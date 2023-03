Dar Entrada No Casamento Ficou Mais Fácil; Confira

Casar está mais rápido desde o dia 31 de janeiro deste ano, quando passou a valer em todo o Brasil o Sistema Eletrônico de Registros Públicos (Serp).

Desde janeiro, está mais fácil habilitar um casamento; Casamentos.com.br explica o que muda com o Sistema Eletrônico de Registros e como habilitar o matrimônio

Quanto mais ágil o processo, mais as pessoas se animam a casar.” — Juliana Gallo, vice-presidente de vendas para América Latina

SãO PAULO, SãO PAULO, BRASIL, March 22, 2023 / EINPresswire.com / -- Casar está mais rápido desde o dia 31 de janeiro deste ano, quando passou a valer em todo o Brasil o Sistema Eletrônico de Registros Públicos (Serp) – sistema que permite o acesso, de forma remota e eletrônica, aos serviços de registros públicos. Casamentos.com.br explica como a novidade dos cartórios afeta o universo dos casamentos. No Brasil, os casais começam a organizar o casamento com até um ano de antecedência, de acordo com dados do Livro Imprescindível dos Casamentos, uma publicação da marketplace e do professor da ESADE, Carles Torrecilla, em parceria com o Google.As mudanças são para melhor : se antes o tempo entre a submissão dos documentos e a habilitação do casamento era de 15 dias, agora são necessários apenas 5 dias para que os casais possam oficializar o seu pedido e marcar a data. A expectativa da Casamentos.com.br é que em 2023, a cifra de 2022 volte a se repetir, e 1 milhão de casamentos sejam realizados no país.Além do processo mais rápido, outra novidade é a possibilidade de indicar a celebração remota por meio de videoconferência. Depois de 2020, o modelo virou uma forma de garantir o casamento sem expor ao risco os convidados. Agora, deve facilitar a vida dos casais que querem realizar o casamento e a festa no mesmo lugar sem ter que pagar uma diligência, ou seja, quando o enlace civil acontece fora do cartório com a presença do Juiz de Paz e do escrivão e o casal tem que pagar a mais por isso.“Vemos todas essas mudanças de forma muito positiva. Quanto mais fácil e ágil for o processo, maior a possibilidade das pessoas se animarem para casar e celebrar a união”, comenta Juliana Gallo, vice-presidente de vendas para Índia e América Latina da The Knot Worldwide, grupo ao qual pertence Casamentos.com.br.Outra mudança contemplada pelo Serp é tornar mais fácil a conversão da União Estável em casamento, sem a necessidade de apresentação de pareceres judiciais e inúmeros documentos para comprovar a relação de matrimônio entre o casal.O que é necessário para dar entrada no casamento?O primeiro passo será buscar um cartório para iniciar o trâmite. Ali, o casal terá que fornecer seus dados pessoais e documentos que variam de acordo com o estado civil dos nubentes: se solteiros, divorciados ou viúvos.O casal também deverá indicar o regime de bens no casamento civil, que pode ser a comunhão parcial de bens, a comunhão universal de bens, a separação total de bens e participação final nos aquestos. “Isso é uma questão que deve ser pensada com cuidado porque isso interfere diretamente no final quando alguém do casal vier a faltar ou se houver a separação”, explica Milena Camargo, advogada especialista em planejamento matrimonial.As custas de cartórios são tabeladas e variam conforme a unidade federativa, conforme é explicado aqui Sobre a Casamentos.com.br: Portal nupcial que faz parte do grupo The Knot Worldwide cujo objetivo é ajudar noivos a organizar o dia mais feliz das suas vidas. Com presença internacional, o grupo criou uma comunidade nupcial e dispõe de uma base de dados detalhada com mais de 700.000 profissionais do setor nupcial e oferece aos casais ferramentas para preparar a sua lista de convidados, administrar o orçamento, encontrar fornecedores, etc. The Knot Worldwide opera em 16 países através de diferentes domínios como Casamentos.com.br, Bodas.net, WeddingWire.com, TheKnot.com, Matrimonio.com, Mariages.net, Casamentos.pt, Bodas.com.mx, Matrimonio.com.co, Matrimonios.cl, Casamientos.com.ar, Matrimonio.com.pe, Hitched.co.uk, Hitched.ie, Casamiento.com.uy, WeddingWire.ca e WeddingWire.in.

Casamento Civil: Procedimentos para se casar