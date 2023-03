Exploration Brunswick commence le forage à Anatacau Ouest et lance son programme d’exploration 2023

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 20 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Brunswick inc. (TSXV:BRW; « BRW » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer le début d’un programme de forage sur son projet Anatacau Ouest, situé dans la région Eeyou Istchee Baie-James au Québec. Un programme de forage de 3 000 mètres cible l’extension potentielle vers l’est du gîte de lithium James Bay détenu par Allkem dans un secteur qui n’a pas encore fait l’objet de vérification par forage. La Société prévoit également échantillonner et analyser des carottes de forage historiques contenant des pegmatites sur le projet PLEX d’ici la fin du mois, et lancer un autre programme de forage sur le projet Hearst, situé dans l’est de l’Ontario, au début du deuxième trimestre.



M. Killian Charles, président et chef de la direction de BRW, a déclaré : « Cette année sera une année de transformation pour BRW, car nous entamons de multiples programmes de forage et de décapage à travers le Canada, tout en menant parallèlement une campagne de prospection agressive pour le lithium. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de commencer nos efforts d’exploration en 2023 avec une campagne de forage ciblant l’excitant projet d’Anatacau Ouest. La campagne d’exploration de 2023 est l’un des plus grands programmes d’exploration préliminaire pour le lithium en Amérique du Nord et j’invite les actionnaires actuels et potentiels à suivre de près nos prochains communiqués de presse. »

Québec – Programme de forage à Anatacau Ouest

Le programme initial de 3 000 mètres à Anatacau Ouest comprendra 15 sondages inclinés d’une longueur moyenne de 200 mètres chacun. Le programme sera bonifié au besoin si les résultats le justifient. Les cinq premiers sondages sont implantés le long d’une section N-S à environ 50 mètres de la limite de claims partagée avec la propriété du gîte de lithium James Bay d’Allkem. Une deuxième et une troisième sections sont planifiées à 150 et 300 mètres respectivement à l’est de la première section.

Les sondages ciblent la continuité potentielle des pegmatites à spodumène présentes sur les claims d’Allkem. Le projet James Bay Lithium englobe des réserves de 40 millions de tonnes à une teneur de 1,4 %* et se compose de huit pegmatites de largeurs et de teneurs variables. En 2018, une série de trois sondages forés par Allkem (Galaxy Lithium) a recoupé de nombreuses pegmatites à spodumène avec des longueurs dans l’axe de forage variant entre 5 et 15 mètres, à l’extérieur du tracé de fosse des réserves et à proximité de la limite de propriété partagée. Aucun sondage n’a été foré à l’est de ces intersections sur le projet Anatacau Ouest de BRW.

Québec – Échantillonnage des carottes de forage à PLEX

BRW a récemment identifié l’emplacement de la carothèque historique sur le projet PLEX, dans la région Eeyou Istchee Baie-James au Québec, et a déterminé qu’elle serait accessible malgré les conditions hivernales. Une équipe d’échantillonnage sera déployée d’ici la fin du mois afin de confirmer et d’échantillonner les intersections de pegmatites rapportées antérieurement dans des carottes de forage historiques issues des programmes de forage de Virginia Gold datant de 2006 à 2012. L’échantillonnage ciblera en particulier dix-huit (18) intersections de pegmatite d’une longueur de 50 mètres ou plus, identifiées à partir des journaux de sondage historiques (rapports de travaux statutaires du gouvernement du Québec), la plus longue intersection étant d’une longueur de 203 mètres (sondage PLE08-121). Au total, 96 intersections de pegmatite de plus de 8 mètres de longueur ont été notées dans les journaux historiques, réparties sur une étendue latérale de 1 300 mètres. Le projet PLEX est situé environ 80 kilomètres à l’ouest du gîte de lithium CV5 sur la propriété Corvette de PMET, le long de la zone de cisaillement La Grande, qui encaisse tous les indices de lithium connus jusqu’à maintenant à Corvette.

Ontario – Programme de forage à Hearst

Un programme de forage au diamant de 1 000 mètres est planifié au début du deuxième trimestre sur la pegmatite à spodumène Decoy, située sur le projet Hearst dans l’est ontarien. Le programme de forage vérifiera les extensions latérales et en aval-pendage de la pegmatite. La pegmatite Decoy est exposée sur une étendue latérale d’environ 65 mètres et atteint une largeur maximale de 22 mètres en surface. Des cristaux décimétriques de spodumène vert pâle peuvent être identifiés sur une étendue latérale de près de 55 mètres.

Mise à jour corporative

Financement sans intermédiaire

La Société prévoit procéder à une première clôture du placement privé sans intermédiaire de 2 000 000 $ d’ici le 23 mars et à une deuxième clôture d’ici le 29 mars.

Acquisition de claims additionnels à proximité du projet Hanson Lake en Saskatchewan

La Société a le plaisir d’annoncer qu’elle a signé une entente d’option avec Eagle Plains Resources Ltd (« EPL ») afin d’acquérir trois claims miniers additionnels situés à environ 55 kilomètres à l’ouest de Creighton, en Saskatchewan, adjacents au projet Hanson Lake récemment acquis (voir communiqué de presse du 30 janvier 2023).

L’entente d’option permet à BRW d’acquérir une participation de 100 % dans les claims miniers d’EPL en contrepartie de paiements totalisant 70 000 $ sur une période de 2 ans suivant la clôture de l’entente formelle. Le montant total est payable en espèces, en actions ou une combinaison des deux, au gré de BRW, selon le calendrier suivant :

Un paiement de 25 000 $ dans les cinq jours ouvrables suivant l’approbation de l’entente;

Un paiement de 20 000 $ au 1 er anniversaire de la date de l’entente;

anniversaire de la date de l’entente; Un paiement de 25 000 $ au 2e anniversaire de la date de l’entente;



Afin d’exercer l’option, Exploration Brunswick devra financer un montant global de 100 000 $ en travaux d’exploration conformément au calendrier suivant :

Un montant global de 25 000 $, le ou avant le 31 décembre 2023;

Un montant global de 75 000 $, le ou avant le 31 décembre 2024.

Lorsque l’option aura été exercée, d’autres paiements d’étape sont prévus selon le calendrier suivant :

Versement de 250 000 $ en espèces, en actions ou une combinaison des deux (au gré de BRW) suivant le dépôt d’une estimation de ressources;

Versement de 250 000 $ en espèces, en actions ou une combinaison des deux (au gré de BRW) suivant le dépôt d’une évaluation économique préliminaire.

BRW accordera une redevance de 2 % NSR, dont la moitié (1 %) peut être rachetée par BRW pour la somme de 1 000 000 $.

Mise à jour des transactions antérieures

BRW souhaite clarifier les informations suivantes dans deux communiqués de presse récents :

Les paiements d’option à effectuer pour acquérir le projet Hanson Lake s’élèvent à 735 000 $ (au lieu de 730 000 $, comme indiqué dans le communiqué de presse du 30 janvier 2023);

Le 10 novembre 2022, la Société a annoncé la signature d’une entente d’option avec Exploration Midland inc. permettant à la Société d’acquérir une participation indivise maximale de 85 % dans des minéralisations potentielles de type LCT (lithium-césium-tantale) sur les propriétés Mythril et Elrond (les « propriétés »), situées dans la région de la Baie-James au Québec. La Société souhaite préciser que les propriétés sont composées de 514 claims et non de 511 claims comme indiqué précédemment. La Société souhaite également préciser que toute action ordinaire émise par la Société en contrepartie de l’entente d’option sera soumise à une valeur minimale de 0,24 $ par action, sans valeur maximale. Lors de la clôture de la transaction le 2 décembre 2022, une contrepartie initiale de 50 000 $ a été versée par la Société, composée de 25 000 $ en espèces et de 62 500 actions ordinaires. À la valeur minimale, 2 208 333 actions additionnelles pourraient être émises selon les termes de cette entente.

Personne qualifiée

En ce qui concerne le Québec, les renseignements scientifiques et techniques contenus dans le présent communiqué de presse ont été révisés et approuvés par M. François Goulet, directeur de l’exploration, Québec. Il est un géologue professionnel enregistré au Québec.

En ce qui concerne l’Ontario, les renseignements scientifiques et techniques contenus dans le présent communiqué de presse ont été révisés et approuvés par M. Charles Kodors, directeur de l’exploration, région de l’Atlantique du Canada. Il est un géologue professionnel enregistré en Ontario, en Saskatchewan, à Terre-Neuve, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick.

À propos d’Exploration Brunswick

La Société est une société d’exploration minière basée à Montréal, inscrite à la Bourse de croissance TSX sous le symbole BRW. La Société se consacre à l’exploration préliminaire pour les métaux requis pour la décarbonation et la transition énergétique, avec un accent particulier sur le lithium. La Société vise à faire avancer rapidement le plus grand portefeuille de projets d’exploration préliminaire pour le lithium en Amérique du Nord avec des propriétés au Québec, en Ontario, en Saskatchewan, au Manitoba et dans les Maritimes.

Relations avec les investisseurs / Demandes d’information

M. Killian Charles, président et chef de la direction (info@BRWexplo.com)

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du présent communiqué de presse.

Mise en garde à propos des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations et les projections en date du présent communiqué de presse. Les informations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les évènements réels, les résultats, les performances, les perspectives et les opportunités diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces informations prospectives. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des informations prospectives comprennent notamment, sans s’y limiter, les délais ou l’incapacité d’obtenir les autorisations gouvernementales, environnementales ou autres requises pour les projets; les incertitudes quant à la disponibilité et au coût du financement requis dans l’avenir; les changements sur les marchés des capitaux propres; l’inflation; les fluctuations des prix des matières premières; les délais dans le développement des projets; les autres risques inhérents au secteur de l’exploration et du développement minier; ainsi que les risques décrits dans les documents publiés par la Société déposés sur SEDAR à l’adresse : www.sedar.com. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte lors de la préparation des informations prospectives dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, l’on ne devrait pas accorder d’importance indue à ces informations, lesquelles s’appliquent uniquement en date du présent communiqué de presse, et aucune assurance ne peut être donnée à l’effet que ces évènements se produiront dans les délais indiqués ni à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser toute information prospective, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d’évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf si requis par la loi. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du présent communiqué de presse.

*Voir James Bay Lithium Project Feasibility Study & Maiden Ore Reserve daté le 21 décembre, 2021