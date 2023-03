La CCC et le Bangladesh signent un nouveau contrat GÀG pour la potasse canadienne

Share This Article

News Provided By

/EIN News/ -- OTTAWA, 20 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Corporation commerciale canadienne (CCC) a le plaisir d'annoncer qu'elle a signé un nouveau contrat de gouvernement à gouvernement (GÀG) avec la Bangladesh Agricultural Development Corporation (BADC) pour la livraison de potasse canadienne par Canpotex Limited. Il s'agit du 8ème contrat GÀG que la CCC a signé avec la BADC. L'année dernière, la CCC a facilité la vente de plus de 500 millions de dollars de potasse de Canpotex au Bangladesh.



La BADC, organisme autonome relevant du ministère de l'agriculture du Bangladesh, est responsable de l'achat, du stockage, du transport et de la distribution des intrants agricoles essentiels. Ce contrat GÀG pour la potasse de Canpotex est une autre étape importante dans les relations croissantes entre le Canada et le Bangladesh. La CCC a joué un rôle essentiel en facilitant l'approvisionnement fiable du gouvernement du Bangladesh en potasse canadienne de haute qualité provenant de Canpotex. En 2022, le gouvernement du Bangladesh a augmenté ses importations de potasse canadienne de plus de 200 % par rapport à l'année précédente.

La CCC est l'agence de passation canadienne de contrats de gouvernement à gouvernement. Les contrats GÀG mettent en relation des entreprises canadiennes qualifiées avec des acheteurs gouvernementaux du monde entier. Chaque contrat GÀG a l'effet juridique d'être signé au nom du gouvernement du Canada et s'accompagne d'une garantie d'exécution du contrat. Pour en savoir plus sur la façon de tirer parti des contrats GÀG pour l'achat de produits et services canadiens, contactez la CCC.

CITATIONS

« Le Canada a fourni au Bangladesh plus de 3 millions de tonnes de potasse depuis 1972, et la CCC est heureuse de s'associer à la BADC pour la livraison continue de la potasse de Canpotex, qui est un élément nutritif essentiel pour les cultures. » - Antony Rizk, directeur du développement des affaires, secteur de l'agriculture, Corporation commerciale canadienne

« Canpotex est un fournisseur fiable de potasse canadienne de haute qualité pour les marchés étrangers depuis plus de 50 ans. Nous sommes heureux de nous associer à nouveau à la CCC et à la BADC pour fournir au Bangladesh la potasse dont il a besoin. » - Gordon McKenzie, président et chef de la direction, Canpotex.

FAITS EN BREF

Au cours des 50 dernières années, Canpotex a fourni au Bangladesh environ 3 millions de tonnes de potasse. Au Bangladesh, la quasi-totalité de la potasse est utilisée comme nutriment pour les cultures afin d'en améliorer le rendement.

La potasse de Canpotex représente environ 40 % des exportations totales du Canada vers le Bangladesh.

La potasse sera produite par les actionnaires de Canpotex, Mosaic et Nutrien, qui possèdent et exploitent neuf mines de potasse en Saskatchewan.

Le Canada est le plus grand fournisseur de potasse au monde, représentant environ 40 % de l'offre mondiale.

L'industrie canadienne de la potasse emploie plus de 5 000 Canadiens.

La valeur du commerce bilatéral de marchandises entre le Canada et le Bangladesh a plus que triplé entre 2004 et 2018. Les exportations canadiennes de marchandises vers le Bangladesh ont atteint 651 millions de dollars en 2018, dont 70 % étaient des produits agricoles.

Les principales exportations du Canada vers le Bangladesh sont les céréales, les légumineuses, le fer et l'acier, les engrais (potasse), les produits chimiques, ainsi que les aéronefs et les équipements et services connexes.

Le Bangladesh est le quatrième marché d'exportation de légumineuses (pois secs, lentilles, pois chiches) et un marché important pour le blé de haute qualité.

Plusieurs entreprises canadiennes phares des secteurs de la confection, de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité sont également actives sur le marché bangladais et recherchent de nouvelles opportunités commerciales.



LIENS CONNEXES

RESSOURCE

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter communications@ccc.ca.

A PROPOS DE LA CORPORATION COMMERCIALE CANADIENNE (CCC)

Nous sommes l’agence canadienne de passation de contrats de gouvernement à gouvernement (GÀG). Nous aidons à établir des relations commerciales fructueuses entre les entreprises canadiennes et les gouvernements du monde entier grâce à notre approche de passation de contrats GÀG. Nous sommes également l’autorité contractante désignée du gouvernement du Canada pour les besoins du DoD américain au Canada. Pour en savoir plus sur comment nous avons facilité des échanges commerciaux de plusieurs milliards de dollars entre des entreprises canadiennes et les gouvernements du monde entier, visitez le site www.ccc.ca/fr/.