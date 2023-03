PHILIPPINES, March 25 - Press Release

March 23, 2023 Transcript of Sen. Robin Padilla's pronouncements at PDP Laban presscon [unedited] SRP at PDP Laban Presscon Video: https://www.facebook.com/ROBINPADILLA.OFFICIAL/videos/223892550160151 PDP Laban Secgen Melvin Matibag: Noong Martes nagkaroon ng pagpupulong ang leadership ng PDP Laban. Just to let you know, PDP Laban came out with a consensus to support 100% the effort of SRP for Chacha. And of course our members in the HOR ating sinusuportahan, the details of that will come on a day to day basis ilalabas namin. I know everyone is expecting for us to release the resolution. In advance... di pa tapos the process of getting signatures. Ang pipirma is the entire national council membership, 200 members including our local leaders. Just the same, to support the effort of SRP, PDP Laban will join all caravans and will have own caravan to promote what SRP has been pushing. From the start PDP Laban has been supporting, and tama si SRP, it is the duty of every PDP Laban to move for Chacha. So SRP you know what we discussed last Tuesday, and I'm sure you get the 100% support of all members and officers of PDP Laban. Maraming salamat and magandang umaga. SRP: Araw ito na kaligayahan para sa akin hindi lang po para sa usaping pulitika kundi sa usapin ng kapatid na Kamusliman. Ngayon ang unang araw ng Ramadan. At ito ay pyesta sa amin. Kaya napaka symbolic na sa araw na ito na nandito ang PDP Laban at nandito idol ko na kasama sa la mesa, sama-sama, isipin nyo 3. Ramadan unang araw, PDP Laban, Richard Gomez. Ayos! Wala na po akong hihingin pa sa araw na ito sapagka't very symbolic. Pag pinagusapan natin ang Constitution ang unang gumawa ng Constitution sa PH ay si Andres Bonifacio. At kasama niya si Macario Sakay. Yan isang bagay na kailangan natin itanim sa ating puso't isipan. Bago nagkaroon ng Malolos Republic at Malolos Constitution, nagkaroon muna ng haring katagalugan na Constitution. At pag yan binisita ninyo makikita nila, federal ang iniisip ng ating unang rebolusyonaryo. At di po ito ibig sabihin nabago sa atin ang pederalismo. Una pa lang, ang ating mga bayani, una pa lang alam na nila na dapat ang PH ang Las Islas PH ay ipinagkakatiwala natin sa mga local na namumuno. Katunayan, 1897, ang Visayas nagkaroon na ng federal republic of the Visayas. Hindi ito bago. Hindi tayo laos. Ang baying PH ay hindi huli. Tayo laging nangunguna. At ano ang dahilan bakit tayo huli ngayon? Dahil tayo nakakulong sa 1987 Constitution. Ikinulong natin ang sarili natin sa Constitution na ginawa nating parang isang Bibliya. Mga kababayan, ang Constitution ina-amend talaga. Yan po sa lahat ng bansa na pupuntahan ninyo, walang Constitution na di in-amend. Kaya kung itatrato natin ang Consti na ito na banal na kasulatan, nagkakamali tayo. Nagkakamali tayo mga kababayan. 1987, 2023, tanga na lang magsasabi di nagbago ang takbo ng mundo. E ayon na nga AI, internet na. Kaya sana itong bagay na ito di pinag-aawayan ng mga mambabatas. Di pinagaawayan ng sinasabi ng isang congressman na nag-away ang 2 pinuno namin, palagay ko wala namang away na nangyari. Natural sa mambabatas ang mag-usap, magdebate. Ang hindi natural ang magsiraan tayo. Dahil yan ang bulok na sistema ng pulitika sa PH. Kaharap mo, okay. Pag talikod mo 13 ang saksak sa likod. Yan ang nangyari una kay Bonifacio, kay Aguinaldo, na hanggang ngayon ganoon pa rin. Kaya sana itong usapin na ito at pagpunta dito ng aking kasama at kapatid sa pelikulang Pilipino na isang congressman at isang senador na nandito sa harap ninyo, ito isang simbolo ng pagkakaisa ng mambabatas. Ito sana ang umpisa na makita na tinatawag naming beteranong mambabatas. Ito sana ang makita ninyong halimbawa na kahit 2 tao na madalas magaway dahil sa kapogihan nila, ngayon ay magkasama. Hindi po kaila sa inyo yan na kaming 2 ang Cain at Abel. Ikaw na si Abel ako na si Cain. Kaming 2 yan. Pero ngayon nandito kami magkasama kami di para sa pelikulang Pilipino kundi para sa taumbayan. Para ipakita sa mambabatas na di ito isyu ng Senado o Congress. Ito ay issue ng pag-unlad. Totoong pagbabago. Sana ako mga mahal kong kababayan, kami ni Richard tandaan po ninyo, di namin kailangan ito sa totoo lang. Lahat ng sarap sa buhay, lahat ng sarap sa ... kung anong sarap yan naranasan namin. Karangyaan kasikatan, kaya ang nagsasabi sa amin na gustong sumikat, matagal na kaming sikat. Hindi namin kailangan ang kasikatang itong sinasabi ninyo. Itong ginagawa namin, para sa bayan. Yan lang po marmaing salamat mabuhay ang PDP. Rep. Gomez: Itong presscon na ito ay sa PDP Laban. At paguusapan natin dito ang ginawa po naming move sa HOR and Senate, sa pagkarami raming taon ngayon lang namin nakita both houses gumagalaw para amyendahan ang Consti na ito. On the part of the HOR out of more than 300 representatives, 301 ang pumirma para amyendahan ang Consti through concon. Yan ang naging position ng HOR. Ito ang pagkatapos ng pagkikita namin sa PDP Laban. Ini-report ko rin ito sa HOR Speaker, in front of all the leadership of the different parties in the HOR sinabi ko sumasang ayon ang Senado pero position nila conass. Natuwa si Speaker Romualdez na gumagalaw ang Senado and we are very happy about it. Because pagdating niyan, kami na-submit namin, nasa Senate na ho. Kung tapos na Senado sa version nila mag-bicam yan at pagdating sa bicam kung anong reso nila, kung sinabi na mag conass, the HOR will fully move into a conass. Yan ang position. Ang importante, ngayon natin nakita on both houses tumatakbo para amyendahan ang Consti natin. Napapanahon na. Kailangan na talaga. Although may napanood ako sa TV sabi nila marami na kaming ginawang batas. Meron silang Foreign Investment Act, Retail Act. But you cannot overturn the Consti by passing bills. Di pupuwede yan. Kailangan amyendahan ng both Houses yan. di pwedeng batas lang kasi kung pwedeng batas lang, lahat kami gagawa ng batas para mapalitan ang Constitution. It doesn't work that way. Both Houses will have to move. So yun lang. Thank you so much. Q and A: Q: How did you come up with decision? Talked to PRRD? Matibag: (paraphrased na lang) What transpired during Tuesday's meeting was under direction of FPRRD. 2-3 weeks ago in this same venue Cong Richard and SRP were also present. Our president Gov Alvarez and Al Cusi were there... when PRRD gave his instructions. He gave his stand and we did not deviate... kaya namin di malabas ang reso, the reso has been prepared and some already signed it. Kailangan namin hintayin with due respect to national council, sign Q: Instruction of PRRD A: To support Chacha. As to the other instruction, let's wait till the reso is signed by the last of the national council. But we already agreed and arrived at consensus because majority of national council already agreed Q: What happens now that you have PDP Laban support SRP: Napakahalaga po ng suporta ng PDP Laban sa aking masasabing idol. Alam nyo po, yung usapin kasi ng Chacha, laging katulad ng sinabi ni Rep. Gomez, laging hindi sabay. Tumatakbo ang HOR, ang Senado hindi gumagalaw. Pag gumalaw ang Senado ang HOR di gumagalaw. Ngayon lang nagkaroon ng synchronized. Kaya lang siyempre di maiiwasan na handang magbigay daan ang HOR kung ang nais ng Senado ay conass handa sila na sumabay doon. Siguro yan ang dapat naming hakbang na yan. Wala naman akong, ang kasama kong senador, batid ko sa aking puso na pati sila alam nila ang econ provision ng Consti ay kailangan talagang amyendahan. Ang pinaguusapan dito ang tamang moda. Yan lang naman po. Kasi ang 1987 Consti di naging malinaw kung concon - sa aming pinagusapan masyadong mahal. Pagdating naman sa conass, doon talaga nagkakaproblema dahil naiwan ng concom delegates dahil akala nila unicameral sila biglang naging bicameral, Congress kailangan ... Hindi naipaliwanag kung voting separately o jointly. Doon nagkaroon ng alinlangan ang senador. Sa botohan anong magagawa ng 24 sa 300? Yan talaga kaya kanina nagkaroon kami ng maiksing pagpupulong pinagusapan namin legalidad. Mabuti na lang nandoon ating idol, sabi niya pwede pagusapan yan, magkaroon ng rules. Kailangan panindidgan natin. Mahalaga meron tayong representative ng HOR na handa sila. Ako natutuwa at nagbibigay sila ng daan. Yan lang po. Doon ko nakikitang may suliranin pagdating sa voting separately o jointly. Definitely sa panig ng mga senador, malabo pag voting jointly. Q: May ibang hearing ba o caravan SRP: Dahil ginawa na ito, napakaganda nito, 3 celebrations ito. Nagbigay daan ang HOR napakagandang balita noon. Ibig sabihin di ko na itutuloy isang hearing ko, yung para sa concon. Gagawan ko na ng committee report ang conass para maiano natin sa kapatid sa Senado. Iiksi ang proseso. Kailangan na lang dito siguro pakiusapan namin ang aking idol ang mga congressmen din, na itong recess na ito, makausap namin ibang senador. Siguro yan ang tamang paraan. Q; You are sure HOR will support conass Gomez: When I reported it to our Speaker, he said yes, kasi magkakaroon. Kasi ang proseso ng HOR pag di pareho ang hakbang namin in this case sa concon kami and sa Senate conass, pag di pareho ang lakbay namin, magkikita sa bicam. Sa Bicam, they will come out with a resolution. The Speaker said if the Senate will come out with a version of conass, then we will go for it. Q: When was this conversation Gomez: The other day. During the party leaders meeting sa office ni Speaker. And this is siguro worry ng senators when I watched SPMZ sa Headstart, sabi niya 24 silang senador 300+ ang congressman. Pag joint voting mawa-water down sila. That's why during our party consultations, 2 ang recommendations. Isa coming from former Justice Puno, you form into a consti body and we can bring it to the SC and SC will decide kung vote kayo separately. The other is, gawa kayo rules of the house, you will vote separately. If there are disagreements, if the HOR says yes and Senate says No, then we move on to the next amendment, walang gagalaw. So there should be no worry on the part of the Senate. Q: How did you convince Speaker Gomez: There's no need to convince the Speaker. The HOR overwhelmingly voted yes for a consti amendment. With 300 members saying yes including Speaker there's no need to convince him because he knows this should be the way to go in this 19th Congress. Q: How convince from concon to conass Gomez: It was debated well, heard well. Maraming public consultations in different parts of the country. Every move ginagawa namin sa HOR, we always make a report. I'm not a member of the committee on amendments. I am one of the congressmen who filed a bill for consti amendment. Q: Trust issue sa Chacha Gomez: Di naman kasi nasasabi... trust both Houses. But remember if the leaders would not move, di alam ng tao kung ano gusto nila. That's why we were voted by the people, to be their leaders, to decide for them. Yan ang role namin. So the trust issue doesn't come directly from all these people. Possibly it comes from small voices pero pinapalaki. But then again if you go to concon sa line mo na may trust issues, tatakbo tayo ng concon, pag concon ka mag-elect ka ng bagong tao. So wala kaming, may trust issue kami sa inyo binoto nyo kami in the first place. Even if I file a bill for concon, conass is a good way to go. It is much cheaper and faster. And we have party leadership, we can talk about hanggang dito lang, tuloy ang boundaries natin. SRP: Una idol ko talaga ito, isipin nyo na kumbinsi agad niya si Speaker. Sana makuha ko talent mo. Alam mo patungkol sa, natural lang ang usapan na yan, ang trust. Siyempre di natin maalis ang pagiisip dahil una sa history ng Constitution natin, 1935 unicameral nagkaroon sila ng amendment 1940 naging bicameral 1973 Constitution naging unicameral 1987 naging bicameral. Laging nandoon ang trust. Baka biglang malingat ako, unicameral na naman tayo. Tama sinabi ni Rep. Gomez, nasa paguusap yan ng leadership natin at ng 2 kapulungan na ito. Di siguro aabot doon. Ako naniniwala ako di aabot ito sa punto na magkakaroon ng suliranin. Kasi naniniwala ako na ang aking kasamang senador handa na para amyendahan ang Consti basta tama ang moda, walang lulusot na maaaring ma-abolish o mawala ang Senado dahil sa explanation ng ating idolo na kung concon pwedeng mangyari kasi wala na kaming control doon. Medyo disgrasya tayo doon. Pag concon sariling body yan. Pag conass nasa control natin yan. Para sa taumbayan ang tiwala dito sa mundong iniikutan natin lalo sa bayan natin pinagkatiwalaan nyo ang 1987 Constitution ng 37 years. Siguro pagkatiwalaan nyo naman ang bagong sistema na magdadala sa atin sa pagbabago. Di pwedeng dahil meron tayong pangamba e ayaw nyo nang sakyan ang bagong sasakyan, dito tayo sa lumang sasakyan na kakarag-karag na ino-overtake tayo ng bagong sasakyan pati communist na sasakyan iniwan na tayo pero tayo ok sa 1987 Constitution iniwan tayo ng kapitbahay natin. Magtiwala naman tayo dito sa bagong kotse na gusto nating sakyan. Matibag: lahat na gagawin whether conass or concon it will be submitted to the Filipino people. That will be the role of PDP, to address those trust issues whether it's coming from any group, PDP will go around to educate the people kung anong kailangang palitan. Ang sabi PDP Laban the major issue we want to change is econ provisions. It is clear to us banggit ni SRP... (we don't attract FDI because of restrictions in econ). So whether it's conass or concon kung sino may pagdududa we should stop doing that... I admire these 2 gentlemen... pero sabi nila Tuesday, babae pa rin pinaglalaban ninyo dito, pero Inang Bayan pinaglalaban ninyo... kami sa PDP we'll do our role to support them... kami sa PDP we'll do our role. This is for the Filipino people... Gomez: Nang nireport ko sa Speaker namin ang pinagusapan sa PDP, ang paguusapan natin sa Consti amendments, 3 lang: 1) Conass, pumayag si Speaker; 2) econ provisions lang paguusapan natin, pumayag si Speaker; 3) voting separately, pumayag si Speaker. Yan ang stand ng House. So we agree on all the conditions that the Senate wants with regards to consti amendments. With regards to trust issues, bakit di pagkatiwalaan ang nakaupo na senador at congressman? Every year pinagkakatiwalaan nyo kami pag ginagawa namin isa sa pinakamalaking batas which is the budget law. You trust all these people the Senate and HOR with trillions of pesos. Pagkatapos di nyo pagkakatiwalaan aamyendahan natin ang Consti para sa ikabubuti ng bansa natin? It doesn't connect. Q: How does it boost morale SRP: Yan talaga eksakto paano nyo sinabi. Kasi napakalaking bagay na nagbigay daan ang ating HOR. Katulad ng sinabi niya conass na sila, voting separately, at econ provision. Ang linaw noon. Wala na siguro akong hihilingin pa. ang PDP Laban 100% suporta sila sa unang araw ng Ramadan. Di ko nararamdaman nauuhaw o nagugutom ako. Q: On orders of PRRD ang PDP Laban; ano magiging direction Matibag: Maganda naging development. First ang process ng PDP Laban is democratic. We recognize what members of PDP Laban in the HOR they signed house bill calling for concon. We respect that. But if the Senate wanted conass, we also recognize that. At the end of the day we will reconcile everything. Ang ending is charter change which will be beneficial to the people. Direction ni PRRD it is indicated in the reso to be signed, I don't want to preempt. Hindi lumalayo sa pinaguusapan natin ngayon at discuss ni SRP at Cong Gomez ang process. Pati voting separately to be addressed in a resolution. Kung pwede ko sana release... I don't want to release it without everyone signing it right now. Ang impt, we are all for charter change. Focus on econ provision of Consti... Balak namin 28th is his birthday we are talking to visit him and present to him ang consensus na nakuha... If HOR and Senate agree on process of conass that's the direction of PDP Laban. In the meantime go around to educate people... Q: You will adjust your position after bicam Matibag: That will be our position. Importante sa amin dito, ang ending, which is the amendments on Consti especially econ provisions... During our discussion Tuesday ... one of our members mentioned separate voting and we found out historically 2 ang Congress, separate ang naging voting... speaking as a lawyer, ang rules niyan sa SC kung walang clear na law, pagbabasehan ng SC is common practice, sa history... Q: Bigay support sa consultation meetings, ano ang participation nyo, will they lecture people Matibag: Ang importante sa discussion what will be the provisions that should be addressed immediately. We have education committee... gather the people and gather what is their take on issues... basic for us to educate people on the need for consti amendment. Q: How far will you go in amending charter? Willing to conduct open bicam meeting? Gomez: On open bicam conference, it depends on the house rules if they will allow. Depende sa tamang panahon na paguusapan ng officials ng bicam. And then ang rules kailangan natin anong gagalawin natin? Pag conass, mag-set ng rules diyan. Kaya mas madali conass, kasi andoon na kami alam namin gusto naming ayusin. We have party leaders na magsasabi hanggang dito lang tayo. Importante ang voting separately. If both houses will not meet eye to eye, deadlocked yan, we move to the next amendment. Some of the fears na pinaguusapan, fear ng Senate na ma-abolish ang Senado. Di totoo yan. and it will never happen. On the part of the Senate they should not fear mawawala ang Senate. Senators will always be there and we respect that. Pang-check and balance yan. Q: Fear of pol provisions to be injected Gomez: Mahirap i-control pag concon. Pag concon sabihin nila kami binoto... ang difference ng concon and conass. Sa conass because we have party leadership, pwede ito lang direction natin... SRP: Napakalinaw ng pagpapaliwanag ng aming idol. Sa totoo lang po ako ay naliligayahan conass ang pinaguusapan natin. Yan ang maganda doon. Pagdating sa conass, malinaw ang magiging usapan. At lalo na siguro pagka, sa kasaysayan ng finile ng HOR lagi silang unless otherwise provided by law. Katulad ng guest natin kahapon, si SJPE, ang sinabi niya kung unless otherwise provided by law lang yan, matatapos yan ng 1 linggo. Kung susundin lang natin ang advice ng nakatatanda sa atin sa lahat na usapin, ganoon kadali ang mangyayari. Q: Ano pwede nyo assure sa publiko di nyo papayagan walang insertion pol provisions SRP: Una po saksi namin kayong 2, kaming 2 ng aming idol kasama ang ating mambabatas at local na namamahala at secgen, ang aking professor, ang aming chairman, president ng PDP Laban, saksi kayong lahat, ito na siguro magpapatunay hindi kami papayag na magkakaroon ng insertion ng pol structure. Di ito ang tamang oras. Kung gusto natin maging mabilis, econ provision lang tayo. Tulad ng sabi ni SJPE kaya tapusin ng 1 linggo. Pero gusto ko lang malinaw din, kung ako ay mananatili pa rin na committee chairman ng amendments and revision of codes, hindi ako titigil magsulong din. Pagkatapos nito. Kailangan baguhin ang pol structure lalo sa termino ng local leaders. Sa totoo lang, sa loob ng maraming taon ang tatay ko naging governor, naging vice governor. Mismo sa bibig niya sinasabi niya ang iksi ng 3 taon. Hindi sapat. Kasi ang unang taon nagre-recover ka galing sa election. 1 taon ka lang nagsisilbi kasi sa susunod na taon ang pinaguusapan nyo kampanya na. Yan sinasabi ng tatay ko. Ito galing sa tatay ko na naging Assemblyman ng BP. Sabi niya ang local official dapat 4-5 taon kung gusto mo makakita ng magandang resulta. Pero di ko isasabay dito. Bilang chairman ng consti amendments and revisions isusulong ko ito pero di ko siya isasabay. Ito econ provision lang, sa susunod yun naman. Pero sinasabi ko na, saksi kayong lahat, di ako titigil hanggang di natin naaayos ang pol structure ng bansa. Susunod yan, gusto ko naman regionalization ng mga senador. Q: Sino kasama sa meeting, informed ba si Rufus Gomez: Yes. Nireport ko kay Cong Rufus, he totally agreed sa bicam magkikita. Alam nya lahat na pangyayari as chairman of committee on amendments. Si Cong Rufus nandoon kami sa plenary explain ko sa kanya, sinabi ko kay Speaker. Sabi niya, perfect. The amendment should move. Kaya at this point kailangan namin kausapin ang kaibigan namin sa Senate wala silang dapat katakutan. Ito ay para sa ikabubuti ng ating taumbayan. This will be for the good for our 110M Filipino people. Q: Di nyo na iimbitahan ang taga-HOR SRP: Opo paiksiin na natin mag-save na tayo ng kuryente at panahon. Kasi napakaganda nito, sa akin ito ang ise-celebrate ko ito pagdating ng 6 PM, double celebration ito kasi monumental ito. Napakaganda nitong naganap na ito. Umiksi. Isipin ninyo mag-recess na kami ito ang balita.