Copel - EBITDA ajustado de R$ 1.427,6 milhões no 4T22 (+37,3% vs. 4T21)

SãO PAULO, BRASIL, March 22, 2023 / EINPresswire.com / -- O EBITDA ajustado (excluídos os itens não recorrentes) atingiu R$ 1.427,6 milhões no 4T22, montante 37,3% superior aos R$ 1.039,6 milhões registrados no 4T21. Esse aumento deve-se, sobretudo, ao melhor resultado da Copel GeT (aumento de 48,3%), Copel Distribuição (+10,4%) e Compagas (aumento de R$ 62,4 milhões), parcialmente compensado, principalmente, pelo desempenho da UTE Araucária, que não registrou despacho no período, ante 360 GWh despachados no 4T21. Destaca-se que os custos gerenciáveis, excetuando-se provisões e reversões, tiveram redução de 28,1%, em termos reais no comparativo entre períodos.Os principais fatores que explicam o aumento são:(i) a melhora de R$ 311,9 milhões no resultado na compra e venda de energia elétrica (sem considerar UTE Araucária), em razão, essencialmente, do cenário hidrológico mais favorável no 4T22 (GSF médio de 77,64%, ante 67,71% no 4T21) e a entrada do Complexo Eólico Vilas no portfólio de geração (ativo adquirido em 30 de novembro de 2021) impactando positivamente o desempenho da Copel GeT;(ii) melhor resultado da Compagas (EBITDA de R$ 97,1 milhões no 4T22, ante R$ 34,7 milhões no 4T21), devido, basicamente, (a) a recuperação no trimestre de saldo relativo aos contratos de suprimento de gás natural e transporte (conta gráfica) , (b) a melhor margem de distribuição em função do maior volume distribuído no mercado cativo e dos reajustes tarifários aplicados em 2022; e (c) o impacto de provisões para litígios cíveis realizadas no 4T21;(iii) do acréscimo de R$ 61,1 milhões no resultado de equivalência patrimonial, em decorrência da maior remuneração sobre ativos de transmissão de controladas em conjunto; e(iv) redução de 41,0% nas despesas com “pessoal e administradores, após excluído o efeito de R$ 125,7 milhões do Programa de Demissão incentivada no 4T21, explicada principalmente pelo maior montante referente ao prêmio por desempenho (PPD) e participação nos lucros e resultados (PLR) no ano de 2021.Esses eventos foram parcialmente compensados, sobretudo, pela redução de R$ 752,2 milhões com “suprimento de energia elétrica” dada a ausência de despacho da UTE Araucária no 4T22 ante 360 GWh despachados no 4T21, consequência da melhora das condições hidrológicas em 2022.A versão completa desse relatório está disponível no site da Companhia ri.copel.com Teleconferência: 22/03/2022 – Quarta-feiraPortuguês: 09h00 – Horário de BrasíliaSerá transmitida via internet(Tradução simultânea em inglês)Transmissão ao vivo no site ri.copel.com1 Conta gráfica: ferramenta regulatória na qual são registradas e acumuladas as diferenças, positivas ou negativas, referentes ao preço do gás, entre os preços contidos nas tarifas de fornecimento aplicadas aos faturamentos mensais dos consumidores, pela prestação do serviço de distribuição, e aqueles faturados pelos supridores à concessionária, de acordo com os Contratos de Suprimento. Fonte: Resolução AGEPAR 028 de 31/10/2022.