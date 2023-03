PHILIPPINES, March 23 - Press Release

March 23, 2023 Zoom Presscon Transcript of Senator Risa Hontiveros with Senate Media May we know kailan po ninyo finile ni Senator Gordon yung complaint doon sa Ombudsman, was it a joint complaint and are you satisfied ma'am with the length of time it took for the Ombudsman to take action po? Senator Risa Hontiveros (SRH): Binabalikan ko yung sulat ko kay Ombudsman Martires kaugnay ng kabuuang paghain namin ni former Chair Dick ng Blue Ribbon ng complaint. May sulat po ako kay Justice Martires, 10th of October, 2022 na ini-endorso sa kanila for appropriate action yung draft committee report ng Blue Ribbon noon arising from the 18th Congress hearings conducted by the Blue Ribbon with respect to its inquiry in aid of legislation on the findings of the COA report on the DOH on reported unspent funds, misstatements and irregularities and deficiencies or what eventually became more properly known to the public as the Senate Pharmally investigation. At ito po sabi ko dito sa sulat kay Ombudsman, batay sa hiniling na mga constituents ko, ng opisina ko, so dated October 2022, di po ako magrereklamo sa loob ng kulang pa sa kalahating taon ay nakapaglabas na ng ganitong order ang Office of the Ombudsman na pine-preventively suspend for six months without pay ang tatlumpu't tatlong mga kawani at opisyal ng PS-DBM, ng Office of the Ombudsman mismo at Department of Health. But sabi nyo po sa opening statement niyo kanina, naniniwala kayo na hindi pa yung mga mastermind talaga yung nalagay dito sa Ombudsman order. SRH: Maaaring may ilan sa mga nakalagay sa Ombudsman order na kasama sa mga mastermind, pero mayroon pa pong iba at baka mayroon pang mas mataas sa kanila pero ngayon pa lang ay talagang ipinagpapasalamat ko na itong order mula sa Office of the Ombudsman at umaasa akong ipagpapatuloy ang kanilang proseso pati nga sa iba pang pandemic supplies tilad ng PPEs at iba at syempre inaabangan pa nga, nabanggit ko na lang ang COA kanina, pinaabangan pa rin ang resulta ng special audit ng Commission on Audit dito sa pandemic expenses. Kasama po ba sa tinutukoy niyo po sina former President Duterte at former Secretary Duque considering that yung draft ng Blue Ribbon report ay kasama silang dalawa doon. SRH: Well certainly kasama sa pananaw ko po at bunga ng aming imbestigasyon, kasama si dating DOH Secretary Duque. Kung kasama o hindi si dating Presidente Duterte up to the point in time na finile namin yung Senate Blue Ribbon Committee Report arguable na wala pa kaming sapat na ebidensya at that point in time laban sa dating presidente. Liban na lang kung any ongoing Ombudsman investigation o yung COA special audit ay may maipakita sa aspetong iyon. But you believe po naalala ko rin po sa Blue Ribbon report ay sabi po is further investigation is needed for possible accountability po ni former President Duterte. What do you expect will happen now following the preventive suspension order? SRH: Well yung preventive suspension order ay upang bigyang-daan ang imbestigasyon, ang kumpletong imbestigasyon ng Office of the Ombudsman sa tatlumpu't tatlong mga taong ito at dahil umaasa nga ako na mayroon pa silang dagdag na imbestigasyon tungkol sa procurement ng iba pang pandemic supplies tulad ng PPEs at iba pa at dahil inaabangan pa natin yung special audit ng Commission on Audit, tingnan po natin kung mayroon pang new matters either bagong ebidensya o bagong lalabas na witness or possible whistleblower at kung mayroon pang ibang mga iimplicate na personalities. Do you think there's any need sa ngayon para mag-investigate po ulit yung Senate Blue Ribbon Committee for example, o sapat na po na hintayin natin ito and confident po tayo dito sa probe na sisimulan po o ginagawa ng Ombudsman? SRH: I'm very confident in the probe of the ombudsman at vindicate talaga ito dahil sa inilabas nilang order kahapon and umaasa din ako sa isinasagawang at ilalabas na special audit ng commission on audit but of course, if any new matter should arise, yan lang naman po yung hinihintay ko para kung may new matter na ganoon ay pwede po akong magfile ng resolusyon ulit para buksan ulit ng senado ang imbestigasyon sa Pharmally. Itong parallel efforts ng Senado, ng Ombudsman, ng COA, hindi po masama na magparallel po iyon, in fact, nagko-compliment at nagtutulungan sa isa't isa. Kasama sa pinatawan ng 6-month preventive suspension ito hong si Overall Deputy Ombudsman Warren Rex Liong na dating OS-DBM group director. Mabigat po ba ito? First time po ba na nangyari na may nakaupo po na mataas na opisyal ng Ombudsman na nasuspinde dahil sa involvement sa ganitong kaso ng corruption? SRH: I'm not sure kung unang pagkakataon ito pero sigurado pero kapag opisyal ng Office of the Ombudsman at kasing-taas ng isang Deputy Ombudsman at Overall Deputy Ombudsman pa hindi po ito maliit na bagay ito po ay isang para sakin ay napakamakahulugan na kaya po ng isang constitutional body na Office of the Ombudsman na talagang nagbabantay laban sa malfeasance, misfeasance at nonfeasance sa gobyerno at kayang disiplinahin ang sarili niyang hanay. Suspendihin at imbestigahan ang galing sa sarili niyang hanay. And naaalala ko po noong iniimbestigahan nung Blue Ribbon Committee ng Senado noong nakaraang Kongreso at aktibong-aktibo yung iba't ibang-- lalo na yung iba't ibang mga Senador mula sa aming minority at maging mula sa majority ay nakapagsalita rin sa hearing na iyon sa amin, si Overall Deputy Ombudsman Liong dahil noong panahong iyon siya ay bahagi ng kung di ako nagkakamali, ng PS-DBM. Bilang taga PS-DBM noon, ang impression namin sa kanila noon at naalala ko ito yung habang tinatanong siya ni former Senator Kiko Pangilinan, si then PS-DBM Liong ay evasive, ay misleading noong tinatanong siya in particular sa mga PS-DBM efforts para mag-procure ng mga PPEs bandang Pebrero, Marso ng 2020 at kalaunan ang PS-DBM ay bumili ng overpriced na masks naman, surgical masks mula sa Pharmally. Sa halip na isang provincial-based na kumpanya noon, isang 30-year old na company, na bago noong pandemya ay may kapasidad na magproduce ng dalawang milyong masks bawat buwan at ang presyo ay kasing-babva ng 11 pesos bawat mask pero kalaunan ang, si dating PS-DBM official Liong ay naging bvahagi ng pagbili sa Pharmally at retail price at 27 pesos, so higit doble. Tumatak din sa alaala ko si dating PS-DBM official ngayo'y Overall Deputy Ombudsman Liong. Palagay ko may batayan ang Office of the Ombudsman na isama sila dito sa suspension. Pero bilang second-most graft buster, are you challenging him para patunayang graft-buster siya na makipagtulungan at ikanta nya yung alam niya na inviolved pa dito sa anomaly na ito? SRH: Of course dahil isinama sila sa suspension order, I hope sabihin nila o aminin nila ang kanilang nalalaman . There's no need anymore for me to challenge him dahil mismong yung Office of the Ombudsman ay iimbestigahan sila kung kaya't inilagay sila sa ilalim ng preventive suspension. Pero ang purpose lang ng preventive suspension ay wag nilang magamit yung kanilang posisyon para impluwensyahan yung investigation at yung pag-build up ng kaso. Pero sa tingin nyo yung decision na iyon ng Ombudsman para suspendihin sila, kahit paano ay may nakita na silang merito doon sa kaso? SRH: Posible po yun dahil bukod sa para hindi nila magamit ang kanilang posisyon para impluwensyahan ang progress ng imbestigasyon, may iba pang mga criteria ang Office of the Ombudsman para ilagay kahit sino sa amin na nagtatrabaho sa gobyerno under sa ganyang preventive suspension. Kasama na po doon yung binanggit ko kanina sa simula ng aking mensahe na the evidence of wrongdoing is strong. At yung isa pang criteria na kung mapatunayan ang mga paratang laban sa kanila, those would constitute public harm talaga, hindi ko kino-quote verbatim sa inyo yung criteria ng Office of the Ombudsman pero ganoon po yung kinokonsidera nila sa paglalagay sa ilalim ng preventive suspension. So are you expecting na itong development na ito eventually hahantong ito sa filing ng criminal charges at prosecution at conviction ng mga involved dito sa Pharmally controversy? SRH: I really hope na makapag- case buildup talaga ang Office of the Ombudsman sa darating na kalahating taon ng imbestigasyon at kung sila talaga ay magkasala then mangyayari kung mapapatunayan sa korte, mangyayari po yung conviction. Kayo lang po ni dating Blue Ribbon Committee Chair Gordon, hindi nyo po kasama si dating Minority Leader Frank Drilon? SRH: Kami po ni former Senator Dick ang tumayong nagreklamo sa Office of the Ombudsman bilang sila yung dating chair ng Senate Blue Ribbon Committee bilang kasalukuyan ako po ay nagtatrabaho pa rin sa Senado... But I very well am aware and appreciate yung trabaho na ginawa ng buong Senate Blue Ribbon Committee noon lahat ng mga miyembro, yung aming chair noon at siyempre kami pong lahat sa minority noon. I just came from the press conference of the counsel of Odo Liong, and let me share of course umaalma sila.Two things, una raw po during that time when those medical supplies were procured we were in the state of national health emergency, so during tha time yung bayanihan to act as one yung act na yun ang nananaig and that did not require bidding. And then number 2, even if Odo Liong was the director during that time of the PS-DBM, he was not involved daw in any procurement at una po sa lahat ano yung thoughts niyo dito sa mga sinabing ito? SRH: We were in a national health emergency, umiiral yung bayanihan law pero para sabihin hindi kailangan ng bidding, kung magiging legalistic lang sila pwede nilang iargue na hindi nila susundan down to the letter yung new procurement law, but common sense atska common good faith and due diligence ninumang opisina tulad ng PS-DBM, opisina ng gobyerno, to get value for money. Lalo na nga po na limitado ang pondo ng gobyerno kahit noon. Lalo na nga't kung emergency sa halip na bumili ka, gamit ang halimbawang ginamit mo kanina, sa halip na bumili ka ng mask na 27 pesos hindi ba mas sensible at mas responsible bilang nagttrabaho sa gobyerno at bilang opisina ng gobyerno bilhin ito ng 11 pesos lamang. Now kung sasasbihin nila o ng kanilang opisina na hindi sila yung directly involved, anyway, iiral yung imbestigasyon ng Office of the Ombudsman all of those matters are matters of evidence so pagktapos silang humarap sa Blue Ribbon noon ngayon naman ay pagkakataon nila na humarap at sumagot sa Ombudsman. So you are convinced na sila iyon, hindi sila parang fall guy lang? Because what they're claiming at least in the part of Odo Liong parang naging fall guy lang. Kasi siya yung pinaharap nung time na yun sa Senate hearing but in reality he was neevr involved in any procurement during that time. Tapos parang ngayon nadamay na yung mga mas maliliit, tauhan lang daw, when in fact the names of the Chinese na may-ari raw at yung iba matataas na tagalang namumuno sa PS-DBM were not named in this particular preventive suspension order. SRH: Kung may nalalaman silang mas responsable, mas matataas, maigi sigurong maging bukas sila na ifurnish yung ganyang impormasyon sa Office of the Ombudsman sa gitna ng imbestigasyon. Yes humarap sila sa Senate BRC hearings kaya naaalala ko sila at yung kanilang bahagi nung kanilang testimonya, lalo na bilang pangsagot sa tanong nina former Sen. Pangilinan pero kung ano yung naging basehan ng Office of the Ombudsman naisama sila sa order of preventive suspension, I can hardly gain say that dahil sa criteria na mismo yan ng sariling constitutional body na sila ay bahagi ngayon. Tama po ba kasi nung time na iyon may sinasabi raw ang COA na wala naman daw overpriced? Kasi this is what they are also claiming na wala naman daw sinasabi ng COA na overpriced yung mga binili, yung mga prinocure, kaya nagtataka sila bakit naisama pa sila sa ganitong anumalya. SRH: Kung tama ang alaala ko, kung sinabi ng COA noon ay hindi yung overprice yung naging subject ng regular audit nila noon. Pero kaya nga't naglunsad sila ng special audit bilang tugon sa aming kahilingan mag-special audit sa pandemic expenses ay dahil yan na ang isyu na titignan nila ngayon sa kanilang special audit, yung isyung mismo ng overprice ng pandemic supplies. In other words, wala pong sagot sa pag-aaral nila dito sa special audit na ito on overpriced procurement. SRH: Sa pagkaalam ko din, ongoing ang procurement ng kanilang special audit. Pero inaabangan namin ang resultang iyan at palagay ko pag pinagtabi natin yung pagiging resulta ng imbestigasyon ng Office of the Ombudsman, at pinagtabi ang resulta ng special audit ng COA mas mabubuo talaga yung mas kumpleto pang litrato ng nangyari. So far this could be a warning this decision of the ombudsman should be a warning to other government officials and employees to follow the law para hindi sila malagay sa ganitong kalagayan. SRH: Talagang strong reminder at warning sa lahat ng nagttrabaho sa gobyerno na precisely na huwag labagin ang sariling batas na dapat kami ay sumusunod o sa executive nagpapatupad bilang mga nagttrabaho sa gobyerno, at kung kami ay lumabag, hindi pa rin kami sumunod na mayroong mga bodies within any of the three branches plus yung ating mga constitutional bodies tulad ng office of the ombudsman at tulad ng COA na magiimbestiga sa amin at kung mapatunayan na kami ay lumabag ay parurusahan kami. Kasi yung sa ganitong kaso ng overspending ng public funds o pagpapabor sa sinumang kompanya at hindi pagsunod sa mga patakaran ay krimen talaga. Sabi niyo po kanina no need to challenge na sila Liong pero hindi ba dapat, is it too early to ask them to resign na lang considering na anti-graft body siya ngayon and yet he is facing, nasaan ang integrity niya... SRH: That could be one of the calls na ikoconsider ng ninuman sa amin na nagttrabaho sa Senado pati ako but for today sapat na sapat sa akin ang itong inilabas na order ng office of the Ombudsman and as the investigation progresses at nalaman namin sa Senado at nating lahat sa publiko then such a call maybe timely already. Do we consider this as a partial victory? Kasi diba at least may suspension na. SRH: Pakiramdam nito partial vindication sa mga mamamayan na nagreklamo bakit ganito ang paggastos ng limitadong pandemic funds yung mga local manufacturers natin na nagreklamo na hiningilan na nga sila na magrepurpose ng kanilang production line para magproduce ng pandemic supplies nagawa na mga Pilipinong manggagawa, manufactured ng Pilipinong kumpanya para sa mga Pilipinong mamamayan at pasyente at healthcare providers, vindication ito sa mga healthcare providers na nagreklamo bakit nahuhuli o wala pa rin yung kanilang special allowance atska hazard pay samantalang nagtabo tabo ang kita ng mga favored company tulad ng Pharmally dahil sa influence peddling at dahil sa corruption. So it really feels like a very sweet initial victory, vindication, sa different stakeholders dito sa ating health sector and I'm only so glad and very grateful na naging bahagi ang Senate Blue Ribbon Committee sa unang tagumpay na ito. Since meron ng report yung Ombudsman, isn't it about time na mag-report ang BIR diba supposedly yung BIR was tasked to investigate Pharmally and PS-DBM ang natatandaan ko from the hearing hte PS-DBM was supposed to collect but from Pharmally, ang dapat iinvestigate yung BIR kung nagbabayad ng taxes kung duly registered din yung Pharmally, so hihingan niyo ba sila ng report? SRH: Ang naaalala ko kaugnay ng BIR nung Blue Ribbon hearings meron kaming napakhusay na resource person accounting expert si Raymund Abrea na maraming itinuro sa amin tungkol sa tax obligations dapat ng Pharmally na dapat nakacorner ng maraming malalaking kontrata na sobrang lapad ng profit margin so pwede siguro namin ifollow up ang BIR kung na-validate ba nila officially yung findings ng isang expert witness namin noon. Tama bang sabihin, nagpapasalamat kayo sa Ombudsman dahil may report na, pero nakukulangan nga kayo dahil wala yung mastermind? ...Sec. Duque? SRH: Hindi pa actually ito report ng Office of the Ombudsman dahil maglulungsad nga sila ng imbestigasyon in the next 6 months kaya preventively suspended itong 33 na katao sobrang winewelcome ko itong suspension at ang kanilang imbestigasyon hindi nakukulangan ang nararamdaman ko kundi dagdag na pagasa na kasunod nitong order kaugnay ng procurement ng test kits ay sana masundan ang action at findings nila sa procurement ng PPEs at procurement ng iba pang mga pandemic supplies. And you are hoping it will reach former Sec. Duque? SRH: I remember very clearly na talagang tinatanong din namin sila during the Senate Blue Ribbon hearings sa previous congress dahil hindi lang sa principle ng command responsibility pero dahil sinabi nila, inamin nila na nagsign off sila doon sa paglipat at pagpark ng napakalaking budget ng DOH sa PS-DBM na ni wala man lang MOA o iba pang dokumento o paper trail. At kumbaga yun yung isang maituturing na original sin sa buong Pharmally investigation na ito. Isang tanong nalang po pero tungkol sa POGO. Sinuportahan niyo yung Chairman's report po ni Sen. Gatchalian. Chairman's report lang siya dahil tama ho ba kulang po sa pirma to make it committee report? Would you know kung anong nangyari at kung ilan lang ba ang pumirma dun sa members ng Ways and Means Committee? SRH: Well, ayon kay Sen. Sherwin na chair ng Ways and Means, may kailangan silang bilang na mga pirma para sa committee report, naabutan lang ng adjournment namin as of last night, pero sabi naman nila, anyway, continuing yung investigation at isa ang committee niya na authorized naman, kaming lahat na mga kumite, na mag-daos o magpatuloy ng hearings kahit during a recess or an adjournment. So hindi pa tapos yun and then may panimulang pag-ulat sa publiko si Sen. Sherwin kagabi sa kanilang privilege speech, na nasimulan narin naming mga pumirma at sumusuporta sa committee report niya na i-interpellate para at least masimulan nang mai-communicate sa public yung mga importanteng findings na nalaman muli ng Senado, ng isang Senate Committee tungkol sa POGOs. Nung sa online sabong, naging solid ang Senate para manawagan ang Senate na i-suspend ang online sambong, eventually, natigil na. Dito sa POGO, nakikita niyo po ba na mag-aaprove kayo nung resolution na panawagan sa pangulo na i-ban na ang POGO? SRH: I really hope so, kasi kahit yung mga naunang kakaunting argumento di umano para sa POGO, tulad ng economic gains di umano, hindi naman talaga nag-materialize and over the past several years, paliit nang paliit pa nga, year on year. Tapos kapag ipinagtabi mo sa isang cost-benefit analysis sa costs, yung economic costs at sa mahabang panahon, yung social costs na yun ang inimbestigahan halimbawa ng Senate Committee on Women ng dalawang taon kaugnay ng POGO-related prostitution, illegal recruitment and detention, yung pastillas scam, hanggang pa sa human trafficking, eh talagang kahit sa usapin lang ng numero ng pesos and centavos, losing proposition ang POGO so dapat na talagang isara at paalisin yan and I'm really hoping that we can arrive at that consensus sa Senado. Hindi po ba kayo nanghihinayang kasi 2021 pa po nilabas ng COA yung audit nila and then nagkaroon ng 4-5 months na investigation yung Blue Ribbon Committee pero hindi nakalusot sa Senate ang Blue Ribbon report and then ngayon po na may preventive suspension order, some of the officials po ay wala nadin po talaga sa mga offices that they assumed before. What do you make of that? SRH: Hindi talaga ako nanghihinayang sa mga ganito. Pakiramdam ko patunay ito na yung mga institusyon natin nagsusumikap talaga na mag-work. Kahit pakiramdam or karanasan natin, matagal, walang nasasayang na mabuting effort, and very gratifying kapag ka ang trabaho ng COA ay pwedeng mag-spur ng trabaho ng Senate na pwede rin mag-spur ng trabaho ng Office of the Ombudsman or magcomplement sa isa't isa. Yan ay isang magandang halimbawa ng virtuous cycle na tinatawag. Kaya wala talagang panghihinayang dahil walang mabuting nasasayang and over time, kapag kaming mga institusyon ay ginagawa yung aming trabaho, that can only further strengthen us, parang mga muscles na ginagamit o ineexercise, lalo lamang lumalakas, at kapag different muscles ng lipunan natin, yung body politic, ay lumalakas at nagtutulungan, then, lalakas ang buong katawan ng lipunan natin, or kahit nung demokrasya natin. So pagtiyagaan lang natin ito. Kasi ito nga eh nagbubunga kahit two years after. Akala nung iba wala na yung Pharmally. Actually, prophetic kayo sa Senate media, tinanong niyo ako two days ago nung press con tungkol naman sa sugar smuggling, tinanong niyo eh, anyare na sa Pharmally at ang nasabi ko lang noon ay abangan natin yung COA special audit dahil siyempre hindi ko naman pwedeng banggitin pa yung Office of the Ombudsman. Prophetic yung tanong niyong iyon at eto nga just a few days later, pinaguusapan natin ang isang tingin ko significant na hakbang forward. Again, I'm just so happy na naging mabahagi dito yung Senado. How about yung mga Pharmally executives and kasama po doon nakalink po si Michael Yang, dapat po ba bilisan din ang paghabol po sa accountability nila? SRH: While preventive suspension can only be filed against government employees, private respondents may be included later, after the preliminary investigation. Other respondents may also be added after PI when cases are filed. So kumbaga, posibleng hindi pa ito exhaustive list itong 33 ka-tao, so hindi parin tapos ang kwento kaugnay ng mga Pharmally executives maging kay Mr. Yang. Dun sa manifestation sa floor ni Blue Ribbon chairman Francis Tolentino, sabi niya tinuturing niyang seryoso at violative ng inyong tradition yung umano'y reklamo sa Blue Ribbon sa kawalang aksyon dun sa panibagong sugar fiasco. Do you feel alluded to o sa tingin niyo may mali lang impormasyon na nakarating kay Sen. Tolentino? SRH: I certainly don't feel alluded to. Dahil kahit kayo sa Senate media alam niyo, tuwing tinatanong niyo ako, or tuwing tinatanong ako ng stakeholders sa sugar industry, whether mga magsasaka or yung mga planters o yung mga ibang traders na anyare na nasaan na ang Blue Ribbon investigation, lagi kong sinasabi at inulit ko yun, minanifest ko iyon sa floor pagkatapos ng manifestation ni Chair Francis na nananalig ako na didinigin ito ng Blue Ribbon sa pamumuno ni Chair Francis at nasasabi ko iyon dahil alam kong naghahanda sila ngayunpaman. Inassume po ni Sen. Tolentino na talagang lahat ng mga ganitong pressing issues involving malfeasance, misfeasance, nonfeasance na talagang aaksyunan ng Blue Ribbon. Ngayon po ba, may abiso na sa inyo kung meron nang schedule tungkol sa investigation tungkol sa anomalous sugar importation? SRH: Wala pa naman pero alam ko nga na naghahanda ang Committee Secretary ng Blue Ribbon. Pinakita pa nga sakin ni Chair Francis yung screenshot ng sulat ng Comm Sec sa isang opisyal sa sugar sector na humihingi ng mga dokumento kaya't at sabi ko kay Chair Francis noon na oo alam ko yan kaya alam ko pinahahanda niyo ang kumite at sabi ko din sa kanya na magprivivilege speech sana ako kaya lang hindi pa na-ischedule so magprepress con nalang ako tungkol sa sugar smuggling bilang suporta dun sa Blue Ribbon investigation na gagawin. At sabi niya ok yan makakatulong yan, so kaya I don't feel alluded to at all sa kanilang manifestation kahapon. So tingin niyo magkakaroon ng hearing during the break? SRH: Posible. Authorized ang lahat ng Senate committees na gawin iyon gaya ng binanggit ko kanina kapag siguro kumpleto na yung mga dokumentong nililikom ng Blue Ribbon Comm Sec ay pwede nang itakda ni Chair Francis ang unang pagdinig. And in the meantime, at least, napag-uusapan na talaga publicly dahil maraming stakeholders talaga ay nagrereklamo. Have you talked to Sen. Dick Gordon? SRH: Hindi pa kami nakapag-usap muli pero nung mabalitaan ko yung order ng Office of the Ombudsman, nag-message ako sa kanila ng Mabuhay May nakakausap po kami ma'am sa Blue Ribbon Committee, those who worked really hard doon po sa ginawa ninyong Pharmally investigation. May isang nakausap po ako sabi niya, mangiyak-ngiyak ang naging reaksyon nila dahil dun sa, looking back, dun sa lahat ng hirap na pinag-daanan nila is parang somehow may konting consolation. Did you feel some sort of a emotional response also? SRH: Talaga. Sabi ko nga sa mga kasama sa office, nung mabalitaan ko yung order eh sabi ko sa nagbalita, you are the bearer of the best news! At nung finally dumating yung kopya nung suspension order kagabi, talagang kung hindi ako masyadong masaya, maiiyak sana ako sa saya, kaya talagang nauunawan ko ang pakiramdam ng mga kasama sa Blue Ribbon Committee. Alam niyo naman na kaming mga nagtatrabaho sa Senado, mga Senador, we could not do the work we do kung hindi dahil sa mga staff namin at mga Committee Secretariat kaya talagang mabuhay ang Comm Sec ng Blue Ribbon. Talagang ang tindi ng trabaho nila two years ago already.I can just imagine yung feeling of vindication nila sa ganitong order ng Office of the Ombudsman, bunga ng kanilang trabaho. **** PRESSCON VIDEO LINK: https://drive.google.com/file/d/19px5wTPEMYOhtLu1da5DJx1jGnNMG9Qt/view