WoodmenLife supprime ses goulots d'étranglement et accroît sa productivité avec Alation

Le fournisseur d'assurance vie à but non lucratif accélère sa transformation pilotée par les données afin de rationaliser ses opérations et de faire migrer ses données existantes on-premise vers le cloud

/EIN News/ -- REDWOOD CITY, Californie, 20 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation, Inc. , le leader des solutions de veille des données d'entreprise , a annoncé que le fournisseur d'assurance vie à but non lucratif WoodmenLife tire parti de sa plateforme de veille des données pour accroître sa productivité. Avec Alation, les analystes des données et commerciaux de WoodmenLife régissent et gèrent les données en guise d'actif stratégique, modernisent la pile technologique de l'entreprise et font migrer les données cruciales vers le cloud. Les workflows qui prenaient 3 à 5 jours en moyenne avant Alation sont désormais exécutés en 15 minutes, améliorant la productivité de près de 99 %.



Le prestataire d'avantages retraites et d'assurance vie basé à Omaha dessert ses clients depuis plus de 130 ans, fournissant des milliers de points de données chaque année. L'entreprise abrite une myriade d'anciennes technologies et applications dans sa pile technologique et avait besoin d'une solution permettant aux utilisateurs de trouver et faire émerger des données fiables et de haute qualité rapidement. Dans l'incapacité de consulter et comprendre les données au sein de l'entreprise, la société ne possédait pas les ressources nécessaires pour une migration efficace et sûre vers le cloud.

Alation Data Intelligence Platform fournit de la visibilité sur l'écosystème de données complexe de WoodmenLife. Désormais, les utilisateurs de données, axés sur les plans technique et commercial, pourront trouver, comprendre et régir les données pour prendre des décisions commerciales basées sur des connaissances fiables. WoodmenLife utilise Alation pour comprendre et défaire les « mauvaises habitudes » existantes en ce qui concerne son paysage de données afin de se moderniser et d'avancer au moyen de nouvelles capacités. WoodmenLife a ainsi découvert de nouvelles façons de reconcevoir les anciens processus.

WoodmenLife a des workflows de données mensuels qui prennent jusqu'à cinq jours. Après une restructuration du processus et une exécution dans une pile technologique plus moderne, les utilisateurs sont en mesure d'exécuter des workflows en 15 minutes, du début à la fin. La société commence seulement à puiser dans son potentiel d'optimisation, alors qu'elle déploie l'utilisation d'Alation à travers l'entreprise pour permettre à davantage d'utilisateurs de découvrir des moyens d'améliorer les processus qu'ils exécutent régulièrement. Par ailleurs, la société tire parti d' Alation Cloud Service pour la migration de ses données vers le cloud et pour réimaginer sa pile technologique, favorisant ainsi la transformation pilotée par les données de WoodmenLife.

La société opère désormais avec les données aux commandes, permettant aux équipes de prendre des décisions commerciales informées par les données et d'offrir une innovation qui améliore l'expérience client sur la base d'une analyse fiable de millions de points de données. En tirant parti d'Alation, les équipes informatiques peuvent planifier et prioriser quelles données faire migrer vers le cloud en identifiant celles qui sont les plus utilisées et inutilisées, plutôt que d'adopter une approche « lift and shift ». Cette information importante pose les bases de sa migration vers le cloud, la dernière étape du voyage de l'entreprise pour moderniser sa pile technologique.

« Pour la première fois, nous avons une vision claire de notre paysage de données grâce à Alation », a déclaré Kam Rokon , responsable des données chez WoodmenLife. « La plateforme de veille des données d'Alation est la base de notre pile technologique, nous permettant de dévoiler de nouvelles connaissances et de découvrir et gérer les goulots d'étranglement dont nous n'étions même pas au courant. Les processus qui prenaient autrefois des journées entières sont maintenant réalisés en quelques minutes, tandis que les projets fastidieux, comme la prédiction des données actuarielles et la compréhension des risques actuels et potentiels, sont rendus simples. »

« WoodmenLife est un bel exemple de la façon de simplifier un paysage de données particulièrement complexe et de réaliser une migration efficace vers le cloud », a commenté Satyen Sangani , PDG et co-fondateur d'Alation. « Nous nous réjouissons de poursuivre ce partenariat, aidant WoodmenLife à générer de la valeur grâce à l'analyse et soutenant sa transformation numérique en une entreprise agile et centrée sur les données. »

WoodmenLife discutera de sa transformation pilotée par les données et de sa migration vers le cloud menées par Alation lors du prochain Gartner Data & Analytics Summit à Orlando, en Floride, qui doit se dérouler du 20 au 22 mars 2023.

Rejoignez Sanjeev Mohan , expert des analyses chez Gartner, Kam Rokon, responsable des données chez WoodmenLife, et Mitesh Shah , VP du marketing produits chez Alation, pour une discussion informelle intitulée « Use Your Cloud Migration to Supercharge Data Governance » (Utilisez votre migration vers le cloud pour amplifier la gouvernance des données). Prévue pour le 20 mars à 16h00 (heure de l'Est), cette discussion examinera comment les leaders des données peuvent tirer parti de la migration vers le cloud pour changer la conversation sur l'environnement des données, la gouvernance des données passant ainsi du statut d'obstacle à celui d'aide.

Pour plus d'informations :

À propos d'Alation

Alation est le leader des solutions de veille des données d'entreprise, comprenant la recherche et la découverte de données, la gouvernance des données, la gestion des données, l'analyse et la transformation numérique. L'offre initiale d'Alation domine le marché des catalogues de données . Grâce à son puissant moteur d'analyse comportementale, à ses capacités de collaboration intégrées et à ses interfaces ouvertes, Alation associe l'apprentissage automatique à des connaissances humaines pour relever avec succès les défis les plus exigeants en matière de gestion des données et des métadonnées. Plus de 450 entreprises stimulent la culture des données, améliorent la prise de décision et obtiennent des résultats commerciaux avec Alation, notamment AbbVie, American Family Insurance, Autozone, Cisco, Draft Kings, Exelon, Fifth Third Bank, Finnair, Nasdaq, Parexel, Pfizer, Salesforce, Virgin Australia et Vista. Basée dans la Silicon Valley, Alation a été classée dans la liste des meilleurs lieux de travail d'Inc. Magazine à trois reprises. L'entreprise fait également partie des Best Workplaces™ for Women au Royaume-Uni en 2022, et a été reconnue parmi les Best Workplaces™ du Royaume-Uni dans le secteur des technologies en 2022. La société est soutenue par des investisseurs en capital-risque de premier plan, notamment Blackstone, Costanoa, Databricks Ventures, DCVC, Dell Technologies Capital, Hewlett Packard Enterprise, Icon, ISAI Cap, Riverwood Capital, Salesforce Ventures, Sanabil Investments, Sapphire, Snowflake Ventures, Thoma Bravo et Union Grove. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur le site www.alation.com .