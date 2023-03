Des victimes et survivants rencontreront des représentants du gouvernement pour promouvoir les technologies de prévention de la conduite avec capacités affaiblies

/EIN News/ -- OAKVILLE, Ontario, 20 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Durant la Semaine nationale de la prévention de la conduite avec facultés affaiblies qui se tiendra du 19 au 25 mars, des victimes et des survivants de la conduite avec capacités affaiblies rencontreront des députés fédéraux et des sénateurs en vue de mobiliser des appuis pour les technologiques automobiles qui ont le potentiel d’éliminer presque totalement la conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool.



Après avoir relaté leurs expériences personnelles aux députés et aux sénateurs, les victimes et les survivants leur demanderont de soutenir l’intégration de la technologie de prévention de la conduite avec capacités affaiblies à l’équipement de série de tous les véhicules neufs.

« Ces technologies peuvent sauver des vies, prévenir des blessures et épargner à tant de familles une vie de peine et de chagrin, a souligné Jaymie-Lyne Hancock, présidente nationale de MADD Canada, dont le frère a été tué par un chauffard aux capacités affaiblies en 2014. Si nous avions ce genre technologie il y a quelques années, mon frère DJ serait peut-être toujours des nôtres. Il serait allé à l’université. Il aurait été là pour célébrer les fêtes avec sa famille. Il serait venu à mon mariage l’an dernier. »

Il existe déjà des technologies de pointe, et d’autres sont en voie de développement, qui peuvent détecter l’affaiblissement des capacités du conducteur et soit empêcher le véhicule de démarrer ou l’arrêter en toute sécurité. Par exemple: systèmes de capteurs qui détectent le taux d’alcool par le toucher ou dans l’air ambiant; systèmes de suivi qui examinent les mouvements du véhicule (comme les sorties de voie); et systèmes qui suivent les mouvements de la tête et des yeux du conducteur, ainsi que la dilatation de ses pupilles.

Au mois de novembre 2021, le Président Biden a signé une loi qui rend obligatoire l’installation de technologies de prévention de la conduite avec capacités affaiblies dans tous les véhicules neufs (automobiles et camions) d’ici 2027. Selon un sondage de la société Ipsos, 9 Américains sur 10 sont en faveur de l’intégration d’une technologie de prévention de la conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool au système électronique des véhicules.

MADD Canada est d’avis que nous avons besoin d’une loi semblable au Canada. Par conséquent, nous joignons notre voix à celle des victimes et des survivants que nous soutenons pour demander au Gouvernement du Canada de rendre obligatoire l’intégration de technologies de prévention de la conduite avec capacités affaiblies à l’équipement de sécurité de série de tous les véhicules neufs, au même titre que les ceintures de sécurité, les coussins gonflables et les freins antiblocage.

Les Canadiens et Canadiennes qui souhaitent ajouter leur voix à la nôtre sont invités à se rendre sur www.sobreauvolant.ca/ pour envoyer un message à leur député(e) fédéral(e).

« Il est important de souligner que ces technologies ne sont pas du tout comme un antidémarreur éthylométrique ni un alcootest qui nécessitent tous les deux un échantillon d’haleine du conducteur, a expliqué Steve Sullivan, chef de la direction de MADD Canada. Ces technologies sont essentiellement invisibles aux conducteurs sobres et ne nécessitent aucune intervention de leur part. »

« Nous reconnaissons qu’il faudra plusieurs années avant que tous les véhicules sur la route soient équipés de ces technologies, a jouté Mme Hancock. Toutefois, plus tôt nous débuterons, plus tôt nous commencerons à sauver des vies et prévenir des blessures. La conduite avec capacités affaiblies coûte des milliards de dollars chaque année à la société canadienne et prélève un tribut incalculable sur les familles qui perdent un être cher et sur les personnes grièvement blessées. »

Depuis 2018, la troisième semaine de mars de chaque année est désignée la Semaine nationale de la prévention de la conduite avec les facultés affaiblies. Tout au long de cette semaine, les Canadiens et Canadiennes sont encouragés à contribuer à la prévention de la conduite avec capacités affaiblies et à la sécurité routière. MADD Canada se joint aux gouvernements, aux agences d’application de la loi et aux organismes communautaires pour sensibiliser la population au problème de la conduite avec capacités affaiblies et aux moyens de l’éviter.

MADD Canada a notamment organisé une campagne « Une chandelle pour » dans le cadre de la Semaine nationale de la prévention de la conduite avec les facultés affaiblies. Les Canadiens et Canadiennes sont invités à témoigner leur appui aux personnes touchées par la conduite avec capacités affaiblies en se prenant en photo ou en vidéo avec une chandelle allumée en hommage à toutes les victimes et tous les survivants, puis à les publier avec le mot-clic #unechandellepour, tout en identifiant MADD Canada afin que nous puissions aimer et partager leurs publications.

Pour en savoir davantage sur les technologies de prévention de la conduite avec capacités affaiblies, rendez-vous sur : https://madd.ca/pages/conduite-avec-facultes-affaiblies/mettre-fin-a-la-conduite-avec-facultes-affaiblies/technologie/?lang=fr .

