talagang very specific, economic benefits at social costs so maaaring ihiwalay din ang committee report. Sa aking pananaw dahil nung binabasa ko ang tatlong resolution very specific siya hindi naman, kumbaga ang crime ay social cost pero hindi naman sinabi sa resolution na kung sino ang gumawa sino ang dapat habulin, hindi naman kasama sa resolution yun. Q: Si Sen.Dela Rosa po pumirma na? SEN. WIN: Mas maganda sila na lang ang tanungin natin. Q: Kapag naaprub sa plenary, sa executive na po ba ang bola para aksyunan ito? SEN.WIN:Magandang tanong yan, of course kapag naaprubahan yang resolution yan ay ibibigay sa executive side para pag-aralan ang mga ebidensya, para tignan ang rekomendasyon ng Senado. Kapag umabot yan sa plenaryo magbobotohan yan, pwedeng manalo ang boto pwedeng matalo ang boto o baka yung ibang kasamahan natin tingin nila hindi tama o hindi sila sang-ayon pwede pa ring mangyari yan. Ang importante lang naman sa akin malaman ng taumbayan yung report at malaman ng taumbayan ano ang mga ebidensya na nakita natin. Importante na hindi lang kami na mga senador ang nakakaalam yan kundi ang taumbayan. At kapag umabot sa plenaryo dyan lalabas ang debate at dyan din makikinig ang taumbayan pwede pa nilang kilatisin diyan ang mga detalye. Yan ang mahalaga sa akin yung impormasyon na lumalabas at malalaman ng taumbayan. Q: Confident naman na madadala sa plenary ang committee report at mapagdedebatehan? SEN. WIN: Confident naman tayo dahil nasabi ko nga wala naman tayong interes dito kundi katahimikan, kaayusan. Ito nagulat ako kaya isa rin sa ang-udyok sa akin na i-report na agad sa akin ang Chairman's report as late as first week of March nagpadala ang NBI sa amin ng sulat at sa loob ng sulat humihingi ng saklolo ang Chinese Embassy last February dahil may isa silang Chinese citizen na nakidnap. Hindi lumalabas sa media pero last Feb meron pa ring kidnapping na nangyayari. Kaya isa yan sa nag-udyok sa akin dahil nga meron tayong masamang ugali na kapag hindi lumalabas sa media akala natin ayos na, Pero meron pa palang kidnapping na nangyayari na pwedeng lumala ulit kaya hanggang tahimik ngayon, gumawa na tayo ng aksyon wag na nating antaying gumulo at dumami pa ang iligal na pangyayari bago tayo gumawa ng aksyon. Q: Bukod sa kidnapping, may ibinebenta ring mga tao? SEN.WIN: Isa nga sa isipan ko tinignan ko ang crime. Yung top three ay kidnapping, illegal detention at mga ganito, human trafficking. So tinanong ko sa kapulisan bakit ito ang tatlong pinakamatataas na krimen. Sabi nila itong mga POGO nagkikidnapan sa isa't isa dahil naghihigpit ang China at sa China kasi kapag ikaw ay nahuling nagtatrabaho sa POGO kulong ka agad hindi ka makakabalik so pakonti na nang pakonti ang gustong magtrabaho sa POGO. Pakonti na nang pakonti ang dumarating dito at kasama na rin dyan ang COVID ngayon ang mga POGO operator kapag kulang sila ng trabahador kinikidnap nila yung sa kabila. Kung may nakita silang trabahador na lumalabag sa kanilang polisiya o kontrata, kinikidnap din nila. Ang tanong anong klaseng negosyante ang kayang magkidnap. Sa tagal ko dito sa Pilipinas, wala akong nakitang negosyante na kayang magkidnap yung trabahador ng competitor nila. Tayo kung meron tayong problema dumudulog tayo sa DOLE. Sila pag may problema sila kinikidnap nila at ikukulong. Q: Kahit legal POGO involved? SEN.WIN: Yun ang lumalabas sa impormasyon namin hindi pwedeng ihiwalay ang ligal at iligal dahil pare-pareho lang at nakita namin na ang aking ngang pananaw dito kung ganitong mga negosyante ang nasa POGO, hindi negosyante yan, mga kriminal yan na nagpapanggap na negosyante. Yan ang klase ng mga tao na andito na sa atin at ang sabi nga ni Sen. Pimentel ang kinatatakutan niya baka kumalat yan dahil malakas ang loob nila, kaya nilang bilhin ang awtoridad, enforcer lumakas ang loob nyan, lokal na ang kinikidnap nila at kumalat sa ating lipunan. Q: Malaki raw money involved? SEN. WIN: Malaki. Q: May naglalobby? SEN.WIN: Ito ang nakita ko malaking pera talaga. Ang nakita kong nangyayari nagpapalabas sila ng demolition job sa social media, nagpapalabas sila ng demolition job sa ibang news item. Lalo na sa social media dahil sa social media kahit sino pwede at nakita namin na kapag gumagawa ng intriga, gumagawa ng istorya na hindi naman totoo at sinisira ang kredibilidad. Marami akong nakita, umpisa nitong pinag-usapan itong POGO ang daming social media na laban sa atin na wala naman pong katotohanan at intensyon ay masira ang kredibilidad. Q: May mga kumikilos po? SEN. WIN: Meron at meron din naman tayong social media team na inaanalyze ito. Q: Pati NEDA at DOF nagpahayag na ng pagkontra sa POGO. Umaasa kayo na papaboran ng Pangulo ang inyong rekomendasyon? SEN. WIN: Ang tingin ko. Dahil hindi lang DOF, hindi lang NEDA, yung pinakamalalaking business groups natin naglabas na ng manifesto laban dito sa POGO so hindi lang ako kundi mga negosyante, DOF pati research arm tulad ng PITS lahat ay sinasabi walang pakinabang ang POGO, Huwag tayong kapit patalim dahil ngayon para tayong kapit patalim parang sinasabi natin dahil may kakaunting kita ay sige na okay na yan hayaan na natin ang krimen. Huwag tayong ganyan dahil ang krimen nakakakorap din yan ng mga awtoridad at yan ang kinatatakutan namin ni Sen. Koko dahil nga ito ay hindi titigil sa kidnapping pati awtoridad ay makokorap. Tignan lang natin ang nangyari sa Bureau of Immigration na katakot takot ang illegal POGO workers halos nahuli ata nila halos 2,000 nitong mga panahon. Hindi ho makakapasok yan kung walang corrupt na awtoridad na pinapasok nang pinapasok dahil pinagkakakitaan nila. Q: Kakayanin 2-3 months phased out? SEN. WIN: Ang importante masara ang POGO yun ang pinakamahalaga. Ako, ang dapat tignan kaya sensitibo rin ako dito ay yung mga kababayan natin na nagtatrabaho dyan between 16 to 20,000. At yun ang kailangan nating unang bigyang pansin, karamihan dito ay IT, karamihan service oriented kaya kampante ako na makakakuha sila ng kapalit na trabaho. Yan ang dapat una nating atupagin, mga nagtatrabaho. Ang pag-alis ng POGO hindi ako kinakabahan dyan siguro gagawin ko na lang sa susunod nating privilege speech ipapakita ko na walang investment na ibinubuhos dito ang POGO, halos wala talaga, Nagulat din ako at kung titignan mo ang kanilang balance sheet, walang ininvest dito. Totoo may mga nalease o nangungupahan sila ng opisina pero kapag nangungupahan ka hindi ibig sabihin nun nagdala sila ng pera. Kaya nakita ko walang mabigat na epekto yan sa ekonomiya kapag sila ay umalis. Q: Kapalit mas malaking investment papasok sa bansa? SEN.WIN: Buong mundo tayo lang ang may POGO. Kung ang POGO ay malaki ang kita at magbibigay biyaya sa isang bansa, mapapakuha lahat yan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand. In fact natatandaan ko sa isang event sa Malakanyang, nakita ko ang Thai ambassador at nagkuwentuhan kami at tinanong ko sa kanya bakit walang POGO sa kanila. Sabi niya simple lang ayaw namin ng krimen, ayaw namin ng gulo gusto namin katahimikan. Kung mag-aakyat kami ng negosyo gusto namin walang krimen. Very simple lang ang sagot niya sabi nya hindi namin kailangan ng krimen dahil marami na kaming problema at ganun din naman tayo alam naman natin na katakot takot na ang problema natin sa krimen tapos daragdagan pa natin ng ganitong uri ng negosyo. Q: As chairman ng Committee on Basic Education, nakarating sa inyo ang report na more than 100 na estudyante ang isinugod sa ospital dahil sa fire drill? SEN. WIN: Nasabi lang sa akin ng aking staff hindi ko pa naiimbestigahan nang mabuti. Ang drill importante yan, dapat talaga gawin yan at hindi lang ginagawa isang beses yan. Pero meron tayong patakaran dyan at procedures at importante rin na ang kaligtasan ng mga bata ay laging kinoconsider. Commonsense kung ibibilad mo ang isang tao sa ilalim ng araw ay talagang madedehydrate sya at magkakaroon ng problema. Alam ko hindi yan parte ng procedure ng DepEd at hindi yan parte ng kahit anong drill. Dahil ang drill sa mga nakikita ko at nababasa ko lalabas ka pupunta ka sa isang lugar na safe at babalik ka agad, hindi ka ibibilad. Sa Senado meron tayong every now and then na earthquake drill, ilalabas tayo, ilalagay nila alarm, bababa tayo maiiwan lang ng ilang minuto at babalik din sa opisina. Q: May pananagutan ang pamunuan ng eskwelahan? SEN.WIN: Again, di ko pa masyadong naimbestigahan pero dapat tignan ng Department of Education dahil mga estudyante at sa loob ng paaralan nangyari yan at alam ko merong procedure ang Department of Education kung may paglabag sa procedure dapat may managot dahil ayaw nating maulit yan. At gusto natin sinusundan ng ating mga lingkod bayan ang procedure para hindi magkaroon ng ganitong problema. EARTH HOUR Q: On Earth hour SEN. WIN: Isang beses lang sa isang taon lang ito nangyayari pero magandang mensahe ito sa ating mga kababayan na dapat tayong magtipid. Alam mo kapag nagkakaroon ng yellow at red alert complain tayo ng complain. Kulang sa suplay ng kuryente pero meron din tayong maitutulong at ito ay magtipid. Marami sa mga kababayan natin lalo na sa mayayaman na kapag nagbukas ng ilaw hanggang gabi, tulog na sila bukas pa rin ang ilaw. Dapat matuto rin tayong magtipid dahil ang pagtitipid parang dagdag kuryente din yan. Itong Earth Hour ay isang practice na ipinapakita natin sa buong mundo na marunong tayong magtipid. Q: Nakakabawas din sa masamang epekto sa kapaligiran? SEN. WIN: Tama. Q: Okay naman ang power supply natin? SEN. WIN: Sa pag-aanalisa ko mukhang itong summer, ang kritikal parati sa ating bansa ay kalagitnaan ng Marso, Abril at Mayo. Itong tatlong buwan na ito ay talagang napakainit. Itong isang araw lang nakita ko sa Oriental Mindoro umabot sa 46 degrees hindi pa tayo nag-umpisa ng summer, makikita natin na magiging mainit ang temperatura sa mga susunod na panahon. Pangalawa sa ganitong panahon wala tayong hydro power. Malaki ang hydro power sa ating bansa, almost 30 percent yan. Mga ilog natin ay tagtuyot, yung mga hydropower natin mababawasan yan dahil kulang sa tubig at mababa ang suplay ng kuryente so talagang kritikal pero nung tinignan namin dahil marami namang reserba, kung matatandaan natin ang problema nung una reserba ang kagandahan ngayon may reserba na, almost 600 plus megawatts yan kaya kampante naman ako na sa mga susunod na panahon ay di tayo makakaranas ng red alert. CHA-CHA Q: On cha-cha via con-ass SEN.WIN: Ako ang pananaw ko dyan dahil nga ako ay isa rin sa mga taong nagfile ng resolution para amyendahan ang economic provisions ng constitution natin. Ang pananaw ko dyan dapat pakinggan natin ang mga eksperto. Ako kahit nagfile ng economic provisions gusto ko pa rin pakinggan ang mga eksperto kung itong ating panukala ay makakatulong sa bansa o hindi. Sa aking pananaw makakatulong pero pakinggan din natin ang iba pang eksperto. Pangalawa, dahil ang naaprubahan sa Kongreso ay walang limitasyon hindi confident ang mga senador natin dahil ako, hindi ako sang-ayon sa political amendments, marami sa ating mga kasamahan hindi sang-ayon sa political amendments. Yung iba dahil diyan hindi na sang-ayon sa lahat. Kung ganyan ang pananaw ng Kongreso dapat nakareflect yan o nakasulat yan sa resolution na ipinadala nila para klaro yung gagawin. Ngayon kasi lahat lumalabas sa media pero kapag tinignan mo sa papel iba. Baka sa media lang sinasabi pero pagdating sa gawa iba, hindi mabuti ang kalalabasan. Q: Iba ang inaprub nila? SEN. WIN: Correct malayong malayo, ang trinansmit dito con-con, walang limitasyon everything under the sun ay pwedeng gawin. At nabalitaan ko may mga nagtangkang congressman na limitahan lang sa economic provisions pero hindi itinuloy yun so ang intensyon ay buksan. Kapag binuksan lahat, ako hindi sang ayon dyan dahil marami tayong maiiwanang trabaho. Q: Malabo makalusot sa Senate? SEN.WIN: Sa aking pulso mukhang malabo, hindi kumbinsido ang mga kasamahan na mag cha-cha. Hindi iyon prayoridad ngayon lalo na kung political amendments dahil pangsariling interes yan, hindi pang taumbayan para sa pulitiko lang yan. Q: On New Year's reso? SEN.WIN: In the works kumbaga, sorpresa na lang ang lalabas. In the works na yan, sigurado yan.