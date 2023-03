Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group kündigt Erweiterung des Vertriebs-, Service- und Technikstandorts in Südafrika an

Share This Article

TEMECULA, Kalif., March 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (die „Gruppe“), Teil der Unternehmensgruppe Nikkiso Co. Ltd (Japan) und unter dem Namen Cryogenic Industries, Inc. (USA) tätig, ist stolz darauf, eine weitere Ausweitung ihrer Vertriebs-, Service- und Technikkapazitäten für den afrikanischen Markt bekannt geben zu können. Von diesem Werk aus werden alle Produkte der Gruppe unterstützt.

Das Werk in Waterfall, Kwazulu-Natal, Südafrika, wurde errichtet, um die Präsenz in Afrika zu stärken und Südafrikas Technikzentrum und den dortigen Wirtschaftsstandort zu unterstützen. Die Techniker und Außendienstmitarbeiter vor Ort bringen spezifische Kenntnisse der Region und der lokalen Märkte mit und ermöglichen so hochgradig maßgeschneiderte Lösungen.

Neben dem technischen Vertrieb für alle Produkte der Gruppe wurde ein Team für die Inbetriebnahme von Luftzerlegungsanlagen zusammengestellt, das auch den Kundensupport übernimmt. Der zusätzliche technische Support wird Prozess- und Designoptimierung sowie innovative Lösungen für die Region bieten. Die Anlage wird auch LNG-Ausrüstung bereitstellen, um die große Erdgasexpansion vor Mosambik und die mögliche Entwicklung virtueller Pipelines für LNG-Kraftstoff zur Linderung der Stromkrise zu unterstützen.

„Durch diese Expansion sind wir in der Lage, schnell auf den wachsenden Energiebedarf in Afrika zu reagieren und unseren Kunden durch unsere Präsenz vor Ort einen besseren Service und Support zu bieten“, so Peter Wagner, CEO von Cryogenic Industries und President des Konzerns.

Bruce van Dongen wird als Managing Director fungieren. Für die Zukunft ist eine Serviceeinrichtung geplant, die Pumpen und Turboexpander unterstützen soll. Diese Expansion ist Ausdruck des Engagements und der Unterstützung für das Wachstum des afrikanischen Marktes.

ÜBER CRYOGENIC INDUSTRIES

Die Mitgliedsunternehmen von Cryogenic Industries, Inc. (jetzt ein Mitglied von Nikkiso Co., Ltd.) fertigen und warten technische Geräte zur Verarbeitung kryogener Gase (Pumpen, Turboexpander, Wärmetauscher usw.) und Prozessanlagen für Industriegase und Erdgasverflüssigung (LNG), Wasserstoffverflüssigung (LH2) und Organic Rankine Cycle zur Rückgewinnung von Abwärme. Cryogenic Industries wurde vor über 50 Jahren gegründet und ist die Muttergesellschaft von ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne und Cryoquip und eine gemeinsam gesteuerte Gruppe von 20 operativen Einheiten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nikkisoCEIG.com und www.nikkiso.com .

MEDIENKONTAKT:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/30d66f23-e389-4adb-86c2-43133a748d6e/de