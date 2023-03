Réfection du pont Blue Water de la SPFL à compter du 5 juillet 2023

/EIN News/ -- POINT EDWARD, Ontario, 24 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La travée en direction des États-Unis (premier pont Blue Water) sera fermée à la circulation à compter du 5 juillet 2023 pour des travaux de réfection. Les travaux devraient se terminer le 5 octobre 2023. Afin de minimiser les impacts et les perturbations durant les travaux, la travée en direction du Canada (deuxième pont Blue Water) deviendra bidirectionnelle. Les travaux de réfection ne devraient pas perturber de façon notable la circulation pour les voyageurs ni pour la population locale.



La travée en direction du Canada (deuxième pont Blue Water) sera donc utilisée dans les deux sens pour permettre au trafic international de circuler durant les travaux. La voie nord servira aux véhicules se dirigeant vers les États-Unis, tandis que les voies sud et centrale serviront aux véhicules entrant au Canada. À chaque extrémité du pont, toutes les voies à péage resteront ouvertes à l’approche des esplanades.

Le pont Blue Water est un lien économique essentiel entre le Canada et les États-Unis. Cet important projet s’inscrit dans la continuité de l’engagement de La Société des ponts fédéraux Limitée (SPFL) et du Michigan Department of Transportation (MDOT) de maintenir et de préserver la sécurité et la fiabilité du pont Blue Water. Contribuer à minimiser et à gérer les retards de circulation à court terme pour les voyageurs transfrontaliers fait partie intégrante du projet.

La réduction du nombre de voies durant le projet nécessite la fermeture d’une voie réservée aux membres des programmes NEXUS et F.A.S.T., aux automobilistes ainsi qu’aux autobus. La largeur de chargement permise maximale est de 3,35 m (11 pi).

La SPFL et le MDOT ont demandé l’avis et l’aide d’organismes locaux de sécurité frontalière et de sécurité publique afin de mettre en œuvre les plans de circulation les plus efficaces possibles. Le contrôle du débit de la circulation et l’installation de panneaux de signalisation ont pour objectif de diminuer les retards et de s’assurer que les véhicules circulent en toute sécurité. De plus, le personnel de chaque organisme a peaufiné ses procédures de gestion quotidienne de la circulation afin d’optimiser le passage des véhicules durant le projet tout en maintenant l’accès aux véhicules d’urgence.

La SPFL invite les voyageurs à tirer profit des caméras de surveillance de la circulation en direct 24 h/24 avant d’emprunter le pont, et les remercie de leur patience. Suivez @BlueWaterBridge sur Twitter pour de l’information sur la circulation.

