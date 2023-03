Equifax Canada lance le Gestionnaire FraudeQI(🇲🇨), une plateforme de prévention de la fraude de pointe, pour aider les entreprises à lutter contre la fraude en temps réel

Les taux de fraude ont augmenté de 33,4 % au Canada au cours de la dernière année; les secteurs des cartes de crédit, des prêts hypothécaires et des prêts automobiles sont les plus durement touchés

TORONTO, 21 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equifax Canada a lancé le Gestionnaire FraudeQIMC​​​​​​​​​​, une solution de prévention de la fraude optimisée par des analyses avancées et de riches sources de données. Cette plateforme infonuagique offre une intégration transparente du processus de demande de crédit et permet aux entreprises d'atténuer le risque en temps réel et de prévenir les pertes découlant de la fraude.



« Grâce à son passage vers le nuage, le Gestionnaire FraudeQI permet à Equifax de mieux protéger les données de ses clients et, surtout, celles de leurs propres clients. Il offre aussi un rendement amélioré et une plus grande souplesse pour s’adapter aux besoins changeants du marché, souligne Sue Hutchison, présidente d’Equifax Canada. Nous avons repensé et réinventé nos outils et notre technologie pour offrir des données, des analyses et des solutions de classe mondiale. Ce type d’innovation s’inscrit dans notre démarche de transformation numérique afin de fournir à nos clients les renseignements décisionnels inégalés dont ils ont besoin pour faire croître leur entreprise et atténuer les risques. »

La nouvelle plateforme tire parti de la puissance d’Échange FraudeQIMD d’Equifax, le plus important réseau d’échanges de renseignements sur les fraudes au Canada, qui comprend des données multisectorielles sur la fraude et qui contribue à la protection de grandes banques et institutions financières, de sociétés de télécommunications, de prêteurs automobiles et d’autres organisations depuis 15 ans. Au cours de cette période, Equifax a continué d’évoluer et de s’adapter aux changements de la dynamique du marché et des besoins des clients. Elle est maintenant prête à offrir une protection encore plus grande aux entreprises canadiennes grâce au Gestionnaire FraudeQI. La plateforme est soutenue par une expertise et une expérience de pointe, et rend possibles plus de 20 millions de parcours de demandes de clients canadiens chaque année. Au cours des quatre dernières années, les plateformes de prévention de la fraude d’Equifax Canada ont aidé des organisations à prévenir des pertes liées à la fraude de plus de 5 milliards de dollars.

« Dans un contexte de défis économiques, les entreprises doivent absolument prioriser la croissance et les économies de coûts. Bien entendu, l’objectif est de stopper la fraude avant qu’elle ne se produise, explique Carl Davies, chef, Prévention de la fraude et du vol d’identité, Equifax Canada. Grâce à sa technologie de pointe, le Gestionnaire FraudeQI aide les entreprises à détecter efficacement les fraudes sans augmenter leurs coûts opérationnels. En réduisant le nombre de faux positifs, nous pouvons aider les entreprises à augmenter leur taux de conversion, à accroître leurs revenus et, ultimement, à atteindre leurs objectifs de croissance. »

Le Gestionnaire FraudeQI est l’outil tout désigné pour répondre aux préoccupations croissantes liées à la fraude dans la situation économique actuelle, car il combine la souplesse nécessaire pour satisfaire les besoins de chaque organisation, des pointages de fraude alimentés par l’apprentissage automatique pour stopper la fraude avant qu’elle ne se produise et la profondeur du réseau d’échanges de renseignements sur les fraudes le plus complet au Canada.

LES CARTES DE CRÉDIT, LES PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET LES PRÊTS AUTOMOBILES PARMI LES SECTEURS OÙ LA FRAUDE EST EN HAUSSE

Les pressions inflationnistes ont des répercussions sur les consommateurs et les entreprises, ce qui crée de nouvelles occasions pour les fraudeurs. Le vol d’identité est une préoccupation croissante dans le secteur des cartes de crédit, car certains consommateurs ajoutent plus de cartes à leur portefeuille pour suivre l’augmentation du coût de la vie. De même, la hausse des taux d’intérêt a une incidence sur l’abordabilité des prêts hypothécaires, ce qui peut entraîner un plus grand nombre de demandes frauduleuses. Selon les données d’Equifax, le taux de fraude pour les cartes de crédit a augmenté de 78,4 % sur douze mois au quatrième trimestre de 2022. Au cours de la même période, la fraude hypothécaire a augmenté de 31,9 %. La falsification des données financières, qui représente 56,7 % des demandes frauduleuses, demeure la principale préoccupation des prêteurs hypothécaires. Une augmentation de 30,9 % des comportements frauduleux a été observée dans l’industrie automobile. La fraude de première partie est la plus grande menace.

« La fraude est une préoccupation importante pour tous les types d’entreprises, poursuit Carl Davies. La fraude d’identité est la plus grande menace dans le secteur des cartes de crédit et représente maintenant jusqu’à 70 % de tous les cas de fraude liés aux demandes de carte de crédit. La falsification de données financières demeure la principale préoccupation des prêteurs hypothécaires. La fraude de première partie est la plus grande menace dans le secteur du financement automobile, mais la proportion croissante de vols d’identité est également préoccupante. »

Compte tenu de l’augmentation de la fraude et de la situation économique actuelle, Equifax a récemment mené un sondage pour évaluer l’opinion des consommateurs. D’après les résultats obtenus :

82 % des consommateurs interrogés croient que la fraude continuera d’augmenter.

75 % des consommateurs sont d’accord pour dire que les personnes qui ne commettraient pas de fraude en temps normal pourraient être tentées de le faire en raison des conditions économiques actuelles.

21 % des jeunes adultes (âgés de 18 à 34 ans) sont beaucoup plus enclins à gonfler leur salaire annuel pour avoir droit à une nouvelle carte de crédit avec une limite plus élevée.

37 % des consommateurs sont d’accord pour dire qu’il y aura une augmentation du nombre de citoyens qui commettent des fraudes en fournissant de faux renseignements dans les demandes de location d’un logement.

30 % des consommateurs sont d’accord pour dire qu’une augmentation de la fraude dans les demandes de financement hypothécaire est probable.



SUCCÈS RAPIDE ET FONCTIONNEMENT DE LA PLATEFORME GESTIONNAIRE FRAUDEQI

Une grande institution financière canadienne utilisant la plateforme a considérablement amélioré l’efficacité de ses enquêtes sur les demandes frauduleuses grâce aux capacités d’apprentissage automatique du Gestionnaire FraudeQI. La plateforme permet aux entreprises d’exploiter Précision, un outil de pointage de fraude fondé sur l’apprentissage automatique, pour évaluer les demandes afin de rationaliser et d’optimiser leurs opérations de lutte contre la fraude. L’institution financière qui se sert de Précision a connu une diminution relative de 42 % du taux de faux positifs, ce qui a généré des gains d’efficience importants pour sa stratégie d’enquête sur les fraudes.

Les entreprises doivent absolument pouvoir détecter davantage de fraudes et simplifier le traitement des demandes légitimes des clients pour assurer leur rentabilité. Grâce à Précision, une autre grande institution financière a été en mesure de repérer 83 % cas de fraude potentielle de plus par mois. L’outil Précision lui a aussi permis d’accélérer le traitement des demandes légitimes, ce qui accélère et améliore l’expérience d’intégration des clients.

Enquêter sur les demandes pour déceler la fraude est long et coûteux. Le Gestionnaire FraudeQI accélère le processus grâce à son moteur de règles de pointe qui offre une grande souplesse et de nombreuses possibilités de personnalisation en utilisant plus de 300 règles en temps réel pour mieux répondre aux besoins d’une entreprise. Le temps de réponse de la plateforme est extrêmement rapide, ce qui permet aux clients d’intégrer le Gestionnaire FraudeQI directement à leur cheminement client en temps réel.

Le Gestionnaire FraudeQI comprend également un puissant outil de visualisation des données qui offre des analyses améliorées grâce à des tableaux de bord et à des rapports détaillés. Il aide les entreprises à obtenir des renseignements utiles pour orienter efficacement leur stratégie de prévention de la fraude.

Pour en savoir plus sur le Gestionnaire FraudeQI et son efficacité à lutter contre la fraude, visitez le site Web d’Equifax Canada : https://www.consumer.equifax.ca/entreprise/gestionnaire-fraudeqi/ .

* Du 1er au 8 février, Equifax a sondé 1 000 Canadiens âgés de 18 à 65 ans. Un échantillon probabiliste de

la même taille donnerait une marge d’erreur de ±3,1 pour cent, 19 fois sur 20.

À propos d’Equifax

Chez Equifax (NYSE : EFX), nous croyons que les connaissances entraînent le progrès. En tant que société internationale des secteurs des données, des analyses et des technologies, Equifax joue un rôle essentiel dans l’économie mondiale en aidant les institutions financières, les entreprises, les employeurs et les organismes gouvernementaux à prendre des décisions cruciales avec une assurance accrue. En s’appuyant sur son ensemble unique de données différenciées ainsi que sur des analyses et des solutions infonuagiques de pointe, elle offre des aperçus qui favorisent la croissance de ses clients et aident les gens à aller de l’avant. Equifax, dont le siège social se trouve à Atlanta, compte près de 14 000 employés partout dans le monde. Elle est active ou possède des investissements dans 24 pays en Amérique du Nord, en Amérique Centrale, en Amérique du Sud, en Europe et dans la région de l’Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, visitez Equifax.ca/entreprise .

